«Ездили на Родину ко мне и к Илье»: Таюрская и Прусикин из Little big рассказали о совместном отдыхе

Музыканты поделились с Teleprogramma.pro творческими планами и рассказали, кто из них умеет хорошо готовить

Одной из самых обсуждаемых пар этого лета стали участники группы Little big Илья Прусикин и Софья Таюрская. Они перестали скрывать романтические отношения и теперь появляются вместе на разных мероприятиях. Открытие сети ресторанов Hot dog bulldog известного юмориста Гарика Харламова также не стало исключением.

Teleprogramma.pro пообщалась с музыкантами.

«20 сентября мы анонсируем тур по России»

— Илья, в своем Инстаграме вы обратились к подписчикам с вопросом: «В каких городах вы нас ждете»? Наверное, этот вопрос в пандемию особенно актуален. Какое влияние оказал коронавирус на ваши концерты?

— Пандемия повлияла на наши выступления также, как и у всех артистов. Сейчас практически никто не выступает, за исключением тех случаев, когда речь идет о корпоративах. И так продолжается уже почти два года. Поэтому мы хотим приехать абсолютно во все города. 20 сентября мы анонсируем тур по России, который пройдет в 2022 году. В этот день мы и узнаем, куда поедем.

— А как провели лето?

— Софья Таюрская: Ох..но. Мы много работали, но в то же время и много отдыхали. С друзьями, с семьей. Мы съездили на Родину – к Илье, ко мне – в Забайкалье, Сибирь.

— И каковы результаты творческой работы?

— 30 сентября у нас выйдет совместная песня, а 1 октября совместный клип с американским певцом Оливером Три.

«У нас есть свой бизнес»

— Гарик Харламов открыл сеть ресторанов. А вы бы хотели последовать его примеру и заняться собственным бизнесом?

— У нас есть свой бизнес. Это производство видеоконтента. А что касается общепита, то, возможно, мы реализуем такую идею, как только у нас появится время.

— А хот-доги Гарика Бульдога понравились?

— Софья Таюрская: Конечно. Они очень вкусные. Мой любимый – трюфельный.

— А кто из вас хорошо готовит? И есть ли у вас любимые блюда?

— Я хорошо готовлю, а Илья – нет (смеется).

Напомним, о романе Софьи Таюрской и Ильи Прусикина стало известно летом этого года. Илья рассказал, что на протяжении пяти лет их отношения были рабочими и товарищескими. Но так случилось, что после одной из вечеринок артисты вступили в интимную связь. И в тот момент поняли, что на самом деле их связывает нечто большее, чем просто дружба.

Также Илья отметил, что его роман с Софьей случился уже после разрыва его отношений с бывшей женой Ириной Смелой. Ирина же сейчас счастлива в паре с известным танцором Даниилом Патлахом.

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