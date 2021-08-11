Анна Семенович: «Ради любимого мужчины я готова на многое»

Этим летом Анна Семенович успела отдохнуть в Греции, и уже вся в работе. Семенович запускает психологический женский марафон «Привычка счастья за 21 день». Мы поговорили со звездой о ее личной жизни.

— В летнем хите «Хочу» вы обещаете: «буду твоей богиней и рабой», «хочешь, себя для тебя разделю». Какие поступки ради любимого мужчины вы недавно совершали? На что способна Анна Семенович не в песне, а на самом деле?

— На самом деле я человек благодарный и заботливый. Об этом знают друзья и семья. Я всегда помогаю брату, родителям. Маму и папу очень люблю: отправляю отдыхать, делаю подарки, решаю бытовые вопросы, устраиваю сюрпризы. Если надо, то и подругам всегда помогу. То же самое и в отношениях. Я правда готова ради мужчины на многое, если он действительно меня любит. В прошлом году был такой случай.

Мой молодой человек (на тот момент) попал в серьезную автомобильную аварию. После того как его выписали из больницы в Петербурге, я забрала его к себе в Москву. Как раз началась пандемия, карантин в больницах, поэтому медперсонал не выезжал на дом. Выхаживала больного дома сама. Научилась трижды в день делать перевязки, обрабатывать кровоточащие раны, регулировать аппарат Илизарова, в который была помещена его рука.

В руке у моего больного были дырки, через которые проходили спицы — я за этим следила, обрабатывала. Главной задачей было не допустить заражения или нагноения. Три месяца была медсестрой, любимой женщиной, поваром, домработницей, сиделкой… Как поется в другой моей песне: «Хочешь, оденусь лисичкой. Личной твоей медсестричкой…». Этот опыт в очередной раз доказал, что ради своего мужчины я абсолютно все могу.

«С тем человеком мы расстались»

— Год назад вы рассказали нам в интервью об этом мужчине, как вы вместе болели ковидом. Сейчас вы уже не вместе?

— С тем мужчиной мы расстались. Это было мое решение. Оно никак не связано с тем, что мы провели взаперти три месяца локдауна. Все произошло гораздо позже, когда в силу определенных поступков человек показал мне свое истинное, скажем так, непарадное лицо. И я поняла — это не тот человек, с которым я готова прожить жизнь и завести детей. И ушла. Но, как известно, красивая и успешная женщина никогда надолго не остается в одиночестве… (Три месяца назад певица в ресторане познакомилась с мужчиной, с которым сейчас встречается. — Авт.)

— Сейчас у вас антитела?

— Ковидом я переболела в относительно легкой форме, лечение проходило в домашних условиях. Тест на антитела после болезни я делаю постоянно. Показатели до сих пор очень высокие, поэтому прививку я пока не делала. Осенью об этом подумаю.

— Пандемия затянулась. Концертов и гастролей мало. На какое время сейчас планируете выступления?

— Из-за ограничительных мер концертов, конечно, стало меньше. Но они есть, чему я очень рада. Люблю своих зрителей, люблю дарить им хорошее настроение и праздник. Концертная работа у меня сейчас есть, частные и корпоративные мероприятия вернулись. Меня заказывают и как певицу, и как ведущую. А иногда и как «два в одном» — я закрываю собой для заказчика всю развлекательную программу мероприятия. У меня новое шоу, концертные костюмы, балет. Разумеется, теперь в райдере появился важный пункт об обязательном соблюдении на мероприятии всех антиковидных мер.

«20 лет изучаю психологию»

— 16 августа вы запускаете марафон для женщин «Привычка счастья за 21 день». Чему учить будете? В чем ценность вашего курса?

— Марафон будет идти 21 день. Психологи доказали, что именно за это время можно поменять привычки. За эти три недели вместе со слушателями мы пройдем много полезных женских практик. Вести курс вместе со мной будет потрясающий профессиональный психолог, также в команде наших экспертов учитель по кундалини-йоге, косметолог и кандидат медицинских наук по эндокринологии. Четыре мощных эксперта дадут много новых знаний, будут работать с мышлением наших слушательниц по разным направлениям. Одна из них — самооценка. Многие женщины в нашей стране, к сожалению, себя не ценят.

— Об этом часто говорят.

— Недавно на отдыхе в Греции я наблюдала, как иностранные мужчины относятся к своим женщинам. Они разделяют с ними заботу о детях, любые обязанности. Они ценят свою женщину, уважают, говорят открыто комплименты, постоянно ее обнимают, целуют. Им не важно, как выглядит их избранница, сколько она весит — бывают очень даже пышнотелые женщины. Я любовалась парами, которые в браке больше 20 лет, но мужчины продолжают восхищаться женами. Радует, что в Европе такой менталитет.

У нас мужчины избалованные, так как много красивых женщин на любой вкус. Поэтому и ведут себя по-другому. А наши женщины позволяют мужчинам так себя вести и недостаточно себя ценят. Иногда из-за того, что с детства привыкли слышать негатив в свой адрес, женщины живут с заниженной самооценкой, не могут излучать уверенность в себе. А мужчины это чувствуют и садятся на голову. И мой курс именно о том, как повысить женскую самооценку, про уважение и любовь к себе.

— Подбодрите тех, «кому немного за 30 и есть еще надежда выйти замуж за принца»?

