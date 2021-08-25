Ведущая «Новых танцев» Ульяна Пылаева – о проекте, женственности и сравнении с Ляйсан Утяшевой

Ульяна Пылаева — одна из самых ярких участниц «Танцев» на ТНТ. Она участвовала в двух сезонах шоу, а однажды дошла до финала. Тогда девушка танцевала в команде Мигеля, но победить Ульяне не удалось. Так сложилось, что победителями танцевального проекта неизменно становились мужчины…

28 августа на ТНТ стартует новое шоу — «Новые танцы». Возможно, в этот раз фортуна улыбнется девушкам? Этот вопрос Teleprogramma.pro адресовала популярной танцовщице.

Кстати, теперь Ульяна выйдет на сцену в новом качестве — она станет ведущей бэкстейджа.

— Ульяна, вы участвовали в двух сезонах проекта «Танцы», а теперь станете ведущей шоу «Новые танцы». Как вам такая трансформация?

— Мне эта трансформация в удовольствие. Это крутой проект, в котором меня окружают творческие и талантливые люди. И я могу быть причастна ко всему этому. Это же сплошной кайф. Но немного волнительно, конечно!

— Так получается, что в «Танцах» всегда побеждали мужчины. Может, теперь, появится шанс у женщин? Как участникам подобрать ключик к жюри, очаровать?

— Посмотрим, что будет. Что касается ключика, то нужно быть открытым. Хотеть по-настоящему участия, именно участия. Если получать удовольствие от происходящего — оно будет передаваться всем, в том числе и судьям.

— Все ваши танцы очень женственные и сексуальные. Как родился этот стиль, что вдохновляет и хотите ли попробовать новые форматы?

— Я все время что-то пробую, хожу на классы повсюду, мне очень нравятся разные хореографы и стили. Но то, что выходит из моего тела в процессе постановок, никак не контролируется и этому, пожалуй, пока нет названия.

Вдохновляет меня всегда только музыка и люди. От людей я получаю эмоции, а музыка ведет тело. Вот и получается, что получается.

— В новом сезоне вы станете ведущей вместе с Ляйсан Утяшевой. Не переживаете, что зрители начнут вас сравнивать?

— Если честно, даже не думала об этом до этого вопроса, но теперь кажется, что кто-то конечно начнет, а кто-то даже и не подумает. А если и начнут, я буду расценивать это как комплимент.

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