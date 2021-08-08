Пол Верховен: «Раздеться на экране вновь стало проблемой»

Легендарный режиссер Пол Верховен, отметивший недавно 83-летие, не устает напоминать о себе: его новая эротическая драма «Искушение» (о бесах и ангелах, вселившихся в плоть средневековых итальянских монахинь) появится на российских экранах 7 октября, а пока в повторный прокат вышел его нестареющий «Основной инстинкт».

«На родине меня гнобили»

— Ваши фильмы всегда вызывали скандалы. Кажется, это то, что позволяет вам сохранять себя в боевой форме…

— Да! В родной Голландии меня всегда только гнобили. Ничего из того, что я делал, моим соотечественникам не нравилось. Фильм «Спеттерс», например, получал только негативные отзывы, но не прошло и 50 лет, как стали писать, что это «интересный портрет 1980-х».

— Вас беспокоит очередной накат консерватизма?

— Да, мир стал более пуританским, и я совершенно с этим не согласен. То ли дело в Голландии в 70-е годы! Тогда люди перестали ощущать стыд в отношении своего тела. Сейчас стыд вернулся. Раздеться на экране вновь стало проблемой! Я не думаю, что это прогресс. В «Звездном десанте» есть сцена в душевой, где герои абсолютно голые, но никакого сексуального подтекста в этой сцене нет. Я считаю это совершенно нормальным.

— Вы работаете сейчас во Франции, потому что здесь больше свободы?

— Во Франции и вообще в Европе. Например, когда я снимал в Штатах «Человека-невидимку», то чувствовал, что это не совсем мой фильм. «Звездный десант» я смог сделать каким хотел потому, что боссы студии, на которой я его делал, все время менялись, им было плевать на кино. А по поводу «Человека-невидимки» сыпались разнообразные пожелания руководства, которые, разумеется, делали фильм только хуже.

Я дорожу свободой, которая была у меня на съемках моих картин! Я всегда делал что хотел в надежде, что то, что интересно мне, будет интересно и зрителям. Поэтому после «Человека-невидимки» я думал целых два года и решил вернуться в Европу. И снял «Черную книгу» так, как хотел, для собственного удовольствия, и никого ни о чем не спрашивал. Хичкок сражался за свою свободу всю жизнь, во времена, когда с ней было еще сложнее, и у него это великолепно получалось. Но свобода в кино напрямую связана с деньгами. И лучшие фильмы никогда не будут сняты, потому что на них никогда нет денег.

«Странно говорить о богохульстве»

— Голливуд, в котором вы снимали «Основной инстинкт», был другим местом по сравнению с тем, что с ним стало сейчас?

— В то время — да. До определенной степени. И тогда меня заставили изменить многие сцены, связанные с насилием и наготой. Так что существовало две версии «Основного инстинкта»: например, во Франции и в других странах Западной Европы в прокате шла моя версия, а в США, Южной Корее и Австралии — продюсерская. Дело даже не в наготе. Сама по себе она не сильно шокирует. Я заметил, что проблемы возникают, когда нагота дана в движении. Именно такие сцены подвергались цензуре. Впрочем, мне грех жаловаться: практически весь мир увидел «Основной инстинкт» так, как я его снял, а в США моя версия вышла на лазерных дисках.

— Что будет с новым фильмом «Искушение», где много женской наготы, причем в движении? Не боитесь обвинений в богохульстве?

— О богохульстве для меня в любом случае странно говорить. Все, что герои делают в сексуальных сценах, почерпнуто из книги знаменитой исследовательницы Джудит С. Браун «Нескромные акты». Во время расследования и пыток одна из монахинь очень подробно рассказала, чем конкретно они там занимались. Не может быть богохульством то, что происходило в реальной жизни! Или мы должны стыдливо прикрывать то, что таким может показаться?

Уничтожить, как уничтожаются статуи деятелей, которые вдруг перестали нам нравиться? На мой взгляд, все эти статуи надо оставить, но снабдить их табличками с комментариями. С образовательной точки зрения в этом будет гораздо больше смысла. В Индонезии, например, снесли памятник одному моему голландскому соотечественнику, который творил там ужасные вещи. Я считаю это неправильным: нельзя стирать историю только потому, что она тебе не нравится.

Личное дело:

Пол Верховен родился в Амстердаме 18 июля 1938 года. Окончил физико-математический факультет Университета Лейдена. Работу в кино начал во время службы в Королевском военном флоте, где снимал заказные документалки. Потом ставил сериалы на голландском ТВ. Дебютировал фильмом «Дело есть дело» в 1971 году. Серией картин с участием Рутгера Хауэра прославился в Европе, затем перебрался в Голливуд, где снял супер успешные фантастические боевики и эротические триллеры.

5 лучших фильмов Пола Верховена:

✓ «Робокоп» (1987)

✓ «Вспомнить все» (1990)

✓ «Основной инстинкт» (1992)

✓ «Звездный десант» (1997)

✓ «Она» (2016)

Личное дело:

Пол Верховен родился в Амстердаме 18 июля 1938 года. Окончил физико-математический факультет Университета Лейдена. Работу в кино начал во время службы в Королевском военном флоте, где снимал заказные документалки. Потом ставил сериалы на голландском ТВ. Дебютировал фильмом «Дело есть дело» в 1971 году. Серией картин с участием Рутгера Хауэра прославился в Европе, затем перебрался в Голливуд, где снял суперуспешные фантастические боевики и эротические триллеры.

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