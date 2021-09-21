«Купили избушку-развалюшку, завели курочек, огород»: Светлана Пермякова – о безденежье, съемках и штампе в паспорте

Актриса раскрыла Teleprogramma.pro подробности участия в шоу «Звезды в Африке» и призналась, что ей оказалась ближе мужская команда, нежели женская.

На ТНТ стартовало новое шоу — «Звезды в Африке». Знаменитым участникам предстоит провести несколько недель на экваторе — бороться за еду и пройти серьезные испытания.

Teleprogramma.pro поговорила со Светланой Пермяковой, она стала одной из участниц проекта. Беседа получилась интересной: Светлана поделилась, как обзавелась хозяйством в деревне и ответила, почему так и не вышла замуж за Максима Скрябина, хотя у пары есть общая дочка Варя.

«Спали на теплых матрасах, ели фасоль»

— Светлана, поделитесь впечатлениями от Африки. Что было самым сложным для вас?

— Я очень рада, что Африка была этим летом. Впечатления самые прекрасные. Сложнее всего было решиться на поездку, а когда попал в игру — не вылететь в первых же выпусках.

Сложными были взаимоотношения между людьми. Мы все оказались очень разными по профессиям, взглядам, образованию, интересам. Нужно было как-то все совместить, ужиться.

— Как был устроен быт, чем кормили, поили участников шоу?

— Кормили тем, что мы добыли в испытаниях. Быта не было, только походные условия.

Из еды у нас была фасоль, маисовая мука, дробленка из кукурузы и подсолнечное масло. В принципе, приличный состав продуктов. Блюд много не приготовишь, но и с голоду не умрешь.

Мы с Митей Фоминым объединились и отвечали за разнообразие рациона.

Сложность с едой заключалась в том, что ее нужно было получать на испытаниях. Если их прошли все 10 человек, то порций 10. Если только шесть справились с заданием, то и порций тоже шесть, а людей десять. Мы делили на всех, независимо от результата игры.

Но были испытания, где нас баловали, давали сок.

Что касается проживания, то лагерь организовали в большой тентовой палатке, продуваемой всеми ветрами. Ночами температура понижалась до плюс 10 градусов и единственная возможность не замерзнуть — это теплые матрасы. Они нас спасали.

— Что взяли с собой на шоу, не было ощущения что вас обманули, когда поняли, как будет проходить игра?

— Перед заездом в лагерь нам выдали маленькие сумочки с фамилией. Кто-то взял фен, крема, шампуни. Я мало, что взяла с собой и то не пригодилось.

Уже в Африке оказалось, что забыла зубную пасту и щетку. Мне Слава Малафеев дал зубную щетку, пока моя была в пути в лагерь. Это все трудности по быту для меня.

Что касается обманули или нет, то я взрослый человек и сама согласилась на участие. К тому же у меня есть правило: если ты не можешь изменить обстоятельства, которые на тебя действуют, приспособься к ним. Подстрой их под себя и все будет нормально. Поэтому я не была разочарована и обижена на организаторов, если что-то шло не так, как нам обещали. Я принимала все условия с должной степенью спокойствия.

— Кто из команды оказался вам ближе, а с кем отношения не сложились?

— Отношения сложились со всеми нормально. Я человек неконфликтный, почти не обижаюсь, а если и возникает это неприятное чувство, то оно быстро проходит. Если я не права, то попрошу прощения, для меня это является основным критерием сосуществования с людьми в группе.

Мне ближе оказалась мужская команда. Девчонки жили все в месте, а я к пацанам прибилась. Может по взглядам было легче, у меня два взрослых брата, возможно, это сказалось.

Главный подарок на день рождения

— Пока вы были в Африке, чем занималась дочка Варя?

— Варвара была дома и, естественно, не одна. У нас замечательный папа и он позаботился о ее досуге. Пока я была в Африке, они съездили на машине на Кавказ, посетили Эльбрус. Прокатились по России в сторону юга. Жили в палатках, разводили огонь, попробовали много незнакомой для Варвары кавказской еды.

— Вы успели вернуться как раз ко дню рождения дочки. Какой подарок ей сделали?

— Самый большой подарок — это возвращение мамы. Я долго ломала голову, что привезти ей из поездки. В итоге набрала разных мелочей, футболку купила. Но подарок на день рождения продумывали отдельно, спрашивали у нее.

Признаю, что сложно что-то выбрать, когда все есть. Сначала Варя просила фотоаппарат, потом передумала и мы решили просто устроить семейный праздник. Собрали родных и близких, посидели за столом. Было душевно и дружно.

