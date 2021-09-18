Мария Луговая: «Мы с мужем не спорим о том, кому мыть посуду»

Герой многосерийного детектива на канале ТВ-3 «Историк» Андрей Изворин преподает историю в университете, а на досуге рисует комиксы. Их увидели полицейские и сильно удивились, обнаружив в картинках точное описание происходящих в городе убийств. Профессора объявили главным подозреваемым, и даже проницательный следователь Анна Рыбакова не сразу понимает, что имеет дело с научным феноменом, способным помочь раскрыть самые заковыристые преступления. Рыбакову сыграла актриса Мария Луговая.

— Герой «Историка» верит, что история циклична, а ваша героиня с ним скорее согласна. А вы?

— Позволю дополнить: моя героиня изначально считает Изворина абсолютным идиотом, сумасшедшим. Его даже подозревают в том, что именно он и есть тот самый маньяк. Просто видя, как Изворин каждый раз им помогает, находит тот самый другой ракурс на то или иное убийство, им приходится начать ему верить. Им хочется доказать ему, что они суперпрофессионалы и парень, разбирающийся в истории, уж точно не может быть умнее, чем они, но… В общем, смотрите сериал.

— Вы сами любите детективы?

— В моих предпочтениях нет разделения на жанры. Мне скорее ближе истории, где показаны очень сложные персонажи, их логика, — то, чем я пытаюсь заниматься в своей профессии.

— Что вам роднее и ближе — театр или съемочная площадка? Театр тоньше, умнее? В московском ТЮЗе у вас Чехов, Олби… В Питере был Достоевский. В театре каждый раз актеры играют чуть иначе, у них накапливается опыт. А на съемках сразу набело.

— Это просто две разные профессии. База у них одна, а условия существования и инструментарий отличаются. То, на что ты будешь опираться в театре, не всегда подходит в кино, и наоборот.

«Зритель часто не хочет думать»

— Вы согласны с тем, что театр — это для души, а сериал — когда вечером устал после работы и включил?

— Вопрос материала. Театр до сих пор процентов на 80 состоит из классического репертуара. Когда мы беремся за Чехова или Достоевского, или Олби, там ни убавишь ни прибавишь. Дай бог дотянуть собственную личность до такой глубины! А вот в сериалах часто наоборот. Хотя я хочу похвалить современные сериалы — сейчас с появлением Netflix и других платформ этот жанр выведен на очень серьезный уровень, иногда в них намного сложнее и объемнее и конфликты, и персонажи.

Какой сериал выбирает зритель — это личное дело каждого. Кому-то нужно выбрать домашнюю комедию, чтобы расслабиться, поулыбаться. Уходить на кухню, заваривать чай и быть уверенным, что ничего не изменится, когда он вернется. А я, допустим, любитель таких сериалов, где нужно каждую секунду смотреть и бояться пропустить, перематывать назад, потому что разгадки запрятаны в каждом углу. Такого рода сериалами мне самой интересно заниматься.

— Куда движется современный театр? Со стороны кажется, что иногда он пытается догнать повестку дня — учится шокировать, хайповать, и вот уже Ольгу Бузову на сцену зовут. Вас как актрису это раздражает?

— Театр — это живое искусство. Он не может оставаться таким, как во времена Станиславского, сейчас зритель мыслит быстрее. Хотя меня расстраивает, что современный зритель часто не хочет думать, ничего не читает и длиннее, чем SMS, не может воспринять мысль… Как же он будет понимать Толстого с его длиннющими предложениями? Он приходит в театр, и ему нужно, чтобы, как в Инстаграме, было: картинки и короткие подписи.

Хотя есть и те, кто готов к театру, потому что классика — на то и классика, что поднимает общечеловеческие темы. Поставьте сейчас «Горе от ума» — и, поверьте мне, будете держаться за голову, насколько это актуально. Или того же «Евгения Онегина».

