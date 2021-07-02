«Я боюсь одиночества»: Анатолий Цой — о съемках «Фактора страха», жизни после «Маски» и дуэте с Григорием Лепсом

Осенью на канале НТВ стартует экстремальное шоу «Фактор страха». Его ведущим стал певец Анатолий Цой, который не боится взглянуть в глаза опасности.

Анатолий Цой признается, что прыгает с парашютом, катается на сноуборде и может выполнять любые трюки. Поэтому выбор его в качестве ведущего был вполне закономерен.

Как помнят зрители, в прошлом году музыкант стал победителем шоу «Маска» на канале НТВ. И сейчас он активно развивает свою сольную карьеру. В интервью Teleprogramma.pro он рассказал о жизни после «Маски», дуэте с Григорием Лепсом, опыте в качестве наставника на шоу X Factor в Казахстане и своем самом большом страхе.

— Анатолий, как вам роль ведущего в шоу «Фактор страха»?

— Американскую версию этой передачи я видел и раньше. Этот проект я уже знаю очень давно, как и многие наши зрители, которые смотрели его 10-15 лет назад. Сначала я не знал, что все испытания мне придется проходить самому. Но на начальном этапе я просился сделать это. Ведь я экстремал по жизни. Я прыгаю с банджи, катаюсь на сноуборде, прыгал с парашютом, делал разные трюки без камер. А на роль ведущего и был нужен человек, который и сам не боится ничего.

Этот проект – о жесткости, о преодолении себя. Очень редко я здесь кого-то поддерживаю, в основном стараюсь всех запугать, надавить на какие-то слабости участников, чтобы они показались зрителю с другой стороны. Здесь брутальные мужчины демонстрировали свои фобии, а люди, казавшиеся домашними и тепличными, порой и девочки, с хладнокровными лицами выполняли страшные испытания. И это очень круто. При этом испытания, которое бы могло вызвать ужас у меня самого, на этом проекте не было. Пока все прикольно.

«Со своим директором я сидел за одной партой»

— Но, быть может, у вас есть какие-то житейские страхи? Например, вы боитесь резких поворотов судьбы, потери популярности, одиночества…

— Вы попали в яблочко. Мой самый большой страх – это как раз страх одиночества, несмотря на то, что я тот человек, который любит проводить время наедине с собой. Но при этом моя семья и друзья – это самое важное в моей судьбе, без них я не могу представить свою жизнь. Я счастлив, что у меня огромное количество родственников и друзей, которые всегда рядом и поддерживают меня. Даже мой директор – это мой близкий друг, с которым я сидел в школе за одной партой.

«Скоро выйдет мой дуэт с Григорием Лепсом»

— В прошлом году вы стали победителем шоу «Маска» на канале НТВ. Как после этого изменилась ваша жизнь?

— Проект «Маска» дал мне отличный толчок, благодаря которому я сейчас продолжаю свою сольную деятельность. Недавно выпустил свой дебютный альбом. В ближайшее время выйдет мой дуэт с Григорием Викторовичем Лепсом. И готовлю второй альбом.

Что касается проекта «Маска», то на гастролях очень часто исполняю песни из конкурса, потому что людям они очень понравились. И они частенько просят меня спеть ту или иную композицию. Мы стараемся не отказывать.

— Какие самые необычные отклики получали от зрителей шоу «Маска»?

— Приходило много отзывов, в основном все положительные, что мне очень приятно. Мне повезло, все сложилось. У меня был классный дорогой красивый костюм Льва, над ним никто не смеялся. А что касается комментариев, то иногда в Интернете я читал и пошлые отклики. У некоторых поклонниц, видимо, хорошо работала фантазия (смеется).

«В проекте X Factor я уже занял место жюри»

— А второй сезон проекта смотрели?

— Вторую «Маску» я наблюдал изредка, потому что в этот момент присутствовал в качестве члена жюри в проекте X Factor в Казахстане. Но было интересно смотреть отрывки, потому что в одной из серий использовался костюм Льва. И когда я об этом узнал, то немного даже возмутился. В общем, какие-то фрагменты передачи я смотрел.

— Как часто бываете в Казахстане? Вы ведь там родились…

— Очень редко, только по работе. Редко вижу своих родителей, но они сами стараются прилетать ко мне.

— Расскажите, пожалуйста, подробнее об X Factor….

— Это вокальный конкурс, цель которого — найти талантливых певцов, певиц и группы со всей страны. X Factor в Казахстане уже закончился, моя команда одержала победу. По замыслу передачи артистов ведет несколько наставников, каждый из которых набирает себе команды и ведет к финалу.

За десять сезонов проекта впервые победила категория «группы», и ее набрал я. В этот раз в жюри, например, в качестве наставника присутствовала и Нагима Ескалиева – очень известный человек в Казахстане — как Алла Борисовна Пугачева в России. И музыкальный критик Нурберген Махамбетов – человек, который привез на Родину Абая зарубежную музыку.

— Когда-то вы ведь принимали участие в этом же проекте в качестве конкурсанта. Каково это сесть в кресло жюри?

— Я был участником самого первого сезона X Factor, а потом дошел до финала. Это огромный опыт для меня. Но в этот раз было интересно посидеть по ту сторону баррикад, зная, через что проходят все участники. Наверное, поэтому я и одержал победу вместе со своими подопечными. Я очень много уделял им внимания, рассказывал им о тех подводных камнях, о которых не рассказывали мне мои наставники, поэтому повезло и мне, и моей команде.

— Вы верите в судьбу?

— Верю, но только в том случае, если она настроена положительно!

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