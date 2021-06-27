Дарья Фекленко: «40 плюс — отличный возраст. Жизнь только начинается!»

Зрители помнят Дарью Фекленко по ролям в сериалах «Обручальное кольцо», «Звоните ДиКаприо!», «Happy End» и многим другим. Теперь у актрисы новая роль в сериале «Совершенно летние» (СТС) — легкой летней комедии про романтические отношения молодых людей и довольно личные и серьезные — родителей и детей.

— Дарья, в сериале вам достался образ матери главной героини. Какое она принимает участие в любовном четырехугольнике, вокруг которого и разворачивается сюжет?

— Моя Ульяна — мама Ксюши (Стася Милославская), поэтому принимает самое непосредственное участие в жизни любимой дочери. Как и любая мать, желает ей только счастья. При этом девушка находится под сильным влиянием отца (Александр Робак).

— Участие Жоры Крыжовникова, главного комедиографа страны, в качестве креативного продюсера проекта сказывалось? И как?

— Мы до этого уже работали с ним в проекте «Звоните ДиКаприо!», и как раз там Крыжовников настолько точно объяснил некоторые вещи, что это позволило раскрыться мне с неожиданной стороны. Кто видел роль, понимает, о чем речь. Поэтому в сериале «Совершенно летние» он уже рассчитывал на меня и понимал, что я — актриса его палитры.

Конечно, и помогал, и направлял, но ведь он не был режиссером, поэтому уровень влияния был совсем другим. Да, прилетал в Геленджик на съемочную площадку, мы многое обсуждали, и однажды сказал очень важную для меня фразу.

Дело в том, что у меня уже достаточно большой опыт работы в кино и театре. Но супермедийности так и не случилось. Меня узнают, но не как суперзвезду. А в этом сериале я попала в окружение абсолютных звезд: Роман Мадянов, Александр Робак и другие.

— Комплексовали, выходит?

— Нет, это другое. Мне казалось, что я должна была найти в роли что-то особенное и показать на фоне такого ансамбля. Но когда приехал Андрей (Андрей Першин — настоящее имя Жоры Крыжовникова. — Авт.), я пришла к нему: «Мне надо поговорить, обсудить образ». А он посмотрел на меня и отвечает: «Мне нужна была ваша индивидуальность». С этого момента я выдохнула и расслабилась. Перестала заботиться о том, чтобы выдать нечто особенное, и стала самой собой. Это был очень важный момент. Да и вообще проект стал подарком судьбы, потому что сразу после окончания пика пандемии мы начали работать на море.

«Приходилось быть и матерью, и отцом»

— Проект завязан не только на любовном квадрате, но и на отношениях отцов и детей. Современные отношения детей с родителями другие по сравнению с советским временем?

— Многое зависит и от воспитания, и от среды. Сериал мы снимали про красивый и замечательный край, но провинцию — в лучшем смысле этого слова. К тому же мы снимали про довольно обеспеченную семью с традициями, устоями, укладами и хорошими завтраками. Там есть и культура, и воспитание. При этом их дочь Ксюша привлекает такое число кавалеров, потому что при всей хрупкости и женственности имеет твердый и сильный характер. И, конечно, родителям не может быть просто с такой девочкой — она всегда будет отстаивать права.

— И как справляться, когда перед мамой и папой взрослый и автономный человек? У вас же взрослый сын.

— Мой Иван — как раз ровесник Стаси Милославской, ему 20. Единственный выход: уважать, дружить, советоваться, прислушиваться и аккуратно советовать. Они сейчас столько знают, столько видят, мой сын блестяще владеет английским, смотрит кучу иностранных фильмов и сериалов на Netflix. Все дети владеют гаджетами. Но мы должны научить их быть порядочными людьми и честно относиться к своему делу. Как показала моя материнская практика, нужно доказывать все личным примером.

