«Отношений нет»: Павел Артемьев – о съемках в «Историке», уходе из «Корней» и музыке

Музыкант поделился впечатлениями от съемок в кино для канала ТВ-3 и рассказал об отношениях с выпускниками «Фабрики звезд».

Детектив с характером — именно так характеризуют новый сериал «Историк», который стартует на телеканале ТВ-3 13 сентября.

Главный герой — Андрей Викторович Изворин (Павел Артемьев) – рисует комиксы и издает их под псевдонимом Хантер, а еще преподает историю в вузе и искренне любит свой предмет. Изворин верит в цикличность исторических событий и со временем приходит к теории, что каждое нераскрытое преступление неизбежно будет повторяться до тех пор, пока зло не будет остановлено. Когда в его комиксах полицейские находят точное описание происходящих в столице убийств, профессор становится главным подозреваемым.

Но очень скоро следователь Анна Рыбакова понимает, что на самом деле историк – единственный, кто способен разгадать преступления, в которых, казалось бы, нет никаких улик.

В ролях: Павел Артемьев («Закон каменных джунглей», «Мертвые души»), Мария Луговая («Перевал Дятлова»).

Накануне премьеры Teleprogramma.pro пообщалась с Павлом Артемьевым, исполнителем главной роли и узнала про съемки, музыку и как сложились отношения с выпускниками «Фабрики звезд».

— Павел, расскажите, как вы оказались в кино?

— Это произошло уже давно. Первый мой фильм был «Доброволец», меня туда пригласил Эдуард Бояков. Там я познакомился с Ваней Макаревичем, мы дружим.

После я оказался в театре и так началась вся эта история.

— Кто ваш герой, какой он и почему нужно смотреть сериал «Историк»?

— Мой герой Андрей Викторович Изворин — человек неординарный, который нашел теорию цикличности. По его теории, если за совершенное в прошлом преступление был наказан невиновный или оно осталось нераскрыто, оно обязательно повторится. Он преподает историю, рисует комиксы.

Он изломанный, искромсанный человек со множеством внутренних демонов. Для него ничего нет важнее своей теории и того факта, что она работает.

Для меня это очень интересный персонаж, такой на грани безумия человек.

— Где проходили съемки? Как работалось с командой?

— Снимали в ближнем Подмосковье, в самых разных локациях, в Москве. Самые классные для меня по красоте – это библиотека им. Ленина.

У нас была отличная команда, работалось легко. Рад, что довелось оказаться на одной площадке с Машей Луговой, Мишей Кримером и, конечно, Олегом Кириченко – он все это придумал. У него есть свое видение и здорово, когда человек знает, чего хочет.

— А расскажите какие-то интересные детали, которые остались за кадром.

— Даже не знаю. Наверно то, что осталось за кадром, осталось там неспроста. Поэтому не буду раскрывать никаких деталей.

— А что вам больше по душе: кино или музыка?

— Я не люблю сравнивать эти две сферы, тем более не настолько далекие друг от друга. Мне они обе дороги, но, в первую очередь, я считаю себя музыкантом, потому что занимаюсь музыкой с самых малых лет.

— Мы знаем, что вы не очень любите говорить про «Фабрику звезд», но не можем не спросить: а с кем-то из ребят поддерживаете отношения?

— Отношений все же нет. Мы разные люди и жизнь нас разнесла по разным сторонам. С ребятами из группы «Корни» мало, но общаемся. Поздравляем друг друга с днем рождения, Новым годом. С Сашей Асташенком общаемся чуть чаще.

С Ириной Тоневой тоже не общаемся. Но не потому, что мы враги, а потому что у нас совершено разные судьбы. И это замечательно.

— А с Ириной Тоневой. Ваша Песня «Понимаешь» тогда сводила с ума поклонников. А сейчас хотели бы с кем выступить дуэтом?

— Я и сейчас занимаюсь музыкой, никогда ее не бросал. Покинув группу «Корни», я создал свою группу ARTEMIEV. У нас вышло четыре полноценных альбома и три мини-альбома и все еще впереди. В последнем альбоме были дуэты с прекрасной Муси Тотибадзе, думаю, многое еще впереди.

«Историк» — с 13 сентября 19:30 ТВ-3.

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