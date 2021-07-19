«В перерывах между съемками ездим с семьей на озеро»: Никита Панфилов — о работе, любимых ролях и отношениях с коллегами

Никита Панфилов — один из самых узнаваемых актеров современности. На его счету более 60 ролей — он гоняется за преступниками, а порой сам перевоплощается в них. Разбивает сердца женщинам на экранах, а в личной жизни живет в венчанном браке и благодарит судьбу, за любимую жену и детей.

Личное время актера расписано по минуткам: в будние дни он на съемках, занят в новых проектах, а выходные старается проводить с семьей. Отправиться на озеро, чтобы побыть в дали от городской суеты.

Есть в нем что-то особое, что буквально гипнотизирует и заставляет с нетерпением ждать новых перевоплощений. Teleprogramma.pro не исключение, мы тоже с нетерпением ждем и с удовольствием пересматриваем работы актера. 19 июля на Первом канале можно увидеть одну из них — сериал «Презумпция невиновности».

Это история про циничного и богатого адвоката Аврутина, который виртуозно выигрывает самые безнадежные дела. Однажды он освобождает из зала суда убийцу и терпению местных органов следствия приходит конец.

Следователю Глебову (Никита Панфилов) поручают собрать компромат на адвоката и дискредитировать его. В этом силовику соглашается помочь его возлюбленная, скандальная журналистка криминальных новостей Верницкая.

Накануне старта «Презумпции невиновности» Teleprogramma.pro успела задать Никите Панфилову несколько вопросов. Актера мы поймали после окончания съемочного дня, когда стрелки на часах уже подбирались к полуночи.

— Где проходили съемки сериала «Презумпция невиновности»?

— У меня вся работа была в Москве и ближайшем Подмосковье. А ребята выезжали в другие города.

— Признайтесь честно – кричал ли на вас режиссер? За что? (отвечать с юмором)

— Повышать голос на кого-то на площадке – это моветон. У нас на площадке были до такой степени дружеские отношения, что это редкость. Почти со всеми ребятами остались друзьями, с некоторыми до сих пор встречаемся, переписываемся.

— Сколько длилась рабочая смена? И чем кормили на площадке?

— Смена была стандартная 12 часов. так происходит обычно если у тебя нет каких-то ограничений. если ты куда-то улетаешь или какое-то ЧП, то график меняется.

А что касается питания, то был стандартный кинокорм. Привозили уже готовые обеды, выбор из двух трех наименований. Так примерно как всегда, но случаются и приятные исключения.

— Как сложились отношения с коллективом на площадке и за ее пределами?

— Это один из тех уникальных сериалов, когда у всех со всеми сложились отличные отношения и на площадке и за ее пределами. Как говорит мой знакомый режиссер – самое главное — это атмосфера на площадке. Здесь так и произошло и надо отдать должное всем: коллектив – профессиональные актеры и замечательные люди, что сейчас большая редкость.

— Чем вы кардинально отличаетесь в жизни от своего персонажа?

— Я его полная противоположность. Стараюсь все свои роли делать как можно дальше от себя, только это интересно.

— Мой персонаж достаточно закрытый и озлобленный, человек категоричный, жестокий, который не прощает ошибок. Я стараюсь по жизни избегать таких качеств. Я другой человек и здесь как раз объяснение, почему эта роль интересна для меня.

— Какая роль вам принесла большую популярность, когда начали узнавать на улице?

— Первая роль которая дала мне актерский плацдарм, наверно, это «Духless». Это был толчок, с этого пошел отсчет моей кинокарьеры.

— Занято ли сейчас сердце Никиты Панфилова?

— Я же женат, у меня ребенок. Я венчан в браке. Так что мое сердце занято и слава богу!

— Как проводите это лето?

— Этим летом у меня проходят съемки в перерывах ездим семьей на озеро. Спасаться от жары можно либо под кондиционером, либо в воде.

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