«Загугли звезду»: главный шеф-повар СТС Александр Белькович – о лучших рецептах блюд, идеальном шашлыке, Ивлеве и личной жизни

В 21 год уроженец Северодвинска Александр Белькович уже стал шеф-поваром. В 26 курировал несколько элитных ресторанов. Но широкая публика узнала его благодаря участию в кулинарных шоу, где обаятельный Александр легком и доступным языком рассказывает, как приготовить произведения поварского искусства, имея на руках простые ингредиенты. «ПроСто кухня» — так называется его авторская программа на канале СТС, которая с успехом идет на телевидении уже больше четырех лет.

Кто чаще всего готовит в молодой семье Александра? Чего не хватает российскому ресторанному бизнесу? И как правильно варить кукурузу и готовить раков? На эти и другие вопросы Александр Белькович ответил в рамках проекта Teleprogramma.pro «Загугли звезду»

— Александр, расскажите, пожалуйста, о своей семье

— У меня есть старшая сестра. Она живет в Москве. Мы часто общаемся, поздравляем друг друга с праздниками. Мама живет на юге, в Краснодарском крае. К ней я стабильно езжу каждый год. Готовлю там с утра до вечера, отлично провожу время, и с профессиональной точки зрения мне очень интересно.

Папа живет на Севере. Он практически всю жизнь строил подводные лодки, а недавно вышел на пенсию.

Не могу не сказать о любимой бабушке, повлиявшей на мое становление как повара. Потому что у нее дома всегда было вкусно, аппетитно, уютно. Я смотрел, как она готовит интересные блюда и вдохновлялся этим процессом. Слава Богу, все живы, здоровы и общаются друг с другом.

— А какое у вас образование?

— На самом деле у меня нет высшего образования, только средне-специальное. Я окончил кулинарный техникум и очень рано начал работать, практически с 16 лет. С 17 взялся за дело очень серьезно и тружусь и по сей день. В моей сфере образование – это только школа жизни. А опыта на первых этапах я получил достаточно, да и сейчас постоянно учусь чему-то новому.

— Какую роль в вашей жизни играет шоу «ПроСТО кухня»?

— Это неотъемлемая часть меня, это моя программа на телеканале СТС, которую я веду уже четыре с половиной года. Мы уже снимаем десятый сезон. Это была моя мечта. Я всегда хотел иметь свою кулинарную программу на федеральном телевидении. Передача сразу хорошо пошла, она органична, и я там себя нашел. Считаю, что благодаря этой программе у меня есть самореализация, от чего я реально получаю удовольствие. Я учу Россию готовить вкусно, питаться интересно, разнообразно, но используя простые продукты. Я думаю, что многие видели эту передачу на канале СТС каждую субботу в 9 и 9. 30 утра.

— Не скучно вести шоу десять сезонов?

— Нет. С нашей командой и идеями скучно не бывает, потому что мы каждый раз что-то видоизменяем, подкручиваем, делаем интересный контент. Всегда находимся на передовой, понимаем, что хотят видеть зрители, что их интересует больше всего. К тому же у нас сформировалась большая профессиональная команда. И мы постоянно размышляем над тем, как сделать проект интереснее и полезнее. Это наша самая главная миссия, поэтому я и вижу обратную связь. Миллионы людей начинают больше тебя узнавать, пишут в социальных сетях, говорят: «Вот это ты тот самый парень, у тебя классные рецепты». Это все дает колоссальную энергию, поэтому скучно нам не становится.

— Как в вашу жизнь вообще вошло телевидение?

— Это моя мечта с детства. Я всегда мечтал быть поваром на федеральном канале и маленькими шажками двигался к своей цели. Я начинал с небольших каналов в Санкт-Петербурге, говорил, что если нужно поснимать шефа, то снимайте меня. Запустил рубрику о завтраках на питерском телевидении, в рамках которой рано утром снимался в ресторанах.

