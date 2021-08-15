Анастасия Стежко: «Каждый из нас может получить любые ответы про самого себя — просто боится это сделать»

Финалистка конкурса красоты «Мисс Россия-2010» Анастасия Стежко подиуму предпочла киноплощадку. Она окончила ВГИК и успела сняться не только у именитых режиссеров (Андрей Звягинцев, Елена Цыплакова, Карен Оганесян), но и в популярных сериалах («Молодежка», «Полицейский с Рублевки», «Как я стал русским»).

И все же на кастинге обаятельную актрису до сих пор воспринимают чаще всего как красивую девушку. Журнал «Телепрограмма» выяснил у Анастасии, как с этим бороться и почему карьера дипломата для дочери — не самый удачный выбор.

— Анастасия, только-только на «России 1» прошел сериал «Ведьма», где вы исполнили главную роль. Потусторонние силы — это то, что пугает вас? Верите ли вы в мистику?

— В моем понимании мистика — вера в то, что есть вещи, на которые мы пока не знаем ответа. Другими словами, наука пока не смогла сформировать однозначное мнение по поводу некоего явления. Но также я верю, что всему свое время. Обязательно должен произойти научный прорыв, тогда мы и узнаем гораздо больше.

Кроме того, человек, безусловно, обладает так называемым шестым чувством, интуицией. Доказано, что есть люди, которые острее ощущают то, что происходит с ними и вокруг них. В таком контексте, мне кажется, на уровне тела мы способны понимать нечто большее — и в такое понимание мистики я верю.

— Не так давно снимавшийся в мистической картине «Экстрасенс» Николай Добрынин признавался, что к работе приступал в молитве. Как верующий человек. У вас были подобные «оградительные» ритуалы?

— Что касается ритуалов, у меня такая теория: все мысли материальны. Что происходит в нашей голове, то же проецируется и на жизнь. Надо думать о хорошем, настраивать себя на положительный ход вещей. В противном случае можно только привлечь негатив, ведь подобное притягивает подобное. Так что я верю в хорошее, а не в приметы.

Если птичка пометила, как говорят, это к деньгам — только улыбнусь и подумаю: как прекрасно. На это могу отреагировать положительно. А в суеверия негативного толка не верю и не реагирую на них. На съемках, если проект касается мистики, никаких защитных ритуалов у меня нет. Спокойно отношусь к этому — ведь мы снимаем кино.

— В вашей жизни были моменты, объяснить которые с точки зрения холодного рацио не получалось?

— У меня довольно сильно развита интуиция: на уровне ощущений в теле. Накануне ключевых моментов жизни, порой драматических, могу плохо спать. Или чувствовать себя скверно. Такое было неоднократно. Иногда даже случайно резалась — то есть на теле остаются шрамы как напоминание о некоем событии. Такое ощущение, будто организм подсказывает: приглядись к тому, что происходит в твоей жизни.

Еще всегда стараюсь обращать внимание на сны. Подсознание дает верный отклик на то, что происходит в жизни. То, чего стараюсь не замечать, сны, наоборот, высвечивают. Безо всяких сонников стараюсь проанализировать сон и сделать выводы. Докопаться до правды внутри себя. Я думаю, каждый из нас может получить любые ответы про себя самого, просто иногда боится размышлять по поводу происходящих событий. Правда не всегда удобная. Но, только принимая ее, можно развиваться.

— Встречаете ли вы на кастингах стереотипное отношение к себе продюсеров и режиссеров? Мол, пришла красивая блондинка, подберем ей соответствующую типажу роль попроще.

— Да, есть понятие типажности. По всему миру это работает одинаково — в кино и театре. Как бы мне ни хотелось, но меня на кастинге будут воспринимать как привлекательную молодую женщину. А поскольку в обществе есть стереотип, что красивая женщина опасна, ее надо бояться, и характеру роли это придает оттенок. Наверное, плюс в том, что кино сейчас меняется. Люди стали чуть свободнее во взгляде на актеров и амплуа. Меня чаще стали звать на роли героинь, интересных своим характером, а не только внешностью. Совсем недавно мне сказали: «Я думал, что ты просто красивая актриса, а ты оказалась талантливым и профессиональным человеком».

— В какой момент и почему вы поняли, что вам интересно и вы готовы заниматься саморазвитием и проводить тренинги-марафоны по теме уверенности и личного счастья?

— Саморазвитие проявлялось еще с юношества: в формировании вкуса, в поиске ролевых моделей внутри философских течений (актриса окончила школу с серебряной медалью и увлекалась гуманитарными предметами. — Авт.). Это свойственно молодому и пытливому уму. Потом это постепенно превращается в так называемую житейскую мудрость. Так что психология и понятие духовного роста мне всегда были интересны.