Когда сын окончил продюсерский факультет ВГИКа, я в тот же год поступила туда же на Высшие курсы режиссеров и сценаристов, и это был новый этап для нас обоих. Поначалу он смотрел на меня так: ха-ха! А потом я сняла дипломный фильм, затем поставила спектакль — и он такой: «Ничего себе! Ты уже можешь и продюсером быть, потому что знаешь, как все организовать и выстроить». Так что только примером: 40 плюс — это прекрасный возраст, жизнь только начинается.

— В беседе с Борисом Корчевниковым вы признавались в жутких вещах: как переживали разводы, как бывшие мужья поднимали на вас руку или даже хотели убить. Сын все это время был вашей опорой?

— Ваня в определенный период жизни был самым близким человеком. Я многое доверяла ему, и он мне. Возможно, даже слишком многое. Не всеми проблемами нужно загружать детей, особенно таких, которые все понимают. Папа Вани (театральный педагог Сергей Шенталинский. — Авт.) оказался, скажем мягко, не тем, кто умеет быть отцом. У него много детей, и отношения с ними так себе. Мы не ссорились и не ругались, но мне приходилось быть для Вани и матерью, и отцом.

— Так было всегда?

— Да, я обычно не очень доверяла мужьям. И считала, что сын — это мое. Поэтому брала на себя повышенную ответственность и старалась организовать для него практически все. И это не совсем правильно. Уже сейчас понимаю, что ребенку нужно давать возможность пройти этот путь самому. Дать удочку, а не рыбу.

Мне было проще дать ему рыбу. Может, не хватало терпения учить. Может, так сильно любила, что баловала. Поэтому волю к победе воспитала в нем не очень сильную. Помогала даже там, где он не знал, что я помогаю. Сегодня я бы предостерегла родителей от подобной опеки — надо быть пожестче. Мы никогда не постелем всех перин детям. Да и зачем? Надо научиться перерезать пуповину.

— Легко находите общий язык с подругами сына?

— Мы отлично общаемся и дружим. Очень лестно, когда они говорят: «Какая ты веселая, как хорошо выглядишь и совершенно не на свой возраст!» Мне это очень нравится, потому что продолжаю себя чувствовать молодой, при этом мудрой — не обращать внимания на фигню, жить здесь и сейчас, чувствовать себя абсолютно без возраста.

— Брак с иностранцем из Бельгии родился после двух неудачных попыток в России?

— Я бы не стала акцентировать внимание на этом браке, скажу другое: в моей жизни не случилось ни одного брака на всю жизнь. И даже второго брака, который удержался бы 20 — 30 лет, как у некоторых моих друзей, — тоже. Но каждый опыт полезен. И тот опыт, который привел меня за границу, это не безумная любовь. Да, хорошие, интересные отношения, появившиеся, когда мне было 35, а ему 39. Мы счастливо прожили на две страны 15 лет, летая друг к другу. И не стремились каждую секунду быть рядом. Но жизнь на две страны может быть благополучной при двух условиях: люди должны быть очень богатыми и у них должно быть общее дело. К сожалению, у нас так не получилось. И детей общих тоже. Это хорошая история, но она в прошлом.

— Чего больше хочется прямо сейчас — отпуска или побольше работы, пока не начался очередной карантин?

— В настоящий момент я нахожусь в удивительном состоянии творческого полета. В апреле я впервые в жизни как режиссер выпустила спектакль «Любовь? Любовь! Любовь…» по Чехову в Московском областном театре (Ногинск) и хочу продолжать. Кроме того, меня пригласили снимать четвертый сезон сериала «Детектив на миллион», чем сейчас и занимаюсь. Так что я встала по другую сторону баррикад — и это так интересно!

Меня охватил сумасшедший драйв. Даже не знаю, хотела бы ли я валяться и ничего не делать? Наверное, нет. Когда сын приехал ко мне на премьеру, я сказала, что посвящаю спектакль ему. Мне хочется, чтобы он мной гордился. Думаю, это правильно.