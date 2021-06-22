Светлана Крючкова: «После роли в фильме «Похороните меня за плинтусом» я попала в реанимацию»

22 июня отмечает свой день рождения народная артистка РСФСР Светлана Крючкова. Этот праздник актриса, живущая в Санкт-Петербурге, проведет на сцене МХАТ им. Горького, играя спектакль «Игрок» по мотивам романа Федора Достоевского. Московские зрители увидят эту постановку и на следующий день.

А 26 и 27 Светлана Крючкова сыграет в спектакле «Жизнь впереди» по мотивам романа Эмиля Ажара. Эти постановки режиссера Романа Мархолии будут показаны в рамках гастролей БДТ им. Товстоногова, организованных благотворительным фондом Олега Ефремова.

Московские зрители должны были увидеть их еще в прошлом году – специально к 70-летию Светланы Крючковой. Но пандемия внесла свои коррективы, и спектакли перенесли на 2021 год. Несмотря на то что коронавирус продолжает бушевать, постановки все равно дойдут до своего зрителя. Практически никто из поклонников артистки не сдал билеты назад…

В «Игроке» Светлана Крючкова сыграет сразу несколько ролей: крупье, репортера и экстравагантную богатую помещицу Бабуленьку – Антониду Тарасевичеву. Интересно, что в этом спектакле актриса исполняет песню группы Rammstein Mein herz brennt.

А вот в постановке «Жизнь впереди», рассказывающей историю отношений Мадам Розы и ее воспитаннике Момо, Светлана Крючкова говорит, поет, ругается и общается сразу на пяти языках: на идише, на иврите, на польском и на французском. И на русском, конечно.

Накануне начала гастрольного тура Светлана Крючкова встретилась с журналистами. И ответила на вопросы корреспондента Teleprogramma.pro, какую роль в ее жизни сыграли режиссеры Роман Виктюк и Анатолий Эфрос – тот самый, которого упомянул Дмитрий Губерниев в прямом эфире канала Матч ТВ с Ольгой Бузовой, когда спрашивал какая футбольная школа ей ближе – современная под руководством Станислава Черчесова или же советская — Эфроса. Ольга просто не поняла, что Губерниев в этом вопросе выдал режиссера Анатолия Эфроса за спортивного тренера.

Также Светлана Крючова рассказала о своих приключениях в казино, о том, как оказалась в больнице после роли в фильме «Похороните меня за плинтусом» и о том, что помогает ей продержаться в этом жестоком мире.

«Я знаю русский характер так, как его никто не знает»

— Светлана Николаевна, как в вашем репертуаре появился спектакль «Игрок»?

— Сценарии и программу своих юбилеев я обычно пишу сама. Каждые пять лет зрители должны знать, что я сделала нового, что я не стояла на одном месте, не бегала, как белка в колесе, а сделала вот это, это и это. И я сказала Роману (режиссер Роман Мархолиа — прим. ред.) : «Рома, грядет мой юбилей. Давай что-нибудь к нему организуем». Сначала он предложил западную пьесу, но я ответила : «Давай возьмем русское, потому что так как я знаю русский характер, так его никто не знает».

А у меня же родственники французы (старший сын Светланы Крючковой Дмитрий женат на француженке — прим. ред.). Мы ничего про них не понимаем, они иначе встают с постели, берут стакан, они совершенно иные. У них и все реакции другие. Ни одна иностранка не сможет сыграть Раневскую и сказать: «Серебра нет, вот вам золотой». Сначала была замужем за одним алкоголиком, потом у нее появился второй. Никакого расчета – все по сердцу и душе.

Но вернемся к спектаклю. Буквально через день Роман пришел ко мне со словами: «А давай поставим «Игрока» Достоевского». Я согласилась, потому что верю ему. У Романа есть одно удивительное качество – он очень меня чувствует. Я прихожу на первую репетицию и не имею понятия, как это играть. Я не тащу за собой груз штампов, а полностью отдаюсь в руки режиссера.

Однажды Рома сказал: «Светлана Николаевна, нужно выучить песню группы Rammstejn». А я ответила: «Рома, ты сошел с ума? Я не смогу этого сделать». Конечно, песня шла очень тяжело. Тогда у меня возникли проблемы со здоровьем, и нужно было ехать в Германию».

И на три месяца я осталась там на лечение и постоянно разучивала композицию. Например, садясь в машину, я обычно говорила: «Я буду петь вам песню» И каждый раз делала это, глядя в листочек и понимая, что я ее не выучу.

Вдруг в конце моего пребывания в Германии у меня в голове что-то щелкнуло. Неожиданно все встало на свои места, и теперь я понимаю смысл каждого слова, о чем я говорю и про что пою.

Если мы, режиссер и актриса, открыты друг другу, то родится «красивый ребенок». А если начнется: подвинь руку, переставь ногу, переключи свет, то ничего не будет. Вот такое у меня деликатное партнерство с Романом.

— А вам самой не доводилось играть в казино?

— Во время съемок фильма «Старые клячи» мы были в казино, на Ленинградском шоссе. Но настоящие страсти я увидела, когда меня приглашали на культурный форум в Баден-Баден. Там было казино с самой разнообразной публикой: от учительниц, которые весь год копят на поездку, до проституток и влиятельных бизнесменов.

И вот мы со Светой Дружининой (режиссер Светлана Дружинина — прим. ред.), она тоже большая авантюристка, пробились в это казино. Ощущения я вам скажу…

Вот стол, а за столом как на баскетбольном матче сидит судья — человек, наблюдающий за происходящим. Если он видит, что кто-то зарывается, у него «дымят» нервы, а его эмоции начинают преобладать над здравым смыслом, он этого человека оттуда убирает. Мне показали диван, на котором застрелился игрок, проигравший все.