Другое дело, что театр ищет новые формы, новый язык общения. И все пробуют, ищут — в том числе способы привлечения зрителя. Да, быть может, иногда это отчасти нелепый способ. Но, с другой стороны, для кого-то Оля Бузова — звезда большой величины, кумир, почему нет? Может, хотя бы так люди придут в театр.

— Как вам лето? Удалось?

— У меня было рабочее лето. Если соединить все выходные, то, наверное, наберется дней 8 — 10, максимум 12. Лето было настоящим, можно было носить платья — ругаться на погоду не буду. Хотя в моем случае работать в температуры выше +32…+33 тяжелее, чем хотя бы в +27. В том же самом «Историке» — были дни, когда мы летом доснимали зимние сцены. +35, а мы в зимних куртках, в шарфах. Ощущение, что у тебя плывет мозг, бедные гримеры пытаются протирать нам лица. А ты насквозь мокрый. Ну, такая работа.

— Специфика актерской работы такова, что сначала съемки-съемки, а потом перерыв. В перерыв что вам помогает перезагрузиться? На приусадебном участке, может, душу отводите?

— Если всего два-три дня выходных, то для меня первично быть с мужем, со своей семьей.

А там уже не важно, чем заниматься. Это самый главный способ зарядить батарейку. А когда один выходной, никакие грядки тебе даже в голову не придет сажать. Для того чтобы расслабить мозг, нужно времени чуть больше. Мозг очень устает, голова. И из-за этого что-то читать, даже смотреть кино невозможно. Поэтому чаще всего стараюсь просто побыть в тишине. Какие-то тихие разговоры с мужем. Мы ездим на дачу, природа очень заряжает. Ну как-то так очень просто, наверное, как у всех.

— Вы с известным актером Сергеем Лавыгиным уже полтора года в браке, а вместе и того больше. За время брака сделали ли вы для себя какие-то открытия об отношениях двоих? Ведь любовь и предложение на Эйфелевой башне — это одно, а есть еще и быт, рутина. Посуда немытая, ужин готовить.

— Если бы у нас было 50 лет брака, я была бы способна давать советы. Так что я не чувствую в себе еще большого опыта и мудрости. Я всегда была сторонницей брака. Считаю, для женщины это важно: мне кажется, так она чувствует себя защищенной — и в социуме, и юридически. Хотя на самом деле это прежде всего внутреннее ощущение. Для мужчины, насколько мне муж рассказывал, это другой уровень ответственности.

Никаких советов я не могу дать. Просто любить друг друга, и как-то само оно все происходит. У нас проблема в том, что мы редко друг друга видим, у нас рабочий день 12 часов. А бывает, когда графики не совпадают и, допустим, Сережка работает с 8 утра до 8 вечера, а я с 11 утра до 11 вечера. И получается, я проснулась — он уже уехал, я вернулась — он уже хочет спать. Ему легче, потому что он сова и может еще какое-то время со мной провести.

Но я жаворонок, и мне тяжело, я в полночь уже клюю носом: «Прости, мне надо идти спать, завтра опять будильник прозвенит рано». Мы ценим возможность проводить время вместе. И совершенно не готовы тратить силы на то, чтобы выяснять отношения, кто будет мыть посуду: да бог с ней, никто пусть не моет. Нет у нас таких проблем. Сейчас, когда у меня плотный рабочий график, я практически ничего дома не готовлю — мы заказываем еду. Но при этом здорово, когда появляется время и муж приглашает меня на свидание, и мы идем в какой-нибудь любимый ресторан.

— Сергей часто вас радует сюрпризами?

— Он сам себя называет «спонтанщик». Человек спонтанных идей. Я, наоборот, отличница в прошлом, мне все нужно планировать с вечера. Даже в отпуске спрашиваю: «Что мы будем делать на Мы с мужследующий день?» А муж говорит: «Проснемся и решим». И раньше это выбивало у меня почву из-под ног: «Как же так? А во сколько просыпаться, если мы не знаем, что будем делать?» Но сейчас уже я к этому привыкла. И чаще всего Сережка оказывается прав.