— Обязательно. Объясним, как не реагировать на давление социума, который пытается диктовать женщине, что если она в 30 — 35 лет не замужем и у нее нет детей, то с ней что-то не так. Жизнь изменилась. Выходить в 20 лет замуж, как было принято в СССР, теперь совершенно необязательно. От этого постсоветского давления будем избавляться. Создать хорошую семью можно и в 40, и в 45 лет.

Наоми Кэмпбелл вообще в 51 год стала мамой, при этом прекрасно себя чувствует и великолепно выглядит. Сейчас век женщин, многие из которых строят карьеру и зарабатывают наравне с мужчинами, а иногда оказываются и гораздо успешнее их. Это их выбор — становиться матерями в 35 или 40 лет. Создавая семью, следовать нужно не за мнением общества или соседки, а за своим сердцем и зрелостью. Истинный возраст в наших головах и душах. А достижения медицины и косметологии позволяют выглядеть в 45 лет на 30 максимум.

— Вы сами занимаетесь психологией?

— Я почти 20 лет изучаю психологию, поэтому могу уже поделиться и личным опытом. Я много себя прорабатывала, занималась с лучшими психологами нашей страны. Читаю литературу, слушаю лекции и семинары мировых специалистов. Делаю и создаю собственные практики. Я в прошлом титулованная спортсменка, а спортсмены — это люди, нацеленные только на результат и победы. Может быть, поэтому меня всю жизнь волновала только карьера.

Психологическое здоровье формируется до 12 лет — это научный факт. Так из-за спортивных установок, заложенных в этот период, настройка на семью у меня оказалась в тени. Когда созревало мое психологическое здоровье, была включена лишь одна функция: достигать, работать, побеждать, завоевывать. Мне удалось сейчас эти установки поменять, в том числе благодаря работе с психологом, которая будет с нами на курсе.

— Недавно вы рассказали, что заморозили яйцеклетки, чтобы в будущем стать мамой. Эта репродуктивная технология давно используется на Западе. У нас женщины узнают об этом благодаря таким смелым публичным фигурам, как вы. Как вы на это решились, это не опасно для здоровья?

— В том числе благодаря этой процедуре современная женщина без оглядки на возраст может решать, когда ей стать мамой и каким способом. Я сделала эту процедуру, она совершенно не вредна для здоровья. Все мифы, связанные с заморозкой яйцеклеток, не подтверждаются с точки зрения науки.

Я считаю, что пройти эту процедуру можно многим женщинам после 30 лет. Это дает спокойствие за репродуктивную функцию, исчезает психологическое давление. Можно избавиться от мысли, что надо срочно бежать и хоть от кого-то да родить. Появилась возможность без оглядки на возраст ждать своего мужчину, выбирать достойного партнера и уже с ним заводить ребенка. Именно поэтому я это сделала.

«Буду в свадебном платье»

— Бывают ли друзья в шоу-бизнесе? Есть у вас коллеги, к которым вы можете обратиться за помощью?

— У меня несколько близких подруг, с которыми я дружу по 20 лет и даже больше. В шоу-бизнесе такие люди тоже есть. Мы очень дружны с Андреем Апполоновым-Григорьевым из «Иванушек», с Колей Басковым, Яной Кошкиной, Настей (Славой). Вопреки стереотипам и в шоу-бизнесе люди умеют дружить, помогать друг другу. Мне несколько лет назад помог мой хороший друг Коля Басков.

— Как именно?

— Когда я выпускала песню «Хочешь», то Коля придумал клип, собравший потом 100 млн просмотров. Без всякого своего интереса просто подарил мне сценарий и идею, которая стала интернет-хитом. Коля посоветовал мне юмористическое направление в творчестве, в котором я с успехом работала последние несколько лет, получая множество заказов на корпоративы. В тот момент я была на распутье: рассталась с прежними продюсерами и начинала работать сама. Коля пришел мне на помощь по дружбе: дал много дельных советов, за что я ему безмерно благодарна. И помогает он не только мне. Таких людей в шоу-бизнесе много.

— Когда мы вас увидим в свадебном платье?

— Совсем скоро. Я буду выпускать клип на новую песню «Хочу», где предстану в образе невесты в свадебном платье. Давно хотела спеть такую красивую лирическую песню, которую я подарила всем влюбленным парам, всем, кто создает семью. Я счастлива, что она нравится моим поклонникам.

— Вы верите в настоящую любовь?

— Я женщина, которая идет немного не в ногу с социумом и разрушает стереотипы. Я верю в настоящую любовь и знаю, что обязательно ее обрету. И своим примером я хочу сказать всем женщинам, которым 35 — 45 лет, и они пока, как и я, не вышли замуж или не стали мамами: ничего не бойтесь. У вас все получится, у каждого своя судьба и всему свое время. Сейчас потрясающая новая эпоха, которая принадлежит только нам. Занимайтесь собой и своим развитием, и вы обязательно привлечете в свою жизнь счастье, своего мужчину, и все будет на высшем уровне.

Личное дело

Анна Семенович родилась 1 марта 1980 года. Окончила Московскую государственную академию физической культуры. Мастер спорта международного класса, призер международных соревнований. В 2000 году в паре с Романом Костомаровым стала серебряным призером чемпионата России по фигурному катанию. Из-за травмы мениска ушла из большого спорта и начала карьеру в шоу-бизнесе. Снимается в кино, скоро мы увидим Анну в картине «Гардемарины 1787». Вела телепрограммы «Правила движения» («Россия»), «Барышня и кулинар» («ТВ Центр»). 11 лет ведет радиопрограмму «Дембельский альбом». С 2003 по 2007 год пела в группе «Блестящие». С 2007-го певица начала сольную карьеру.

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