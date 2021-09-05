Звезда сериала «Водоворот» Ольга Гришина: «В отпуске главное удовольствие — читать запоем»

Популярная актриса объяснила, почему не стремится что-то исправить в жизни и не считает, что эгоизм - это плохо.

Украинская артистка Ольга Гришина хорошо известна у нас по сериалам «Сваты», «Пес», «Гречанка» и многим другим. И вот еще одна заметная работа — главная роль в сериале «Водоворот», показ которого только что завершился на канале «Россия».

«Профессия родителей на мой выбор не влияла»

— Ваша героиня в «Водовороте» работает пресс-секретарем. Какое у вас, если быть предельно честной, отношение к прессе?

— У меня небольшой опыт общения с журналистами. И это мой осознанный выбор. Всякий раз я испытываю стресс и дискомфорт. Это связано с тем, что мне не хочется говорить о личной жизни. Пожалуй, таким будет ответ и на ваши вопросы о моей семье (артистка замужем за народным артистом Украины Кириллом Кашликовым, вместе они воспитывают 10-летнюю дочь. — Ред.).

— Помните, как снимался сериал?

— Проект снимали два года назад, до пандемии и всего связанного с этим. Веселое время объятий, нормального взаимодействия с людьми, свободного общения и передвижения между городами. Снимали в Киеве, Днепропетровске — почти месячная экспедиция. Остались только приятные воспоминания. Мое личное ощущение: научилась многому с точки зрения профессии, и вышло это естественно.

— Часто ли вам поступают предложения о съемках из России? Как к этому относитесь? Или все же вы ориентированы на украинские проекты?

— Мне поступают предложения из разных стран. Основной критерий при выборе проекта — это не география, а творческая составляющая: сценарий, партнеры, режиссер. Человеческий фактор изучаю в первую очередь, ведь с этими людьми мне придется сотрудничать, видеться каждый день, творить. Это куда важнее страны — производителя сериала.

— Вы выросли в среде врачей. Почему не захотели пойти по этому пути? Ведь даже санитаркой работали в юности…

— Я выросла в обычной советской семье. Родителей и меня окружали люди разных профессий — были и артисты, и инженеры. Думаю, выбор профессии не всегда зависит от среды. Среди моих знакомых моего поколения множество тех, кто выбрал профессию сценариста или артиста, при этом выросли они совсем не в актерских семьях. Поэтому мой выбор не зависел от того, какая профессия была у родителей.

— Что, на ваш взгляд, отличает хорошую актрису от плохой?

— Хочется пошутить: «Спросите у хорошей актрисы»… На самом деле знаю. Умничать не хочется. Но, наверно, искренность и, конечно, владение профессией.

— А эгоизм — это нужное качество для удачной актерской карьеры?

— Я бы обратилась к словарю и уточнила определение этого слова, чтобы не было разночтений. Как по мне, это качество не то что бы нужное, а естественное — причем не для профессии, а для жизни. Все мы эгоисты. И человек совершает определенные поступки, исключительно руководствуясь своими желаниями и потребностями.

«Нас не зря сравнивают с детьми»

— Знаменитая Хелен Миррен считает, что «иногда в кадре нужно выглядеть по-настоящему дерьмово, тогда все решат, что ты великая актриса»…

— Что именно она имела в виду? Плохое самочувствие, плохой грим или свет, ужасную актерскую игру или бесстыдные проявления в кадре, когда актриса не стесняется быть некрасивой, ужасной и страшной, выглядит жутковато. Сложно прокомментировать, что она в это вложила. Как и пассаж по поводу величия.

Мнений может быть масса. Но лично у меня есть всего несколько людей, мнением которых я дорожу. С ними могу посоветоваться по поводу профессиональных качеств. То, что думают другие: плохо сыграла, ужасно, бездарно или талантливо, — право каждого. Сколько людей, столько и мнений. И когда зритель смотрит картину, сериал, слушает музыку, он тоже проявляет себя, выражая определенное мнение. Опираться на то, что могут подумать другие, сложно. Я учусь не отталкиваться от этого.

— А получается ли удивлять себя? Или в этом нет никакой необходимости?

— Удивление — одна из составляющих актерского восприятия. Почему артистов сравнивают с детьми? Ребенок будет 500 раз колоть пальчик иголочкой, хохотать, и каждый раз это будет по-разному. Это и есть удивление. Когда ты воспринимаешь каждое событие как чудо. В этом смысле мне хотелось бы думать, что я способна удивлять себя.

— Как вы отдыхаете?

— Три года я не была в отпуске, а в этом году получилось. Я на море! Самое большое мое удовольствие — возможность прочитать три книги. Даже почти четыре. Подряд и запоем. Это наслаждение, которое запомнится больше всего (смеется).

— Вы признавались, что увлеклись йогой. Что вам это дает?

— Для меня это способ держать тело в тонусе. Заниматься получается довольно редко. В этом плане очень ленива. Сильно-сильно хочется начать делать это регулярно, но пока не получается. Физическое состояние артиста — тоже инструмент, поэтому чувствовать мышцы и тело в работе необходимо. Смены могут быть по 22 часа, может быть три месяца без выходных. А для этого понадобится не только психическое, но и физическое здоровье.

— Что сильнее всего вам не нравится в настоящем времени? И что бы вы хотели исправить?

— Хочется жить здесь и сейчас. Если я буду жить в настоящем времени и желать что-то исправить, значит, я не буду проживать свою жизнь. Это называется синдром отложенной жизни, завтрашнего дня. Есть желание полноценно проживать каждую минуту. Есть недовольство в быту, конечно. Но концентрироваться на этом не хотелось бы.

— А можете ли вы представить ситуацию, при которой резко меняете сферу деятельности и, скажем, переезжаете жить в другую страну? Или вы за стабильность?

— Если фантазировать, то я уже побывала в разных измерениях, странах, представляла себя и мужчиной, и маленьким зверем, и ребенком, и даже в другом тысячелетии. Но если мы говорим про реальность… Кто сказал, что актерская профессия — это стабильность? Думаю, да, смогла бы радикально поменять все.

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