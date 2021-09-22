Никита Панфилов: «Высказывания сына и дочери записываю в дневник»

Никита Панфилов, пожалуй, самый добрый и мягкий опер на телеэкране. Конечно, перед бандитами в сериалах «Пес» и «Лихач» (НТВ) на лицо ужасный, но невероятно добрый внутри. Собственно, как и в жизни.

В отличие от многих коллег 42-летний актер не производит впечатления звездной личности, человека с обложки или сноба. Взвешенный, обаятельный и бесконечно интеллигентный. Именно поэтому журнал «Телепрограмма» всегда рад побеседовать с актером о самом важном — семье, профессии и личном счастье.

— Никита, новые серии сериала «Пес» только прошли в эфире, а вы уже ночуете на съемках «Лихача». Не утомило это все?

— Нет, конечно. Работа на площадке приносит только радость. Когда работаешь с людьми семь лет, это уже не просто рабочий коллектив, а семья. Даже думаем одинаково. Настолько, что даже идеи по съемке приходят разным людям одни и те же. Коллективный разум.

— Ваш Максим Максимов из «Пса» оказал влияние на вас лично? Все же семь лет вместе.

— Конечно. Один раз пришел домой до такой степени уставшим — целый день снимали в грязи, драки, — сходил в душ, надел пижаму, упал на диван, включил ноутбук, начал смотреть фильм и есть чипсы. И вдруг ловлю себя на мысли, что абсолютно как Макс сижу на диване, разговариваю с телевизором с чипсами на животе. Думаю: «Господи, какой кошмар!» Вскочил, все убрал, выключил телевизор, пошел читать текст.

— Пес на съемках тоже наверняка встречает как родного.

— Само собой. Встречает как дарующего колбасу. Поэтому всегда хорошо. Только я и кинолог можем кормить его на площадке, так что относится ко мне лучше всех. Знает, что еду приношу я. Обычно встречает не меня, а руки — правая, левая, правая, левая.

— Сами не хотели завести собаку?

— Так и получилось. Несколько месяцев назад жена чуть не сбила маленького кутенка: выскочил на дорогу под колеса, весь блохастый и грязный. Подумали — сам Бог велел взять. Неизвестно откуда возник. Забрали домой. Дворовый, но помесь, похож на водолаза. Лапы огроменные. Думаю, большая собака вырастет.

— Как назвали?

— Сначала хотел Малыш, потому что он такой весь маленький был. А потом пришла дочь и сказала: «Да это же Скуби!» Так и оставили. Пусть Скуби.

«Отношения с алкоголем спокойные»

— У некоторых актеров, которым вы никак не можете уступать в таланте, выходит по 8 — 9 проектов в год. Тогда как у вас есть несколько магистральных, за рамки которых выходить удается редко. С чем это связано? Не зовут, отказываете или лежат на полке?

— Просто сейчас тотально нет времени на совмещение. Приходится отказывать. Проект, где есть главная роль, отнимает все время. Когда снимаем «Пса», у меня один выходной на пять смен. За этот день снять ничего невозможно, как вы понимаете. Был у меня перерыв, случился сериал «Грозный» (актер сыграл боярина Ивана Челяднина. — Авт.).

А вообще я стараюсь, чтобы пауз не было. Это плохо и для спортсмена, и для актера. Бог даст, придут и другие проекты. Сейчас вот приехал со съемок новых серий «Лихача». Перестрелки, погони, но во втором сезоне мой Сотников будет совсем другим, новым. Ничем не похожим на Максимова из «Пса», с которым его часто сравнивают.

— В Инстаграме вы выкладывали фото с друзьями — в баре и с пивом. Подпись: «Редко, но метко». Редко с друзьями или с пивом?

— С друзьями. Раз в месяц. Мы совершенно спонтанно собрались. Я ехал из Питера в Москву. И написал: «Друзья, может, соберемся, а?» Случилось чудо, все согласились и собрались. Так вот с чемоданом я в паб и приехал.

— Какие отношения у вас с алкоголем? Многие артисты видят в нем отдушину или способ компенсировать нереализованность, Константин Хабенский и вовсе называл выпивку «обязательным окончанием рабочего дня».

— Спокойные. Могу выпить после работы бутылку пива, вторая уже не лезет. Даже не бутылку, а налить в кружку, сделать первые три глотка. Пух! И хорошо. Как будто выдохнул. Дальше можно и не пить. Но первые глотки прямо живительные. Потом можно просто поесть. Так что для меня это не утешение, а выдох просто.

— В чем тогда отдушина? Спортзал?

— Ну, спорт — это как смена направления энергии, а вот настоящая отдушина — ребенок. Когда маленький человечек бежит встречать и кричит: «Папа!», целуя в щеку, с этим ничто не сравнится. Тогда я понимаю, что я Никита Панфилов, а не Макс Максимов или Сергей Сотников.

