Лина Хиди (Серсея из «Игры престолов»): «Теперь я, как Мэри Поппинс, только безжалостная»

В российский прокат 15 июля выходит «Пороховой коктейль» (Gunpowder Milkshake) — впечатляющая экшн-комедия с головокружительными трюками и захватывающим сюжетом. В центре истории — отношения матери и дочери. Режиссеру Навоту Папушадо требовались актрисы, которые с первой секунды приковали бы к себе взгляд зрителя. Продюсеры долго решали: кто мог бы справиться с этой задачей? Кто мог бы вызвать у зрителей вздох удивления?

Лина Хиди подходила идеально. Она блистательно сыграла в сериале «Игра престолов», зрители увлеченно следили за судьбой ее героини на протяжении всех восьми сезонов.

Сценарий «Порохового коктейля» был немедленно отправлен Лине, и она согласилась на съемки, после которых делилась впечатлениями: «У моей героини были трюковые сцены — работа была нескучной. Замечательно, когда женщины играют традиционно мужские роли, не боятся показаться жестокими, когда речь идет о выживании. Работа в «Пороховом коктейле», где я сыграла Скарлетт, была увлекательной».

В преддверии выхода на экраны российских кинотеатров боевика «Пороховой коктейль» Лина Хиди дала интервью «Телепрограмме».

— Лина, ваша новая роль в «Пороховом коктейле» слегка подрывает все жанры воспитания детей. Вы были готовы заявить о себе в таком ракурсе?

— Да! Причем это вышло лучше, чем я себе могла представить. Я просто решила играть в «Пороховом коктейле» безжалостную Мэри Поппинс.

— Плюс в этом фильме вы еще и убиваете мужчин…

— Мужчины теперь меня только об этом и спрашивают… Но почему-то никто не спрашивает: тяжело ли мне было сниматься? Нет, не тяжело. Я физически очень развита, так что чувствовала полное удовлетворение после очередного тяжелого дня съемок.

— В России шутят, что женщина состоит из любви, души и платьев. И пороха в этой формуле нет. В Лине Хиди есть хоть немного взрывоопасных веществ?

— Во мне — нет, а вот Скарлетт, которую я сыграла в «Пороховом коктейле», практически вся из пороха. А оставшееся пространство пытается заполнить попытками быть хорошей матерью.

— Ваш новый фильм — это еще и попытка анализа самого большого страха родителей — страха, что дети повторят их ошибки. Режиссеры и актеры с этим анализом справились?

— Не думаю, что фильм слишком уж серьезно относится к этому. Мне нравится то, что делают герои в сценарии и на экране.

— Сцена с замедленным действием в конце фильма — одна из лучших в фильме!

— Мы работали над ней пару недель, всячески поддерживая друг друга на площадке. Обратите особое внимание на музыку, которая эту сцену сопровождает!

— Вы родились на Бермудах, росли в Англии, в съемочной группе и актерском составе «Порохового коктейля» — британцы, американцы, израильтяне, новозеландцы. Вам легко работается в интернациональной команде?

— Никогда не считала это проблемой, тем более такой, что может помешать работе. Важна не национальность, а интерес к проекту, интерес к тому, как мы вместе сработаемся.

— А меняется ли отношение к женщинам-актрисам в мире кино? Ведь тем, кому за 40, чаще всего предлагают играть разве что пусть и молодых, но бабушек…

— Определенно многое поменялось. И мы должны двигаться дальше в этом направлении. Женщины в кино — не только актрисы, но и замечательные режиссеры и продюсеры. Нужно продолжать в том же духе.

— Можно считать, что равенство полов, о котором так много говорят, в мире кино уже достигнуто?

— Все зависит от того, с кем вы работаете — с каким автором сценария, с каким режиссером, насколько они открыты для диалога.

— Жизненный путь любой кинокартины состоит из трех частей — кастинг и съемки, ожидание выхода на экраны и прокат. Наверняка именно вторая стадия — стадия ожидания — самая волнительная для вас?

— Я наслаждаюсь всем процессом. У актера нет контроля над всем этим. Вы делаете свою работу, параллельно свою делают другие. И все это похоже на то, как мы наблюдаем за взрослением своих детей, которых в определенный момент нужно просто отпустить.

— О вас в первую очередь говорят как об актрисе, сыгравшей одну их главных ролей в «Игре престолов». Вы спокойно относитесь к этому?

— Да, все в порядке. «Игра престолов» поменяла мое место в киноиндустрии. И я не вижу ничего плохого в том, что меня знают благодаря этому телесериалу. Тем более что «Игра престолов» — это уже не часть моей повседневной жизни. Но она всегда будет со мной.

— Если вам завтра пришлют сценарий продолжения «Порохового коктейля», вы согласитесь на него?

— Вне всякого сомнения. Лишь обязательно попрошу себе новый костюм.

Личное дело

Лина Кэтрен Хиди (1973) — английская актриса. Наиболее известнапо роли Серсеи Ланнистер в телесериале «Игра престолов», за которуюполучила пять номинаций на премию «Эмми» и одну на «Золотой глобус».

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