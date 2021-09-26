Сергей Бурунов: «Паспарту мне очень сочувствовал»

— Сергей, как вас занесло на эти галеры? Или это мечта детства?

— Даже думать об этом не думал, не то чтобы мечтал. Но вот предложили. Думаю, как-то странно — я и «Форт Боярд». Но тут мой директор спрашивает: «Ты во Франции был? Вот и съездишь!» Ну и действительно, сам бы я до этих мест никогда не добрался.

Я посмотрел, как Сергей Владимирович Шнуров вел этот проект. Ну, думаю, как-нибудь справлюсь. Слова учить надо? Нет, будет аудиосуфлер. Но надо сидеть десять дней на карантине. Думаю: ладно, черт с ним. Были сомнения, да. Знал, что будет плохо, но не знал, что так скоро. Это действительно оказались галеры, как вы правильно выразились.

— Физически сложный проект?

— Последний раз у меня такое было, по-моему, в армии. Такие нагрузки, такой вот марш-бросок. Да, и физически, и морально тяжело. Это такое же испытание для ведущего, как и для всех остальных участников.

— Что вы делали десять дней карантина?

— Нас поселили — директора моего и меня — где-то на вилле. Я даже не знаю, где она находится. Есть такой остров Ре, где-то на юго-западе Франции. Там можно было выйти из дома, на территории посидеть, деревня же. А остальные участники жили в гостинице. К ним приходили, проверяли, все очень строго. И это было невыносимо. Меня такие приступы ностальгии накрывали, что ой-ой-ой.

— Сыры и вино не спасали ситуацию?

— Нет. Я не ем сыры и не пью вино.

— Какое испытание в самом форте для вас было бы самым сложным, если бы вы были участником?

— Змеи. Испытание называется «Заброшенная библиотека». Участник должен заползти под деревянный шкаф в старой библиотеке, заполненной змеями, и добраться до книги, в которой спрятан код от ящика с подсказкой. Бр-р-р… ужасно.

— Какие у вас с Паспарту сложились отношения? Он же родной для нас человек, мы его с детства помним.

— Паспарту — рок-звезда. Он великолепный, очень мне помогал, мы с ним подружились. Когда он видел, что мне совсем невмоготу, воду приносил, хлопал по плечу. Я же, как марафонец, носился от одного испытания к другому. Присаживался кое-как, он мне показывает на ноги, что, мол, болят? Он смотрел на меня, как грустный щенок. Мол, сочувствую, сострадаю тебе. И мне еще хуже от этого становилось. Но я ему благодарен, он очень хороший человек.

— Вы, как ведущий, старались помогать командам или, наоборот, «гасили» их?

— Конечно, я помогал. Зачем гасить? Я представлял себя на месте участников, многих из которых знаю. Старался проявить эмпатию, я был больше на их стороне.

— В сериале «Мылодрама» ваш герой попадает в мир телевидения со всей его глупостью, циничностью, продажностью… Когда играли, видели, насколько все это близко к реальности?

— Да, абсолютно. Илья Куликов вложил в эту работу всю свою любовь и весь свой опыт, полученный в телеиндустрии. Мы хохотали с ним до слез. Это и смешно, и грустно одновременно. Есть художественный вымысел, конечно, но базируется он на реальных событиях.

— В прошлом сезоне у вас была главная роль в фильме «Родные». Вы создали очень трогательный образ. Как думаете, зрители поняли то, что вы хотели сказать этой работой?

— В основном отзывы положительные. Кто-то не понял. Но в основном люди прочувствовали, если верить тому, что мне говорили лично. И плакали. Видимо, чего-то добились, чтобы достучаться до сердец и донести тот смысл, который мы вместе с создателями — Жорой Крыжовниковым, Алексеем Казаковым и со всей съемочной группой туда закладывали. Я очень рад, что мне удалось в этой работе о многом высказаться.

— В третьем сезоне сериала «Содержанки» ваш герой, большой чиновник, плюет на начальство и уезжает в закат на мотоцикле. Вам не хочется иногда всех послать, отпустить себе бороду и бродягой пойти?..

— Постоянно. Это, мне кажется, естественно на определенном этапе жизненного пути. Сейчас про себя скажу — возникают такие мысли: а кто я? А куда ты идешь-то вообще? Ради чего ты делаешь и ради чего ты тратишь свою жизнь? Раньше меньше было как-то таких мыслей. Как говорится, несешься и несешься куда-то. А потом начинаешь задумываться…

«Шутить — не мое дело»

— Не так давно вы были в гостях в youtube-шоу Гарика Харламова и Тимура Батрутдинова. И мне показалось по вашему поведению там, что вы от собственной востребованности и популярности немного устали. Есть такое?

— Ну зачем мне лукавить и говорить: ой, как я от устал от известности! Ничуть не устал, это всегда приятно. Дело в том, что на таких шоу я не совсем понимаю, как себя вести, что я должен делать. И от этого мне дискомфортно. Нужно что-то отдавать, быть в процессе, шутить, общаться. Постоянно нужно что-то такое: э-ге-гей! Не мое это.

— А зовут часто?

— Постоянно. Гарик много лет звонит мне почти каждый день и каждую ночь, зовет меня в Comedy Club. А что я там буду делать? В этих шоу я просто теряюсь. Поэтому складывается впечатление, возможно, что я устал от популярности. Нет, просто шутить и острить — не мое дело.

— Вы производите впечатление очень остроумного человека. Вам какой юмор ближе?

— Мне близок юмор, когда там присутствуют вкус и интеллект. Я воспитан на юморе Александра Анатольевича Ширвиндта. Мне есть с чем сравнить. Я видел это живьем. И имею честь и счастье быть с ним знакомым.

Поток — это страшно

— Сейчас с появлением интернет-платформ сериалы чуть ли не каждый день выходят, производство на поток поставлено. Это же отражается на качестве?

— Ой, да. Это боль. Любой поток, любой конвейер убивает качество продукта. Сейчас все сломя голову кинулись снимать кто во что горазд. Просто-напросто не хватает кадров, чтобы укомплектовать съемочные группы и делать качественный продукт. У специалистов все расписано чуть ли не на год, а то, может, и на два года вперед. И я просто с ужасом смотрю, что из этого выйдет. Не берусь судить, но меня тревожит эта тенденция.

— Успеваете смотреть новые сериалы?

— Конечно, надо смотреть, что делают коллеги по цеху. Не все подряд, конечно, но хотя бы точечно. Все подряд не смогу, иначе вопрос «кто я» будет пульсировать и просто прорвет мне артерию.

Есть замечательные совершенно вещи. Я вот недавно смотрел сериал «Чики». И очень порадовался за работу коллег, девочки молодцы. Как раз на карантине во Франции я посмотрел совершенно потрясающий проект Федора Бондарчука «Псих» с Константином Богомоловым. Я аплодировал. Сыграно замечательно. И история, конечно… Это блистательно сделано. На мой вкус, повторюсь.

— Если через год вас снова позовут вести «Форт Боярд», пойдете?

— Дожить бы до следующего года. Чего загадывать? Посмотрим. Но теперь я масштабы катастрофы представляю, будем обсуждать. А может, скажут: мы его больше не позовем, давайте другого. А проект великолепный!

Такой маленький лучик какого-то добра. И то, что я оказался к нему причастным, это какой-то сон.

— Монетку из сокровищницы форта утащили на память?

— Нет, решил не растаскивать реквизит.

«Форт Боярд»

С 27 сентября

по понедельникам/20.00

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