Когда я начала проходить определенные испытания в жизни, то сравнивала себя с прежней Настей — и осознала, что мой опыт может быть полезен другим людям, особенно девушкам, ищущим себя, которым не хватает уверенности. Самое главное, что я хотела бы сделать, — помочь людям жить гармонично и свободно.

— Как дела с гармонией обстоят у вас? Чувствуете ли себя счастливой в настоящий момент времени?

— Понятие счастья — одна из самых сложных тем в философии, психологии и жизни каждого из нас. На мой взгляд, это умение с благодарностью принимать и отзываться на то, что происходит в жизни. И не через протест, а через принятие. Пожалуй, сейчас я больше, чем когда-либо, нахожусь в таком состоянии. Не всегда получается находиться здесь и сейчас, но в целом чувствую себя гармонично.

— Даже когда на душе кошки скребут?

— Я же понимаю, что в этом тоже есть счастье: человек живет, меняется, конфликтует, становится глубже после непростых решений и пережитых ситуаций.

— И все же, что сильнее всего не устраивает в себе?

— Как это ни парадоксально, хотелось бы быть еще более уверенной в себе. Пока я только договорилась со внутренними демонами. По сравнению с тем, какой была раньше, проделала огромную работу. В то же время понимаю, что впереди огромный путь. Ведь жизнь — это игра. И когда я научусь делать ставки ежедневно, когда смогу без напряжения брать на себя ответственность за выбор, когда перестану в нем сомневаться, когда смогу принимать происходящее, тогда, наверное, и приближусь к состоянию глубинной уверенности в себе.

— Глядя на дочь, вы видите отражение себя?

— Стеша похожа на меня в непосредственности и искренности. При этом она куда более активная, требовательная и яркая. По рассказам мамы, я была значительно спокойнее, чем она. Я вижу, что она пришла в мою жизнь для того, чтобы я увидела наглядно и осознала: мне надо быть смелее, увереннее, прямолинейнее в некоторых вещах.

И не бояться требовать того, чего я достойна. Как это, не стесняясь, делает дочь. А еще она учит меня быть мягче. Воспитание детей — это не требование верного исполнения приказов, а умение радоваться тому, что есть. Это искусство отвлекать и увлекать. И в этом заключается главный рост для женщины от материнства.

— На фото девочка получается мегаорганичной. Допустим, вырастет, придет и скажет вам, что собралась поступать в театральный. Отговорите?

— От актерской профессии отговаривать не буду, но только если увижу искренний интерес. Специально подталкивать на сцену не стану — профессия у нас не из простых. Но у каждой профессии своя специфика. Есть и много плюсов: она позволяет так расширить жизненный кругозор, что лишить Стешу такой возможности было бы глупо и странно.

При этом было бы неплохо заиметь предпринимательскую жилку, обучиться финансовой грамотности и иметь какое-то дело. Как, например, у многих профессиональных актеров. Это важно, потому что профессия весьма нестабильная. А женщина должна быть независима, финансово в том числе.

— Вам выпал абсолютно свободный день, когда можно на сутки отключить телефон. Как его проведете?

— С семьей. Велика вероятность, что полечу к родне в Калининград и буду в компании бабушки и дедушки, тети, двоюродной сестры и так далее. Если бы это совпало с замечательной поездкой-путешествием, то было бы идеально.

— Снимки в Инстаграме показывают ваш идеальный пресс и отсутствие лишнего веса. Сколько времени приходится пахать в спортзале ради такого результата? И какой диетой изнуряете себя?

— Я только вернулась с отдыха, где совсем не было времени тренироваться. А так стараюсь ходить в спортзал три раза в неделю, когда есть возможность. Никаких диет я не соблюдаю. В первую очередь повезло с генетикой. А еще после пяти часов вечера стараюсь не есть тяжелой пищи. Конечно, если вечером окажусь в ресторане или гостях, не откажу себе в удовольствии поесть, но это будет исключение. Мой ужин — это мясо или рыба с овощами. В течение дня ем все, сладкое в том числе. Пью много кофе, потому что люблю.

— В интервью вы называли себя правдорубом. Это приносит большие проблемы или наоборот?

— С возрастом поняла, что критически важно быть честной с собой и другими. К каким бы драматичным последствиям это ни привело. Жизнь одна. И я бы не хотела проживать не свою жизнь — ту, которую от меня ждут. Также не хочу, чтобы ожидания человека, который рядом со мной (актриса замужем за дипломатом МИД РФ Дмитрием Старостиным. — Авт.), не оправдались.

А такое происходит сплошь и рядом. Мы видим некие образы людей, хотим, чтобы они им соответствовали, а потом, когда открывается нутро человека, происходит разочарование и крах надежд. Так что важно стараться быть честным. С этого и начинается верный путь к себе.

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