Потом я участвовал в некоторых видео на других каналах. А затем меня порекомендовали в один интересный проект под названием «Кто кого на кухне?» на телеканале СТС. И я так органично вписался туда, что меня заметили продюсеры.

К тому времени я уже был бренд-шефом большого ресторанного холдинга, переработал с разными шефами, иностранцами. И мне сказали: «Слушай, у нас стартует проект «Мастер-шеф Дети», где дети будут готовить. Нужно, чтобы ведущие профессионально разбирались в еде, ресторанах и соответственно умели говорить. Ты вроде подходящая кандидатура». Я сказал: «Конечно», и мы сделали два сезона программы. После этого сняли пилот передачи «ПроСТО кухня», поэтому с каналом СТС мы не разлей вода. И планируем делать и новые проекты.

— Вы ведь еще и кулинарный писатель…

— Вот видите книги сзади меня? Вообще, к пятому сезону у меня уже вышла пятая книга «Просто кухня», где можно найти рецепты из одноименной программы. Мы выпускаем по одному- два издания в сезон. Также у меня есть «старые» книги под названием «Открытая кухня» и «Русская кухня». Всего у меня семь разных книг. Это тоже была моя мечта. Видео – это одно, а когда у тебя на полке стоит книга – это другое. Это хороший подарок близкому человеку, семье, друзьям. Поэтому это очень крутая история. Я люблю свои книги, горжусь ими и собираюсь, конечно, выпускать еще.

— Вы приготовили все рецепты из книг?

— Конечно. Еще и по несколько раз. Во время съемок кулинарного процесса у нас работает фотограф и люди, которые фиксируют количество ингредиентов, чтобы у нас четко все сходилось с экономикой. Так вот, в книге собраны те рецепты, по которым я готовлю, во время программы. По ним можно даже найти и видео.

А что касается первых двух моих книг, то я вставал рано утром, шел на съемки, писал рецепты, планировал, что появятся эти издания. Поэтому каждый рецепт воплощен моими руками.

А еще у меня есть фирменные рецепты тех блюд, которые и в ресторанах были хитами, и вообще стали моей фишкой.

— А довольны ли вы результатами своего канала на YouTube?

— Я не скажу, что суперпопулярный на YouTube, но динамика просмотров хорошая. Но это неизбежность. Есть телевидение, а есть Интернет, поэтому чаще всего эти две аудитории не пересекаются. А еще хочется, чтобы ты был популярным не только по телевизору, но и в Сети. Поэтому и возникла идея создать такой канал. Я привлекаю в команду своих ребят, и мы насыщаем его разным контентом: рассказываем про рецепты, про путешествия.

Стараемся быть полезными и интересными – все четко и по делу. Поэтому если вы хотите классные рецепты от меня с подробным описанием и всеми секретиками, чтобы вы и сами стали виртуозами на своей кухне – подписывайтесь. На YouTube много интересных рецептов, и мы продолжаем их туда выставлять.

— Пользователи Сети интересуются, какой у вас рост…

— Рост 182 сантиметра. Недавно измерялся. Водил детей к доктору, увидел измеритель роста и подумал: давай-ка я тоже встану на весы, после чего снял обувь и померился. Так и есть – 182 сантиметра. Не стоптался пока.

— И сколько вам лет…

— 36 лет.

— Расскажите, пожалуйста, о своей жене…

— Жена у меня – красотка Олечка, очень ее люблю. Если она смотрит, то передаю ей привет. Замечательная женщина, мать двоих детей и тоже любит готовить, потому что она получила колоссальный опыт, благодаря чему даже может обогнать многих поваров. Ольга со мной очень давно, мы с ней исколесили рестораны и рынки в разных странах мира. И жена постоянно слышала разговоры о еде. Сейчас Ольга тоже активно готовит и даже снимает свои кулинарные ролики. А я только удивляюсь: «Вот какая молодец», ее смотрит много девчонок.

