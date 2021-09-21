«Счастье любит тишину»: Ковальчук о романе с Харламовым, любви к Ди Каприо и знаменитой сестре

В минувший уикенд все внимание прессы было приковано к 28-летней актрисе Катерине Ковальчук. На открытии сети ресторанов Hot dog bulldog известный юморист Гарик Харламов впервые официально представил ее в качестве своей возлюбленной. Влюбленные охотно позировали фотографам и не отходили друг от друга.

В прессе писали, что Катерина действительно заботится о Гарике. Например, носит ему пироги на съемки – в отличие от бывшей жены, актрисы Кристины Асмус, которая в большей степени была сосредоточена на карьере, говорят источники из окружения пары. Впрочем, Катерина Ковальчук тоже не забывает о развитии своего актерского будущего.

больше по теме Гарик Харламов пришел на открытие своей закусочной с новой девушкой Артист основал ресторан быстрого питания Hot Dog Bulldog.

Teleprogramma.pro поговорила с актрисой о новых киноработах, самом страшном испытании на проекте «Форт Боярд» и отношениях со звездной сестрой Анной Ковальчук, известной широкой аудитории по сериалу «Тайны следствия» и многосерийному фильму Владимира Бортко «Мастер и Маргарита» по одноименному роману Михаила Булгакова.

«При мне всегда боевое оружие»

— Катерина, недавно вы снялись в сериале «8 способов любить»…

— В этом фильме много новелл, и я снимаюсь в одной из них. Но роль у меня небольшая. А вот главную роль я играю в сериале «Чистильщик», который снимается для видеосервиса Premier.

Съемки проходят в Геленджике. В сериале я играю оперуполномоченную, буду опером, как и моя сестра (актриса Анна Ковальчук в сериале «Тайны следствия» – прим. ред.).

— Приходилось ли стрелять, выполнять какие-то трюки в ходе съемок?

— При мне всегда боевое оружие. Но я там не стреляю и ничего боевого не исполняю. В сериале моя героиня расследует убийства.

— Будет ли продолжение сериала «Гусар», где вы также сыграли главную роль?

— Пока мы все ждем и надеемся, что случится и второй сезон.

«На съемках проекта «Форт Боярд» мне на голову падали тараканы и личинки»

— Вы приняли участие в знаменитом экстремальном шоу «Форт Боярд». Какое испытание стало самым сложным для вас?

— Когда мне на голову падали тараканы и личинки. А еще я должна была доставать из клешни скорпиона подсказку. Это было самое страшное задание для меня.

— Участники проекта, который снимался во Франции, должны были провести на самоизоляции десять дней… Чем вы занимались все это время?

— Да, мы провели на карантине десять дней, находились в отеле. Я читала, купалась, загорала, смотрела фильмы, записывала пробы для американского проекта компании Paramount. У меня есть агент и в США.

— Вы заговорили о фильмах. Можете назвать самый любимый?

— «Титаник». Любимый режиссер – Джеймс Кэмерон, а актер – Леонардо Ди Каприо. Как бы это банально ни звучало…

— А книга?

— «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери.

«Мы с сестрой прекрасно общаемся»

— Ваша сестра – знаменитая актриса Анна Ковальчук. В каких вы с ней отношениях?

— Мы прекрасно общаемся. Мы подружки. Только, к сожалению, видимся не так часто из-за работы. Ведь живем сейчас в разных городах. Но все прекрасно.

— Вы очень стройная. Как поддерживаете себя в хорошей форме?

— Я не ем красное мясо, пью много воды, занимаюсь спортом (растяжкой), делаю разминку, зарядку и т.д.

— Очень хочется все-таки вас спросить про личную жизнь…

— Счастье любит тишину…

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