Дмитрий Лысенков: «Я никогда не страдал от своей «некрасивости»

В свежем комедийном сериале «Большая секунда» (смотрите на видеосервисе Start) 39-летний актер Дмитрий Лысенков играет Ростислава — неуверенного в себе педагога музыкальной школы средних лет, пережившего болезненный развод и мечтающего о карьере композитора. Он знакомится с Ариной (Евгения Борзых), тоже учительницей музыки, ради случайного секса, но неосторожно влюбляется. Это взаимно, но… все сложно, как всегда.

В сериале есть вторая сюжетная линия: оказывается, история Ростислава и Арины — плод фантазии сценаристов Кости и Киры; когда-то они были парой — расстались, толком не объяснившись, и вот работа свела их, звенящих от претензий друг к другу, вместе. Режиссер Виктор Шамиров, сам сыгравший одну из ролей и ставший соавтором сценария, деликатно исследует природу отношений, когда любящие люди почему-то не могут быть рядом, — балансируя на тонкой грани комедии и драмы.

— Дмитрий, в сериале «Большая секунда» у вашего героя проблемная личная жизнь: жена изменила, развод, новые отношения тоже непростые. Почему одни живут в браке долго и счастливо, а у других ни то ни се — хотя, казалось бы, люди хорошие? Судьба такая или не старались как следует?

— Если бы кто-то знал ответ на последний вопрос и был бы какой-то общий рецепт счастья, то количество счастливых браков наверняка бы удесятерилось! Долго жить вместе можно. Счастливо жить вместе сложнее. «Привычка свыше нам дана, замена счастию она». Как прожить так, чтоб сохранить и чувства, и себя? Или себя необязательно сохранять, а лучше раствориться в другом? Как пережить кризисы брака и конфликты? Не нанести спутнику обид или простить нанесенные им? У каждой пары этот путь будет свой.

— Про этот сериал вы пишете, что это «долгожданные 13 серий актерского счастья». Почему?

— Прежде всего эта работа отличается от других сценарием. Прекрасно написанными диалогами. Длинными, почти как в театре. И даже монологами! Это съемочная группа, в которой я не припомню ни одного случайного человека (а в кинопроизводстве обычно довольно много случайных людей). Самые приятные воспоминания. Кстати, из всех 70 сценариев, где я работал, только сценарий «Большой секунды» я храню дома как литературу. 13 тоненьких брошюр.

Съемочный процесс почти всегда если не мучителен, то труден. А вот результат этого процесса иной раз можно назвать мучением. Пытка стыдом! Но в моей биографии это все было давно, около 15 лет назад. Плохонькие сериалы, я и названий их уже не помню. А «Большая секунда» была иногда выстраданным, но точно счастьем.

— Ваш герой Ростислав с его рефлексией, неуверенностью в себе вам близок?

— Ростик — искренне открытый миру человек, очень ранимый и одинокий. Я для себя сравнивал его с Сарафановым из «Старшего сына» Вампилова (я эту роль играл в дипломном спектакле). Такой же всеми покинутый, неудачливый, не слишком успешный музыкант, но «прожил жизнь с чистым сердцем».

«Когда-нибудь дочери раскусят меня»

— Вы сами счастливо женаты больше десяти лет, у вас с актрисой Марией Зиминой двое детей. Чем отличается нынешний Дмитрий Лысенков от того парня на пороге загса?

— Вспыльчивость и гневливость он сменил на брюзжание. В остальном я, кажется, не изменился. Маша, по крайней мере, так говорит.

— Вы не раз говорили, что в семье вы диктатор. И кулаком по столу можете?

— Без кулаков. Только силой убеждения.

— А отец вы строгий?

— Я разный. В зависимости от надобности. Мне кажется, когда-нибудь дочери раскусят меня и скажут: «Папа просто играет, что ругается. Он же актер».

— Коренной петербуржец, вы не так давно перебрались в Москву, где вся работа. Как вы ощущаете себя в столице?

— В Москве чувствую себя как дома. Но если работа вдруг закончится, легко вернусь в свой Петербург. Я себя ощущаю так, будто просто расширил ареал своего обитания. А я, надо сказать, всегда мыслил себя гражданином мира. Поэтому жить на два-три города мне даже в радость. По складу характера мне ближе Петербург: имперский, холодный, с силой стихии в Неве. Москва, в силу того что туда стекаются люди со всей страны, более провинциальная. Тут попроще люд, что приятно. Как только я переехал из Петербурга, стал много больше ценить невские перспективы, каналы и реки.

— Вы много работаете в театре, у вас завидный репертуар — Достоевский, Толстой, Шекспир. А для любителей сериалов вы звезда комедий. Не тесно в сериалах после театра?

— Мне не тесно. К тому же, если вернуться к «Большой секунде», у них с театром очень много общего. Это почти театральная пьеса. Смена деятельности — лучший отдых. Заниматься одним и тем же всю жизнь мне бы, наверное, было скучно. Поэтому чем больше разной работы у меня будет, тем я буду счастливее.

— «При внешности, далекой от классических канонов, все главные роли классического репертуара его», — написал о вас однажды один журнал. Какую роль в работе актера играет внешность? И ощущали ли вы когда-либо, что и впрямь далеки вы от «канонов»?

— В театре внешность, по-моему, уже давно не имеет никакого значения. В кино типажность по-прежнему важна. Но меня обычно интересуют сценарии, где речь идет о внутреннем мире персонажа. В этом случае внешность может оказаться любой. Поэтому я никогда не страдал от своей «некрасивости» и «неканоничности».

— Есть такой стереотип, что вершина, к которой стремится актер, но не каждый достигает, это роль Гамлета. Вы этот Эверест взяли еще в 2010-м в Александринском театре. О каких вершинах теперь мечтаете?

— Не скажу. Я не распространяюсь о том, какие роли классического репертуара хотел бы сыграть. А в кино хотел бы сыграть «человека со стержнем» — один против всех, что-то в этом роде. Поверьте, я могу играть не только мягкотелых.

— Как у вас с коронавирусом? Про антипрививочников что думаете? Егор Бероев недавно наделал шуму…

— Мы с женой привились — это было условием для зарубежных гастролей. То, что Бероев сравнивает антиковидные меры с холокостом, безусловная глупость. Даже если сами эти меры — глупость бесполезная. Я к коронавирусу отношусь спокойно, с народной мудростью «кому сгореть, тот не утопнет».

— Лето-2021 близится к закату. Отдохнуть успели?

— Все лето работал. Семья летала на море, потом уехали на дачу. У меня выдались две недели, и потом еще два раза по пятидневке выходных. Там, на даче, я и отдыхал. Мы прошлогодний локдаун как раз на даче просидели, и мне так понравилось! Я всегда природу любил, но с собственным домиком у леса полюбил еще больше. Сейчас уезжать не хотелось. Гулять с детьми и псом по лесу или на озеро — вот мой отдых уже второй год. Созерцательный…

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