Еще у меня два ребеночка. Девятилетняя Изабелла пойдет в третий класс, и четырехлетний Эрнест – в садик.

— Кто в семье чаще готовит?

— Честно говоря, Оля. Потому что я чаще на работе, она – дома. А детишек надо кормить. К тому же у Ольги дома больше свободного времени. Я, конечно, тоже что-то готовлю, но люблю сделать что-то презентабельное, вкусное, интересное, праздничное, что-то достойное хорошего обеда или ужина.

— Чего не хватает ресторанному бизнесу в России?

— Хватает всего. Я считаю, что наш уровень и сервис уже давно обогнал многие зарубежные аналоги. Мы молодцы. У нас все развивается, все круто. Просто хочется, чтобы экономика была лучше, а у потребителей появилось больше финансовых возможностей, чтобы ресторанный рынок рос, развивался, чтобы больше людей ели вкусную пищу, ходили в рестораны и получали от этого удовольствие.

Раньше у нас возникали проблемы с продуктами, потому что все было преимущественно импортным. Сейчас же наши фермеры выращивают свою продукцию, чем мы очень гордимся. Ресторанный рынок развивается огромными шагами. Конечно, пандемия немного подкосила его, но из количества все перешло в качество. Поэтому нужно просто действовать, развиваться. Есть люди, за которыми я слежу и нахожусь в восторге от их проектов.

— В Сети очень популярен запрос «Александр Белькович, рестораны»

— Я имею отношение к нескольким ресторанам «Ketch up» и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Там можно попробовать блюда по моим рецептам и подают самые лучшие, крутые бургеры. Мы продаем франшизы и работаем вместе с нашими партнерами.

— Наверняка, вас сравнивают с другим знаменитым поваром – Константином Ивлевым. В каких вы отношениях?

— Это тот вопрос, который часто мне задают. В России очень любят выяснять, кто круче готовит или еще что-то делает, чтобы был баттл или конкуренция. Мы с Константином очень хорошо общаемся. Не скажу, что лучшие друзья, но встречались на нескольких проектах. Он очень тепло ко мне относится, я – к нему. Я ценю творческий процесс, организованный Константином. Молодец, респект, нормальный мужик.

— У пользователей Сети популярен запрос: «Александр Белькович, где работает»

— У меня несколько работ. Я и телеведущий, то есть, в шоу-бизнесе, а это тоже шоу. И вторая моя работа – я ресторатор.

— У вас есть любимые рецепты?

— Это очень сложный вопрос для шеф-повара, потому что мы многогранны, сегодня едим одно, завтра второе, послезавтра третье. Сначала мы получаем удовольствие от одного, а потом от другого. И нельзя назвать какой-то один любимый рецепт. Хотя один рецептик я все-таки обожаю – итальянскую пасту с морепродуктами. Там могут быть кальмары, мидии, крабы – что угодно.

Закидываем варить спагетти, на сковородку наливаем оливковое масло. Кидаем туда мелкий чесночок, а потом жарим его на небольшом огне, чтобы он не подгорел ни в коем случае. Затем закидываем туда нарезанные кальмары и креветки, обжариваем их вместе с чесноком и оливковым маслом. Нельзя передерживать продукт, потому что он будет жесткий.

Затем вливаем белого сухого вина, чтобы появилась кислинка. Оно сразу кипит, алкоголь испаряется, а потом туда уже можно наливать воду, в которой варилось спагетти, и сами спагетти. Все перемешиваем, обязательно перчим, добавляем соль и мелко рубленной петрушки. Можно туда подливать немного водички, а в конце добавляем оливковое масло и просто все замешиваем. Тем самым мы создаем эмульсию с соусом и оливковым маслом. И конечно, деликатный вкус создают морепродукты.

Если вы готовите нечасто, в запасе достаточно иметь 10 своих фирменных блюд, которые вы уже отработали и можете всегда повторить. И вас уже будут считать классным кулинаром. Гости пришли, и вы их накормили, в том числе и вкусной пастой с морепродуктами.