Мы обошли все залы, и я поняла, что мне туда не надо ходить. Я посмотрела за этими людьми, но сама туда не хочу…

«После роли в фильме «Похороните меня за плинтусом» я попала в реанимацию»

— Вы очень убедительно смотритесь в фильме «Похороните меня за плинтусом». Насколько тяжелой для вас была эта роль?

— Помню, как после просмотра картины жена моего сына, француженка, сказала: «Нет, мы этой бабушке сына не дадим». Это было очень тяжелое вживание. Один из режиссеров даже мне сказал: «Светлана Николаевна перевоплощается на клеточном уровне». Я совершенно по-другому начала ходить, разговаривать,

Помню, как поругалась с семьей и ушла в другую комнату. За мной пришел мой младший сын и сказал: «Ну, что, нарепетировалась». Он очень хорошо все понял. Я в эту бабушку влезала с огромным трудом, а еще с большими усилиями вылезала.

В конце концов я попала в реанимацию, отлежала там и первый раз в жизни решила поехать куда-нибудь отдохнуть, на Кипр, например. Это был апрель, в мае мы с сыном уже вернулись обратно. Также я отдохнула в санатории в июне, июле. А в августе мне сказали: «Светлана Николаевна, нужно озвучание». Я лишь вздохнула : «Вы хотите моей смерти…»

После этого я сказала: «Я теперь буду играть любых идиоток в любых ужасающих фильмах, но не такой страшной ценой».

Роман Виктюк сказал мне: «Мой ребенок»

— Вам ведь доводилось работать с режиссером Романом Виктюком в начале его карьеры. Каким он тогда был? И каким вы запомнили Анатолия Эфроса — режиссера, с которым вас также свела судьба?

— Я два года отработала в Москве после окончания Школы-студии МХАТ. Роман Григорьевич Виктюк тогда только приехал из Львова в столицу России. Олег Николаевич Ефремов как раз пригласил его в свой театр, и Виктюк ставил с молодежной частью труппы спектакль по пьесе «Муж и жена снимут комнату» очень модного тогда драматурга Михаила Рощина.

Роман Григорьевич тогда еще ходил в одном и том же пиджаке. Но работал он точно также, как он это делал потом, со своими знаменитыми фразами: «Чичирка! Детка, манюрку давай», «Гениально». Он сразу же заводил всех нас. Работать было безумно интересно — непонятно, непривычно, но мы просто шли за ним и все.

Тогда Олег Николаевич пригласил и режиссера Анатолия Васильева, который целиком ставил «Пир во время чумы».

А потом я попала в спектакль «Эшелон» к Анатолию Васильевичу Эфросу. Там было много женских ролей и всего одна мужская. В постановке я играла беременную Тамару – это была самая блеклая роль в спектакле. Тогда я хотела сыграть такую боевую, любящую поддать героиню. Я думала: «Вот же моя роль».

Для Анатолия Васильевича была важна атмосфера репетиций. Кстати, любой звук, даже звук упавшей ложки, мог нарушить ее. Помню, шла одна сцена, и вдруг Слава Невинный сказал: «Анатолий Васильевич, я хотел у вас спросить…» А Эфрос закричал: «Слава! Я вас сейчас убью».

Помню, как Толя взял в свой спектакль мелодию: «Сыграй мне лунную рапсодию». А потом Петр Фоменко использовал ее в постановке «Таня — Таня», из-за чего я не могла смотреть ее. Потому что у Эфроса эта мелодия шла лейтмотивом всей постановки. Это все, конечно, было очень давно.

С Романом Виктюком мы потом встретились еще раз. Помню, я пришла к Роману Григорьевичу за кулисы после его спектакля «Мандельштам». А он сказал: «Мой ребенок», вель он еще помнил меня 23-летней. А потом я узнала, что Роман Григорьевич всех своих артистов называл: «Мои дети».

Ему было важно, что я скажу про спектакль. Он тогда уже был не очень здоров.

Я вообще считаю, что артист, а особенно молодой, должен работать с разными режиссерами. Все эти мастера формировали меня, каждый по-своему.

— А Эдуард Бояков не приглашал вас сыграть в спектакле МХАТ им. Горького?

— Лет 20 назад я бы задрав хвост перенеслась бы на эту сцену, и мы бы сделали что-то совместное – яркое и интересное. Но я боюсь подвести. Сегодня мне хорошо, а завтра – нет (Светлана Крючкова много лет борется с онкологией — прим. ред.). Но времена не выбирают, в них живут и умирают.

— Что сегодня помогает вам справляться со всеми недугами, что держит на этой земле?

— Ответственность за моих детей. Я очень поздно их родила. Старшему сыну Дмитрию сейчас 39 лет. А младшего Александра я родила в 40, он мне почти как внук. Иногда на меня находит такое настроение: «Да провались оно все…». Я же человек – такой же, как и вы… У каждого из вас такое было: «Повернулся лицом к стенке, закрыл глаза и сказал: Я устал». Но я не представляю, что будут делать мои дети, внуки, они воспитаны очень порядочными людьми. Им нужна моя поддержка, это мне очень помогает.

У меня есть внуки только от старшего сына, а я хочу увидеть и от младшего. Он только собрался жениться в этом году. Мне интересно, какие же внуки в итоге получатся…

К тому же мы с Романом Николаевичем задумали следующий спектакль, в январе 2022 года хотим начать репетировать. И мне интересно, а что еще он из меня вытянет?

Teleprogramma.pro поздравляет Светлану Крючкову с днем рождения и желает здоровья, долголетия и новых ярких ролей!

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