«Будет трудно, сложно, возможно, страшно»: Влад Чижов об участии в «Форте Боярде», новом сезоне «Решалы» и «тявках»

Легендарный «Форт Боярд» возвращается. 14 июля начались съемки нового сезона популярного шоу. На этот раз ведущим проекта стал Сергей Бурунов. За сокровища крепости поборются актеры, ведущие, музыканты и популярные блогеры: Прохор Шаляпин, Дана Борисова, Юлия Топольницкая, Николай Наумов, Владимир Селиванов, Влад Чижов и другие знаменитости.

Teleprogramma.pro пообщалась с известным телеведущим Владом Чижовым и узнала, как Франция встретила россиян. Ведь помимо испытаний в «Форте Боярде» команды ждало еще одно — 10-дневный карантин из-за COVID-19. Этот факт вызывает у нашего собеседника особое возмущение, так как Россия одна из первых разработала лучшую вакцину от коронавируса.

А еще мы узнали чего ждать в новом сезоне шоу «Решала» на канале «ЧЕ!». Съемки возобновятся, как только Влад вернется из Франции. На этот раз зрителей ждет много новых разоблачений, ведь во время пандемии попасться на уловки мошенников особенно легко.

— Влад, нам известно, что вы прилетели во Францию на съемки «Форта Боярда». Что этот проект для вас: авантюра или возможность испытать себя?

— Для меня «Форт Боярд» — это ни то, ни другое. Я не в том возрасте, чтобы участвовать в авантюрах. И мне не нужно себя проверять, прекрасно знаю все свои способности. Я представляю канал «ЧЕ!» в телеигре «Форт Боярд». И хочу отстоять его честь.

— Вы смотрели «Форт Боярд» в детстве? Мечтали принять участие в программе? Кто вам нравился больше всего?

— Когда «Форт Боярд» появился на экранах телевизоров, я уже был достаточно взрослым дядькой. Это было начало 90-х. У российских каналов тогда еще не было франшизы, в проекте принимали участие французы. И испытания были достаточно серьезными. Когда российское телевидение получило франшизу, я переживал, что испытания станут рафинированными, более простыми и неинтересными. Но к моей радости, СТС сохранил старые добрые традиции: испытания сложные, людей действительно подвергают опасности и стрессу. И это, конечно, здорово.

— Вы сразу согласились участвовать в шоу, когда поступило предложение? Знали ли, что Россия находится в красной зоне — въезд во Францию ограничен, и вас будет ждать 10-дневный карантин?

— Не сразу. У меня несколько серьезных проектов оказались под угрозой срыва из-за десятидневного карантина. Но я все же решил поехать и представить телеканал «ЧЕ!» в легендарной игре.

— Сложно было решиться на путешествие, когда в мире напряженная эпидемиологическая обстановка? Пришлось ли делать прививку для поездки?

— Ничего необычного, никаких сверхчеловеческих сложностей не было. Я сознательно привился довольно давно, еще до того, как появились очереди на вакцинирование. Поэтому опасений по поводу заграничной поездки у меня не было.

Ехать в закрытую страну — да, действительно, это авантюра. И десятидневный карантин, конечно, накладывает свои отпечатки на сборы. Потому что находиться, скажем так, почти в заключении мне совсем не интересно. Поэтому долго согласовывали с организаторами точные условия этого карантина. Выяснилось, что у нас есть двухчасовые интервалы, в которые можно покидать номер. Эти два часа в день можно потратить на свои нужды. В моем случае — это спорт.

Франция со своей стороны наложила определенные ограничения: въезд только по тестам ПЦР. Все, вроде бы, неплохо: и делают тесты они оперативно, и очередь достаточно быстро проходит. Но, как ни крути, это еще плюс три часа в аэропорту «Шарль-де-Голль». А главное полицейские проверки соблюдения карантина, а в случае нарушения штраф 1500 евро и запрет на въезд в Евросоюз. Это, конечно, сказалось на общем настроении. Но надо — значит, надо.

Огорчает другое. В России раньше других стран было разработано несколько эффективных вакцин. А мы, как безответственные двоечники, злоупотребили свободой. Проявили безответственность и оказались в «красной зоне» наряду с «третьими», «давно и безуспешно развивающимися странами».

— Чем занимаетесь на карантине перед съемками?

