«В форме МЧС было не удобно лазать по деревьям»: Олег Назаров о съемках в «Созвучия любви», работе и геройстве

15 сентября в 19.00 на телеканале Dомашний в рамках линейки «Лав Сторис» состоится премьера 4-серийной мелодрамы «Созвучия любви» производства «Амедиа Продакшн». Одну из главных ролей в картине сыграл Олег Назаров. В интервью Teleprogramma.pro Олег рассказал о сюжете фильма, коллегах, любви и актерстве.

Лазали по деревьям и тушили пожары

— Олег, расскажите, где проходили съемки? Какая локация была самой интересной?

— Съемки проходили в Москве и Калуге. В Калуге я был впервые, это очень хороший, уютный город, с гостеприимными и доброжелательными людьми. Для меня самой интересной локацией стала настоящая пожарная часть, в которой мы снимали: там была соответствующая атмосфера, стояли пожарные машины, в любую минуту могла зазвонить тревога – и все ребята срочно ринулись бы на вызов. Интересно было и с ними пообщаться, и посмотреть, как их работа устроена изнутри.

— Вы играете сотрудника МЧС. Приходилось ли делать что-то героическое на съемках?

— Не скажу, что героическое. На дерево, например, залезал, но это было не так сложно для меня. Я же лазал в детстве, как все мальчишки, и по деревьям, и по гаражам, и по стройкам, навыки остались. Хотя в форме МЧС было не очень удобно лазить, но я справился за четыре дубля. Художники по костюмам подобрали готовую форму по моим размерам — непосредственно такую носят сотрудники МЧС. Я надел ее с удовольствием и ностальгией.

Во время моей учебы в Московском университете МВД у нас были все воинские атрибуты: построения, плац, наряды и все остальное. И, конечно, форма обязывает – для актера очень важен костюм, чтобы максимально войти в образ.

— Пожар тушить или красавиц спасать? Расскажите, пожалуйста, подробно о съемках сцен с тушением пожара, была ли это самая сложная для вас сцена из всех?

— Была очень сложная и самая запоминающаяся сцена со спасением девочки, когда на съемках с меня сошло семь потов. Тушили мы пожар на улице, в полном обмундировании пожарных. Девочки-костюмерши позаботились, чтобы мы не замерзли, и выдали нам кучу одежды. На мне было трое носков!

Сверху – еще шерстяной носок. И чулки! Но поскольку я бегал в резиновых сапогах, то все равно было холодно. А потом съемки перешли в дом, но переодеться времени у меня не было – слишком долгий процесс. В доме жарко, а я в шлеме, амуниции. По сюжету мне надо было подбежать к девочке, взять ее на плечо и выбежать наружу. Я обливался потом, было сделано не меньше пяти дублей! Но мне это все безумно понравилось, я люблю такие экстремальные съемки и всегда стараюсь работать во всех сложных сценах сам, без помощи каскадеров.

Приятный камбэк в юность

— Пришлось ли на съемках «Созвучий любви» делать что-то впервые, с чем ранее вы никогда не сталкивались? Что было для вас в новинку?

— Я учился в Университете МВД, как уже сказал, и два года я пробыл там в казарме, поэтому все, что происходило на съемках с моим героем, мне было хорошо знакомо и понятно, я ощутил такой приятный камбэк в юность и кайфанул от процесса.

— Расскажите о вашем герое Андрее. Какой он человек? Что вам больше всего в нем нравится?

— Моему герою присущи все качества настоящего мужчины. Он – человек слова. Полностью отдает себя работе. Но в то же время он наивен и доверчив по простоте душевной, поэтому его легко обводят вокруг пальца женщины.

— Он встречается с замужней женщиной Тоней, он знал об этом или она его обманула? Одобряете такое его поведение?

— Да, она была замужем, но он свои отношения ради нее разорвал, на сторону не бегал. Он прекрасно понимал, в какой сложной ситуации она находится, но также он знал, что может сделать ее гораздо более счастливой, чем ее муж. Он просто борется за свое счастье и счастье второго человека. Можно считать, что это аморально, но не в ситуации наших героев, тут все надо рассматривать индивидуально. А Тоня не могла ему не понравиться! Она безумно милая, скромная, утонченная, образованная, порядочная, мне кажется, не только капитану МЧС приглянулась бы такая девушка, а практически любому мужчине.

— По сути, она изменяет мужу с вашим героем…

— Да, это неправильно. Но у моего героя четкое понимание в голове, что это не измена, а большая жирная точка в предыдущих отношениях. Нет же такого, что она изменила с моим героем мужу, а потом обратно к нему пошла. Если она проснулась с ним в одной постели, то они останутся вместе. Во всяком случае, он так думает.

— О чем, на ваш взгляд, фильм «Созвучия любви»?

— О жизни, о любви, об отношениях, о самооценке, о том, что мы часто слепы и не видим много чего, что происходит вокруг.

Не такой уж роковой и не такой уж красавец

— Как работалось с коллегами по площадке, с режиссером?

— Прекрасно! Я безумно рад, что попал в эту команду. Когда я рассказал, что у меня это первая роль в кино и все в новинку, в отличие от моих партнеров с большим опытом, коллеги могли бы отнестись пренебрежительно, но наоборот, все мне очень помогали, даже когда я и не просил, подсказывали, настоящая команда, как должно быть в идеале. Режиссеру Артуру Румынскому отдельный поклон, это настоящий профессионал, на площадке он взаимодействовал с каждым человеком, каждую роль буквально шагами проходил, сам показывал, как, где и почему нужно сыграть, бегал с сумасшедшей скоростью по площадке, столько энергии, как у него, я редко видел вообще.

— Верите ли вы в любовь с первого взгляда, вот как у ваших персонажей?

— Да. Все бывает в этой жизни.

— Сложно играть роковых красавцев?

— Я себя таким не считаю, да и персонаж мой в «Созвучиях любви» не такой уж роковой и не такой уж красавец (смеется).

— Почему вы решили стать актером?

— Случайно все завертелось! Но, попав в этот мир, в эту атмосферу, я, конечно, получаю огромное удовольствие и понимаю, что хочу продолжать, это как наркотик, на который я уже хорошенько подсел.

Смотрите «Созвучия любви» 15 сентября в 19.00 на телеканале Doмашний.

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