Имениннице надарили альбомов, красок, фломастеров. Ничего такого, но она у нас не избалованная девочка и рада любым знакам внимания. А самое ценное для нее — это объятия, слова любви и теплые семейные отношения.

Школьные успехи

— Начался новый учебный год. Как успехи с учебой? Варя ходит в частную школу или государственную?

— Новый учебный год начался замечательно, Варвара ходит в нашу обыкновенную бюджетную школу, где все бесплатно для учащихся.

У нас сложились хорошие отношения с классным руководителем Алевтиной Алексеевной Суховой. Это педагог старой закалки. Она строгая, но справедливая и ребята ее боятся, но уважают.

Кстати, в эту школу ходит много актерских детей. 1 сентября мы увидели Андрея Леонова, сына Евгения Леонова, который привел своих детей туда. Они пошли в пятый и третий класс.

— А как реагируют на вас родители и учителя, когда приходите на родительские собрания?

— Все реагируют спокойно. Мы в силу профессии не так часто посещаем родительские собрания. У нас есть общий чат и там все общаются.

Бизнес в кризис

— Сегодня популярны различные курсы и тренинги. У вас есть проект «Худеем вместе со Светланой Пермяковой». Скольким вы уже помогли похудеть, и сколько приносит денег подобный бизнес.

— Был разработан замечательный проект и отснято много материала, собрано множество советов профессионалов. Мы хотели этот тренинг вынести за пределы видеосоветов.

Просмотров было много, а вот желающих присоединиться ко мне — гораздо меньше. Поэтому мы решили отложить его в долгий ящик.

А потом по заключению врачей мне рекомендовали резко не худеть, что пошло в разрез с целями курса.

Так что пока проект заморожен. А я делюсь личными успехами: в Африке я немного похудела, хотя с первого взгляда это, конечно, не видно. Я так сложена, что мне сложно меняться вес, что же поделать. Но я сбросила 4 килограмма и стало гораздо легче — это самое главное.

— В вашей жизни был сложный момент, когда вы были вынуждены подрабатывать в такси. Это кризис 2008 года. А как вы пережили финансово коронакризис, не пришлось осваивать новые профессии?

— В 2008 году был сложный момент, он коснулся не только меня. Резкий скачек доллара, ипотека и попытка выжить. Пришлось подрабатывать.

В 2020 году денег тоже не хватало. Мы уехали за город, в Калужскую область. Купили маленькую избушку-развалюшку, обзавелись хозяйством, огородом. Там есть курочки, а в огороде растут капуста, свекла, тыквы. Мы уже привыкли к деревенской жизни, да и финансов там особых не надо.

Надеемся со временем построить хороший дом.

Пандемия сказалась, конечно. Денег было очень мало, спектакли прекратились, но нашлись добрые люди, как говорится, подобрали и обогрели. Меня звали в разные шоу, платили за участие и это спасло.

А в кино, к сожалению, места для меня не нашлось. Для меня оно закончилось на «Интернах».

Штамп в паспорте не всем подходит

— Давайте поговорим про личную жизнь. Когда стало известно, что вы ждете ребенка, поклонники ждали новостей о скорой свадьбе. Но вы так и не решились узаконить свои отношения с Максимом Скрябиным. Что вас тогда остановило, почему вы не решились создать семью официально?

— У нас замечательные отношения с Максимом Скрябиным. Держимся все вместе, он прекрасный папа, очень трепетно относится к высокому статусу отца, а я к статусу матери.

Как и в любой семье, у нас бывают недомолвки и разногласия, но мы стараемся их пережить. Нас всех устраивают такие замечательные теплые дружеские отношения.

Летом мы вместе, видимся каждый день, ездим на отдых, обязательно созваниваемся и желаем друг другу доброе утро и спокойной ночи.

Варвара знает, что у нее есть мама и папа, что есть собаки, кошки. Знает, что есть загородный домик. Макс не покладая рук делает все, чтобы нам было хорошо. Я не считаю, что надо обязательно расписываться, выходить замуж. Нам это не подходит.

Пандемия наглядно показала, что штамп в паспорте – не главное. Многие семьи не смогли уцелеть, а нас этот кризис только объединил.

— Вы официально расстались с Максимом в 2015 году. С тех пор о вашей личной жизни ничего не слышно. Ваше сердце сейчас занято?

— Мое сердце сейчас занято работой. Я рада, что у меня появились съемки, новые проекты. Мое сердце занято дочерью и Максимом, нашими друзьями. Я не одна и не одинока — это самое большое счастье, которое есть в моей жизни.

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