— Становится ли ребенок ловушкой для мужчины? Ведь после родов для женщины муж отходит на второй план. В приоритете ребенок.

— Я бы не сказал. Меняется качество отношений. Перестраивается направление любви. И папа, и мама — в ребенке. Они оба понимают, что ребенок их. И он, и она в маленьком сосудике. Поэтому любовь к мужчине остается — и частично перетекает в любовь к малышу. Из 100% к ребенку уходит 70%, а 30% остается на вечер.

— Как известно, дети — это не только дистиллированное счастье, но и гарантированный источник проблем. Чем удивляют ваши?

— Высказываниями. Я уже даже записываю за ними. Есть целый дневничок, куда записываю высказывания Добрыни и Авроры. Дочь — командир, просто караул! Если хорошее настроение — договориться можно, лучший друг. Если плохое — без вариантов. «Папа, не смотри на меня, не смотри на мои игрушки, не смотри мой мультфильм». Я говорю: «Может, мне пойти вообще?» — «Да, вообще уходи!» Я говорю, представляешь, какой ты в старости мегерой будешь? Внуки не захотят ехать.

— Чье это внутри нее? Ваше или жены Ксении?

— Не могу понять. Никто с дочкой так не разговаривает. Да и в доме таких фраз не звучало. Но она сама это придумывает: «Папа, папа!» — «Подожди, дочь, ты же видишь, что взрослые разговаривают». — «Папа, ну какой же ты глухой…»

— Вы называли жену закрытым человеком. Рождение и воспитание дочери ее раскрыло?

— Опять же, как и у Авроры, зависит от настроения. Волнообразный интерес. То в ТикТок ударилась, то в хозяйство — теперь вот дом перекрашивает, дачу. Занялась всерьез. Так что бывает по-разному.

«Счастье — это сочетание частей»

— А вот вас в ТикТоке, как и в Одноклассниках, нет. Почему? Сейчас очень многие взрослые актеры с утра до вечера «пилят контент», снимают смешные ролики, кривляются.

— На это нужно большое количество времени. Да и на публику не люблю это делать. Смешно звучит от актера, понимаю. Но я имею в виду выставлять жизнь напоказ. Это Никите Панфилову совсем претит. Танцы, кривляние, розыгрыши на камеру для контента — нет. Могу не появляться в Инстаграме месяцами, в Фейсбуке не был лет пять. Иногда что-то веселое записываем на площадке, просто по настроению, выкладываем. Но это случается раз в полгода.

— Психологи считают, что соцсети удерживают человека на наркотике тревожности. Постоянные обновления, новые лайки, уведомления — все это искусственно погружает человека в некую повестку, актуальность, при этом отсутствие связи или свежих уведомлений вгоняет в тоску.

— У меня нет такого. Один раз месяц не заходил в Инстаграм, а в СМИ написали, что Никита Панфилов умер. Только потому что обновлений не было месяц. То есть это стало поводом, причиной «смерти». Зашибись, думаю. Звонят друзья, спрашивают: «С тобой все хорошо?» Кидают ссылку.

— Один человек месяц не заходил в Инстаграм и умер.

— Да, звучит как анекдот.

— Возвращаясь к теме детей: многодетным положены бесплатные проезд и питание в школе, скидки в музеи. А еще есть маткапитал. Не обсуждали с Ксенией такую?

— Обсуждали, конечно. Просто все упирается в разного рода сложности пока. Меня ж дома обычно не бывает. А взваливать воспитание детей только на плечи мамы и бабушки негуманно. Все же и папа должен помогать. Хочется, чтобы Аврора подросла и была немножко помощницей. Хотя бы не три года чтобы ей было, а чуть больше. Так что решили чуточку попозже. Но человек предполагает, а Бог располагает. Даст Бог — конечно, буду рад.

— Что касается дохода: вам хватает?

— Вполне. Я шел к тому, чтобы зарабатывать столько, сколько зарабатываю. Но я заметил, что чем больше Господь дает, тем больше рядом появляется нуждающихся людей. Это надо понимать. Сейчас вот у отца инсульт случился, лежит в больнице, нужны деньги на восстановление, и столько сразу всего валится. Видимо, я и зарабатываю для того, чтобы помогать. Как только заработал — тут же появляются расходы. Вроде бы с годами зарплата растет, но и траты в разы увеличились.

— Без чего вы не можете считать себя счастливым?

— Счастье — это сочетание частей. Нельзя быть счастливым, когда просто есть деньги. Или когда рядом просто любимый человек. Или когда просто есть ребенок. Это сочетание всего. У меня таких элементов штук десять. Частей, без которых не могу быть полностью счастливым. Слава Богу, почти все они сейчас есть. И могу сказать, что я достаточно счастливый человек.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.