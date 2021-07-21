Татьяна Навка: «Я умею верить в себя и радоваться мелочам»

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка до конца сентября переехала из Москвы в Сочи. Навка на курорте не отдыхает — продюсирует ледовое шоу «Руслан и Людмила» и сама в нем катается. В интервью журналу «Телепрограмма» Татьяна Навка рассказала об особенностях работы на курорте этим летом и своей семье.

«Работаю с антителами»

— Татьяна, в этом году в Сочи повсюду требуют ПЦР-тесты или сертификаты о вакцинации. Как в вашей команде с прививками?

— Большая часть команды уже прошла вакцинацию. У меня пока что есть антитела (спортсменка перенесла ковид. — Авт.) — как только титр упадет, обязательно уколюсь.

В репетиции пандемия не внесла существенных изменений, поскольку в фигурном катании так или иначе всегда соблюдается дистанция, а про правила личной гигиены спортсменам рассказывать точно не нужно. Мы выполняем все предписания Роспотребнадзора. На площадке безопасность во всех смыслах слова превыше всего.

Основные ограничения скорее коснулись зрителей: зал загружен только на 50%, а все гости должны смотреть шоу в масках. Но это все не ново. В декабре примерно в таких же условиях мы на ура откатали шоу в Москве. Тот опыт показал, что стоит погаснуть в зале свету и раздаться первым звукам музыки, как люди моментально забывают о том, что на них надета маска, а руки покрыты санитайзером. Искусство тем и сильно, что отодвигает все бытовые вещи на второй план.

— В спектакле четыре Людмилы — олимпийские чемпионки катаются по очереди. Алина Загитова и Аделина Сотникова — одиночницы, а Татьяна Волосожар совсем недавно родила сына. Как они подстроились под новый формат? И как так вышло, что на них всех один Руслан — Петр Чернышев?

— Девушкам-одиночницам приходится впервые кататься с партнером и учиться делать поддержки. Татьяна Волосожар из спортивных танцев, где акцент скорее делается на сложную акробатику, а не на художественное исполнение и артистизм. В итоге мы все постоянно друг у друга учимся. Любые движения, кажущиеся зрителю спонтанными, -это результат многочасовых тренировок. А Петр Чернышев и правда незаменим.

Он и хореограф, и наставник, и мой верный помощник. Я периодически вижу в СМИ статьи с заголовками: «Навка укатала Чернышева» или «Петр очень устал». При этом никто не запрашивает комментариев у него самого. Конечно, обывателю сложно представить, как это — на протяжении нескольких месяцев каждый день выступать. Но не стоит забывать, что мы говорим о многократном победителе Чемпионата четырех континентов и других престижных турниров. Петр — опытнейший фигурист, который на протяжении многих лет участвовал в ледовых шоу и телевизионных программах. Это все проекты, требующие большой физической и эмоциональной отдачи, но это осознанный путь талантливого фигуриста.

Я рада, что удалось сформировать сильную команду из настоящих чемпионов, которые привыкли к большим нагрузкам. Конечно, мы все порой нервничаем, устаем и переживаем. Я сама впервые выпила таблетки от бессонницы, только став продюсером. Но вы посмотрите, как у нас горят глаза, когда мы выходим на поклон и после двухчасового представления даем автографы. Такое не сыграешь и по принуждению не сделаешь.

— В Сочи какие местные продукты любите?

— В последнее время я приезжаю в Краснодарский край исключительно по работе, поэтому время на гастрономические изыски не всегда остается.

В целом я стараюсь есть побольше фруктов, ягод и овощей. В ресторанах обычно заказываю кавказские блюда, рыбу и местные морепродукты, например, черноморские мидии.

«Дочь придумала свой бизнес»

— Ваша дочь Александра уже окончила третий курс МГИМО. Какими студенческими переживаниями дочь делится с вами?

— Чаще всего слышу от Саши хорошие новости. Дочь по натуре боец, плюс спортивная закалка (в детстве девочка занималась большим теннисом. — Авт.) сказывается, поэтому о каких-то сложных моментах, если они и возникают в процессе учебы, Саша рассказывает уже постфактум, когда все вопросы успешно решены, а экзамены сданы на отлично.

