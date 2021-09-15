Митя Фомин: «В «Звезды в Африке» мы готовили со Светланой Пермяковой на всю ораву, не отходили от плиты»

Музыкант признался, что самым сложным испытанием было голосовать против людей, которых считаешь своими друзьями.

19 сентября на ТНТ стартует новое шоу «Звезды в Африке». На далекий континент отправились почти два десятка знаменитостей, чтобы проверить себя на прочность. И самое главное испытание — вовсе не насекомые и отсутствие пищи. Куда сложнее оказалось жить в команде и голосовать против своих напарников.

Ведущими шоу стали Ольга Бузова и Михаил Галустян. Teleprogramma.pro поговорила с Митей Фоминым и узнала, какие впечатления от Африки остались у него и готов ли он снова принимать участие в подобных шоу.

— Назовите первое, что у вас ассоциируется с Африкой?

— Свобода.

— Легко ли было принять решение об участии?

— Я согласился достаточно быстро. Люблю испытывать себя, люблю приключения и путешествия. К тому же, у меня уже был опыт существования в подобном реалити, и я хотел его повторить. И мне нравится Африка. В первый и последний раз был здесь в длительном путешествии 10 лет назад, мы объездили несколько стран, в том числе ЮАР. Я был в восторге и хотел сюда вернуться.

— Какие были ожидания от шоу? И насколько эти ожидания сошлись с реальностью? Как бы вы для себя описали шоу — это выживание, это приключение или это испытание?

— Для меня приключение. И иногда испытание. Я бывал в гораздо более жестких условиях. Здесь же у нас практически все было для того, чтобы себя комфортно чувствовать, за исключением ограничений в еде. Но я такие испытания приветствую. Во-первых, они дают понять, насколько ты прочен. Во-вторых, ты получаешь детокс в экзотических условиях. Долгожданный отпуск без гаджетов в очень красивых пейзажах, в новой компании, с элементами неожиданности. У нас были шикарные спальни, комфортные душевые, красивый лаунж. Некоторые люди платят десятки тысяч долларов, чтобы так отдохнуть и похудеть. Побыть в таких условиях.

Ты знакомишься с новыми людьми, с новой реальностью, а это очень важно для любого человека. Особенно для нашей профессии. Тем более в период пандемии. Мне все нравилось, я кайфовал.

— Что оказалось самым сложным на проекте?

— Сложными были испытания, которые я был уверен, что провалю. Но амбиции, кураж, внимание остальных побеждали мою неприязнь, отвращение, и я переступал через себя.

А самое сложное — голосовать против людей, с которыми ты ежеминутно сближался и считал их своими друзьями.

— Если бы предложили еще раз принять участие, согласились бы?

— С удовольствием!

— Были ли ситуации, в которых вы не ожидали от себя чего-то?

— Ситуации, в которых пришлось есть насекомых. Был уверен, что я-то уж никогда.

— Что взяли с собой на проект?

— Книгу японского писателя Акутагава Рюноскэ, и на проекте открыл для себя этого автора. Взял несколько моделей своей авторской коллекции солнцезащитных очков MY PRIDE, которые мы выпустили совместно с брендом ALBERTO CASIANO. Вы часто можете видеть меня в кадре именно в них. Брал с собой альбом и фломастеры, и периодически рисовал нейрографику – это такой новый, модный, творческий способ визуализировать свои мечты, которые незамедлительно исполнятся скоро.

— Кто из участников смог вас удивить? С кем сложились дружеские отношения?

— Очень рад был видеть на проекте Вику Боню, с которой мы прошли вместе уже не одно шоу и дружим. Юля Гаврилина оказалась стойким оловянным солдатиком, несмотря на юный возраст и девочковость. Мы подружились со Светой Пермяковой, вместе готовили на всю ораву, не отходя от плиты. Открыл для себя Андрея Гайдуляна, с которым постоянно смеялись.

На Славу Малафеева можно всегда положиться и рассчитывать в бою. Со Стасом Ярушиным мы периодически искрили, но в нужное время собиралась, кооперировались и преодолевали испытания. Аня Хилькевич оказалась душкой и очень отзывчивым другом. Оля Бузова не переставала фонтанировать непредсказуемыми сногсшибательными образами и фразами, которые заставляли задуматься. Миша Галустян всегда вызывал умиление и улыбку.

— С кем было сложнее всего ужиться?

— Я достаточно уживчивый человек. Если мне что-то не нравилось, я отходил в сторону. Занимался спортом, что-то готовил на кухне, читал у горной речки, наблюдал за происходящим. И не вступал в конфликты.

— Что по-вашему ни в коем случае нельзя делать на реалити-шоу в Африке, чтобы команда против вас не проголосовала?

— Нельзя разбиваться на лагеря, настраивать людей друг против друга, пытаться прогнозировать ситуацию и быть хорошим.

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