— В Сети есть также запрос «Александр Белькович, драники»…

— Возможно, у меня где-то было популярное видео с драниками. Поэтому и возник такой запрос. Кто-то решил приготовить драники и вбивает это в поисковик. В России это популярное блюдо, поскольку картошка – овощ номер один. Она везде растет, все ее едят, соответственно, и рецепты популярные.

— Люди также интересуются у вас, как правильно готовить шашлык?

— У меня есть классный рецепт шашлыка в маринаде. В шашлыке нужно использовать свиную шею, потому что там идеальное сочетание жира и мяса. И это мясо нужно делать мягким, а маринад классическим, использовать много репчатого лука – нарезанного, подсоленного и отжатого рукой. Тогда из лука выходит сок, отлично маринующий мясо. Туда можно добавить немного крупно рубленной петрушки. Просто отжимаем, добавляем капельку газированной воды и куски нарезанной шеи. Это классика. Если мясо лучше, чем все остальное, то вы почувствуете его настоящий вкус.

— И вкусный омлет…

— Возьмем два яйца, 30 грамм сливок. Получится самый нежный, вкусный омлет. Просто взбиваете, а потом на сковородочку с антипригарным покрытием наливаете небольшое количество масла. Вливаете туда омлетную массу и просто медленно, тихонечко готовите. Я могу перевернуть омлет на сковородке так, чтобы он остался нежным со всех сторон.

Наливаю омлет тоненьким слоем, и он у меня тихонечко готовится. Снизу посильней пропекается, а сверху – более нежный. Потом кладу туда начинку, например, грибы с сыром камамбер или какую-нибудь моцареллу со свежими томатами. Заворачиваем и получается вкусный омлет. А еще в омлет можно положить сливочный сыр и немного слабосоленого лосося, завернуть и подать. Это очень вкусно. Главное омлет не пересушивать, чтобы он оставался нежным и вкусным. А со сливками яйца – во!

— Хорошее блюдо к чаю – шарлотка. Как справляться с ней?

— Моя жена делает бомбическую шарлотку, потому что она сильно взбивает яйца с сахаром. И когда замешивается тесто, они как будто немного всплывают. А после попадания в духовку шарлотка выпекается так, что на ней образуется корочка типа бизе. И пока ты ее рубишь, она хрустит сверху, а снизу остается нежной. И с горячим мороженым. Просто пользуйтесь этим секретом и взбивайте яйца с сахаром прямо до пены. И тогда у вас сверху получится правильная корочка. А вообще заходите на страничку к моей жене. У нее есть классный рецепт шарлотки.

— А как варить кукурузу?

— Лет 20 назад кукуруза в России была очень жесткой, и ее нужно было варить два часа. Сейчас агротехнологии поменялись, и она стала мягкой, молодой, вкусной, и варить ее практически необязательно. Это к нам пришло из-за границы, потому что там кукуруза такая давно.

С початка можно снять листики, оборвать, положить на решетку, обжарить со всех сторон, намазать сливочным маслом, посолить и будет вкусно. Если кукуруза варится дома в кастрюле, то ее можно варить минут 10. И этого будет вполне достаточно. Знаете, как еще вкусно сварить кукурузу – в молоке, с тимьяном и солью. Добавьте туда кусок сливочного масла, медленно томите, опускаете туда початки и варите минут 20. И ваша кукуруза будет насыщенная, вкусная, крутая.

— Как варить раков?

— Быстро. В России почему-то часто варят их долго, но я не вижу в этом смысла. Поэтому считаю, чтобы закидывать раков, вам нужно сварить супернасыщенный бульон. Туда нужно добавить больше специй. В бульон можно положить лук, свежую зелень и просто порошок карри. У вас получится оранжевый, красивый цвет, который подкрашивает раков и дает необычный вкус.

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