— Вы рассказывали, что на первом курсе у Саши были такие нагрузки, что все время уходило на учебу. Если сейчас стало попроще, то, наверное, уже и мечты о работе появились?

— Университет сильно отличается от школы — и по уровню сложности занятий, и по их формату. А Саша по природе очень ответственно ко всему подходит, поэтому на первых порах на подготовку уходило много времени. Постепенно она полностью встроилась в новый режим и сейчас уже подумывает о том, чтобы открыть свой бизнес.

Саша сама его придумала и все просчитала — надеюсь, что скоро мы расскажем о ее проекте. Я считаю, что это прекрасно: создать свое дело и самостоятельно пройти весь путь с нуля, испытать все минусы и плюсы на практике — никакое образование не сравнится с опытом.

— Круг общения у студентов — одногруппники. Как молодежь любит проводить время?

— Все ребята под стать Саше — целеустремленные. Эти студенты не по клубам ночами гоняют, а ходят друг к другу в гости, встречаются в красивых местах, ведут интересные беседы, у всех помимо учебы есть увлечения и хобби. Глядя на них, понимаю, что не стоит винить времена и другие внешние факторы в том, что кто-то вырастает с головой на плечах, а кто-то нет.

И в мою молодость были те, кто пил водку во дворе, и те, кто ради покупки первых джинсов разгружал вагоны. Подозреваю, что первая группа так и сидит на лавке, а вторая рулит многомиллионными корпорациями. Все закладывается в семье. Если у ребенка перед глазами активные мама и папа, то и он вырастет трудолюбивым, а если в доме с утра до ночи смотрят телевизор, то к чему потом упрекать детей в интернет-зависимости и прокрастинации.

— Сложно сохранить доверительные отношения со взрослой дочерью?

— Я бы сказала, что доверия стало больше. Саша — искренняя и мудрая девушка, не просто моя дочь, но еще и моя подруга. Мы прислушиваемся к советам друг друга. Я могу задать Саше вопросы про тренды в музыке или спросить ее мнение про одежду, шоу, отношения.

— Весной Саша выпустила песню «Папа» на слова сводной сестры Лизы Песковой. Трогательная композиция. Мечты о карьере певицы в прошлом?

— Спасибо, передам Саше. Ей будет очень приятно. Вокальная история у нее осталась для себя, она безумно любит петь, но это скорее хобби. Вокал помог ей раскрепоститься, почувствовать себя свободнее, обрести уверенность, до первых выступлений она была безумно стеснительной.

— Вы с легкостью отпустите дочь во взрослую жизнь? Она умеет, например, готовить?

— Готовить она научилась еще в старших классах. Может сама пожарить мясо, яичницу, салат нарезать. Саша довольно самостоятельная и независимая, я не сомневаюсь, что она могла бы жить отдельно.

Другой вопрос, что мне как матери, конечно, спокойнее, когда дети рядом. Плюс, как уже сказала, мы дружим, вместе ездим на мероприятия, обсуждаем многое на кухне за чашкой чая. За многие годы у нас сформировались свои маленькие ритуалы и традиции, и когда Саша все же решит покинуть отчий дом, мне будет безумно грустно.

В то же время я понимаю, что рано или поздно это произойдет, но пока мы обе наслаждаемся моментом.

— В августе вашей младшей дочери Наде исполнится уже семь лет. Как Надя любит проводить выходные, куда просит родителей сводить ее?

— Как все дети, дочка любит мультфильмы, сладости, аттракционы. Недавно мы всей семьей водили Надю в тематический парк «Остров мечты» на «Автозаводской», насмеялись и накатались вдоволь на аттракционах. Замечательный парк. Мы получили море удовольствия. В выходные мы с супругом всегда стараемся уделить ей побольше времени. У Надежды есть специальный день, когда она с папой едет в магазин, и он покупает ей целый мешок сладостей. Это уже традиция.