— У меня нет шила в одном месте, так что предпочитаю спокойно проводить время после достаточно приличной физической нагрузки утром и в обед. Затем сиеста, и с часу до четырех, когда на улице жара, я сплю. Ну, а дальше я просыпаюсь, ем и читаю новости или какие-нибудь интересные заметки в интернете. Телевизор я не смотрю, поэтому тренировки, чтение, общение по работе с помощью мессенджеров. Вот, собственно, весь мой карантин.

— Влад, как главный борец за справедливость, расскажите, с какими обманами и «разводами» могут столкнуться путешественники во время пандемии?

— Главное, чтобы люди сами не превращались в мошенников. Есть такие кадры, я называю их «тявки», а по факту — это паникеры и болтуны. У нас в стране вакцинация добровольная, так им нужно тявкнуть, что это плохая вакцина, или выдумать легенду, что это какой-то чип, или что именно их с помощью прививки решили отправить на тот свет. Конечно, на самом деле они ничего не знают. Им нужно просто выдумать какую-то ерунду и начать об этом распускать сплетни. Такие люди — и есть самые опасные мошенники современности. Нельзя им верить.

Ведь все эпидемии, все пандемии были пройдены человечеством только двумя путями. Первый путь — это тотальное вымирание. Так было в Европе, когда испанка унесла больше 10 миллионов жизней буквально за полтора года. Второй путь — это вакцинация. Да, вакцина новая, но она показала свою эффективность. И как у любой прививки — не важно, от чего она, от полиомиелита, от гриппа — у нее есть побочное действие.

Но это не повод придумывать и распространять небылицы. Это повод пойти и поставить вакцину. Не вакцинироваться в пандемию значит оставаться источником инфекции и на родине, и приезжая в другую страну. Вот это безответственность, из-за которой подвергаются опасности другие люди.

Нашим гражданам дали возможность сделать прививку добровольно, проявить сознательность. А люди увидели в этом подвох и начали сочинять и распространять неверную информацию — это своего рода мошенничество.

«Тявки» эти все кивают на развитые страны, мол, там демократия. Ну так в других странах, в Израиле, например, правительство сказало, нет прививки — нет государственного обслуживания, возможности ходить по магазинам или купить билет на самолет, автобус или поезд. Есть прививка — есть QR-код, живи обычной жизнью. Так вот, за 1,5 месяца подавляющее большинство жителей вакцинировано.

— Как вы готовились к съемкам «Форта Боярда»? Изменили ежедневные тренировки, питание?

— Вся моя подготовка к «Форту Боярду» сводилась к тому, что надо было переписать график моей работы. А ритм моей жизни, тренировки, питание никоим образом не изменились.

— С кем меньше всего хочется столкнуться во время испытаний? С насекомыми, рептилиями, тиграми?

— Все они достаточно сложные. Я посмотрел вчера в интернете подборку самых экстремальных испытаний на «Форте Боярд». И оказалось, что абсолютно все они — не важно, рептилии или катапульта, трюк на воде или под водой — считаются самыми страшными и самыми рискованными. Поэтому не важно, что тебе достанется, это в любом случае будет трудно, сложно, возможно страшно. Так что смотрю на это ровно: что достанется, то и будет.

— Чего ждете от шоу? Встретиться с Паспарту, прогуляться по легендарному форту или ожидаете победу?

— Во-первых, в этом шоу проигравших нет, там все участники уже победители. Все наши победы — большие и не очень — это вклад в благотворительность. Мы (все участники и организаторы) «на берегу» договорились, что выигрыши будут отданы в благотворительные фонды.

Во-вторых, у этого форта многолетняя история, у него есть своя энергетика. На этой площадке побывали достаточно известные серьезные люди, которые испытали «Форт Боярд», как говорится, на прочность, и оставили часть своей энергетики. Вот мое ожидание — словить эту хорошую энергетику сильных людей и оставить свою для будущих участников «Форта Боярд».

— Пока вы здесь, во Франции, съемки «Решалы» остановились? Когда вы возвращаетесь к проекту? Когда ждать новый сезон?

— Да, съемки остановились, так как я в отъезде. После моего возвращения вернемся к работе буквально на следующий день. «Решалу» обязательно ждать, как только будут известны даты нового сезона — вы узнаете об этом.

— Ждать ли телезрителям чего-то особенного от нового сезона «Решалы»?

— Вы знаете, программа «Решала» востребована и любима зрителями уже на протяжении 5 лет именно потому, что она не меняется. Единственная переменная в программе — технические возможности. Мы набиваем руку, получается лучше ставить камеры, делать красивую картинку, но суть проекта остается прежней. Мы не пытаемся купить зрителя какими-то фишечками, мы просто показываем правду жизни. Вот и все.

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