— То есть у вас тот самый случай, когда минус и плюс притягиваются и получается нечто идеальное и прекрасное?

— Я боюсь таких слов — идеальное, прекрасное. Просто это естественно, что муж и жена, как ближайшие друг другу люди и сообщающиеся сосуды, обмениваются чем-то и рождается их собственный мир, в котором у них свои правила. И действительно, истина где-то посередине. Очень часто мы друг друга дополняем.

— Что правильнее, на ваш взгляд: разделять увлечения второй половины или, наоборот, иногда отдыхать друг от друга? Футбол с Сергеем смотрите? Когда «Спартак» играет.

— Чаще не смотрю. Я могу лежать рядом и на фоне что-то гундеть — что-то обсуждать другое. Какой смысл обижаться или ругаться? Он футбол любит, для него это важно. Я так же люблю балет. Когда кто-то из моих друзей приглашает меня в Большой театр, я могу предложить Сереже пойти со мной. Но он может сказать: «Езжай лучше со своей подругой, ведь она тоже любит балет. И вы будете взахлеб это обсуждать и будете счастливы». Никаких конфликтов у нас на этой почве нет.

Я могу подойти, спросить что-нибудь: «Сережа, я хочу рассказать тебе про сегодняшний день», а он мне скажет: «У меня «Спартак» играет». Я говорю: «Все, поняла». И пойду заниматься своими делами. Это нужно принять как данность. Они часто ходят на «Спартак» с друзьями, у них разговоры свои. И не нужно там совершенно быть женщине. Мне кажется, очень важно, чтобы и у мужчины, и у женщины были свои друзья, свои хобби, свой способ отдыха. Если выиграл «Спартак», муж возвращается домой очень счастливым, как ребенок, разве не это важнее всего?

«Не воспринимаю мясо как еду»

— Вы много лет придерживаетесь вегетарианства, но, как вы рассказывали, не пытаетесь переделать мужа и спокойно готовите ему мясо. Вы же признавались, как нелегко на съемках вам далась сцена, где вы едите гамбургер с котлетой. Как же вы тогда мясо готовите? Зажмуриваетесь?

— Мне не тяжело совсем, потому что я не воспринимаю мясо как еду. Иногда в магазинах бывают декорации из пластмассовых фруктов — вы же не будете думать, что это в самом деле яблоко. Все мои близкие, друзья, подруги, моя семья — мама, сестра, муж, все едят мясо, и я к этому спокойно отношусь. У меня очень спонтанное случилось вегетарианство — мой организм отказался от него, даже не спрашивая моего мнения в общем-то. Никаких убеждений на этот счет у меня не было и нет. Просто в какой-то момент я поняла, что не хочу больше. И всегда говорю, что в день, когда я захочу мяса, я пойду и съем вкуснейший стейк. Единственное ощущение — что ты становишься значительно легче. Мясо — тяжелая пища. Женщина не очень создана для мяса. Но врачи со мной наверняка поспорят, поэтому я ни в коем случае никаких советов не даю.

— В браке важны компромиссы?

— Будет странным, если ты любишь человека и игнорируешь то, что для него важно. А бывает так, что в чем-то ты можешь пойти навстречу, а что-то для тебя принципиально. Но человек не знает, что это для тебя принципиально! Тогда нужно просто сказать: «Ты знаешь, для меня это важно. Я не могу измениться в этом». Самое главное — уметь разговаривать, потому что изначально мужчина и женщина говорят на разных языках. И очень часто муж что-то скажет, а я его спрашиваю: «Ты вот это имел в виду?» А он говорит: «Совсем не это!» — и объясняет мне, что на самом деле хотел сказать. Не надо делать выводы раньше времени и тем более пытаться догадаться, что на самом деле хотел сказать твой партнер. Мне кажется, тогда большое количество конфликтов будет исчерпано.

«Историк»

Понедельник — четверг, с 13 сентября/19.30

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