— Надя в Сочи? Участвует в шоу?

— В этом ледовом шоу у нас нет ролей для детей, да и Надя сейчас на летних сборах со своей группой в школе фигурного катания Татьяны Навки «Наши надежды». А вот в новом шоу в Москве «Лебединое озеро» она будет выступать. Это сейчас ее главный стимул заниматься фигурным катанием. Мы даже ей поставили новую программу под музыку из шоу.

— Задатки чемпионки в дочери видите?

— Наде нравится фигурное катание, но я не могу сказать, что она в восторге и фанатеет от тренировок. Это нормально — она все-таки ребенок. Гораздо больше растяжек и разучивания движений и прыжков ей нравится выступать на публике и завоевывать награды. Поэтомуесли она говорит: «Устала, не хочу», — то я отвечаю: «Нет проблем. Тогда на шоу будет кататься другая девочка, а ты будешь приходить и хлопать ей в ладоши».

В этот момент у Нади наливаются слезами глаза, и она сразу говорит: «Нет, я пойду на тренировку! Не будет кататься другая девочка!» Цели сделать из ребенка олимпийского чемпиона у меня нет. Надя еще маленькая, поэтому все может поменяться. Ведь дети постоянно развиваются, и здесь важно не передавить и следить, чтобы собственные амбиции не перевешивали желания ребенка.

«Театр заряжает меня эмоциями»

— Вы заядлый театрал. Что в минувшем сезоне посмотрели интересного?

— Театр я обожаю с детства, он меня заряжает эмоциями. Помню, как 14-летней девочкой приехала в Москву и пересмотрела весь репертуар «Ленкома». Из недавнего сильным театральным впечатлением для меня стал «Сон в летнюю ночь» в «Мастерской Петра Фоменко», который мы посмотрели с супругом. Признаюсь, эту пьесу Шекспира я не читала, но спектакль безумно понравился. Это легкая и фантазийная постановка. Кстати, Надя читала эту сказку на английском языке, и именно благодаря этому я и узнала, что есть такой прекрасный спектакль. Еще я недавно для себя открыла «Табакерку» под руководством Владимира Машкова. Там играют молодые и талантливые артисты, и я с нетерпением жду сентября и нового сезона.

— Вы строгий руководитель? А дома наоборот?

— Дома я мягкая, нежная, обволакивающая, хранительница очага, создаю тепло и уют. Я стараюсь, чтобы, возвращаясь после долгого рабочего дня, мы с супругом могли хорошо отдохнуть и восстановиться.

— Считается, что у олимпийских чемпионов железные нервы и никакая стрессовая ситуация их из себя не выведет. Как вы переживаете стрессы?

— Наверное, вы правы. Спортсмены стоически переносят все перипетии. Во время проката даже если падаешь, то поднимаешься и продолжаешь кататься — и не важно, какого размера потом будет синяк. Но это не значит, что внутри нас не раздирают волнения, страхи и боль. Единственный способ их перебороть — в следующий раз выступить лучше.

Что касается меня, то в прошлом году все переживания были связаны с пандемией. Я боялась за близких, выводить себя из состояния перманентной тревожности было непросто, тем более отменились все встречи с друзьями. Мне повезло, так как по натуре я очень позитивный человек — умею в любой ситуации находить что-то хорошее, а не муссировать негатив. В прошлому году я проводила время в домашних заботах, а в декабре мы снова начали выступать.

— Какие жизненные правила вы стараетесь не нарушать?

— Я умею верить в себя, радоваться мелочам, наслаждаться каждым мгновением и пытаюсь претворить сказки в жизни.

Личное дело

Татьяна Навка родилась 13 апреля 1975 года.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, трехкратная чемпионка России и Европы, двукратная чемпионка мира. Окончила Академию физической культуры и Московский государственный университет культуры и искусств (специальность — «режиссер театральных представлений и праздников»).

Воспитывает дочерей: 21-летнюю Александру Жулину и 6-летнюю Надежду Пескову. Замужем.

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