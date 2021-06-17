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Анастасия Макеева о новоявленном муже: «У нас с Романом все общее — и обязанности, и кошелек»

В интервью Teleprogramma.pro актриса также рассказала о лучших качествах своего мужа, хейтерах и самых дорогих семейных подарках.

Анастасия Макеева о новоявленном муже: «У нас с Романом все общее — и обязанности, и кошелек»
Анастасия Макеева и Роман Мальков получают награду как лучшая семья из рук ведущей Светланы Зейналовой. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

В мае общественность бурно обсуждала свадьбу актрисы Анастасии Макеевой и строителя Романа Малькова. Влюбленные познакомились, когда Роман в качестве подрядчика занимался ремонтом дачи Макеевой. Между ними вспыхнули чувства, и в итоге Роман Мальков ушел к актрисе, оставив жену и четырех детей.

Сейчас пара живет вместе и наслаждается обществом друг друга. А недавно уже в новом статусе, вместе с сыном Романа Андреем они появились на светском мероприятии – премии Family Awards, которая вручается самым интересным семьям. И победили в номинации «Любовь без границ».

В интервью Teleprogramma.pro Анастасия Макеева и Роман Мальков рассказали о семейных подарках, совместных испытаниях и отношении к хейтерам.

«Материальное в наших отношениях не имеет такого отношения, как духовное»

— Анастасия, Роман, поздравляю вас с недавней свадьбой. Ваш семейный союз только родился. Но уже появились какие-то общие традиции и ритуалы?

— Да, каждый раз, сталкиваясь с трудностями, мы с улыбкой говорим друг другу: «Приключения». И вот так и надо с ними справляться. Что касается нашей семьи, то сегодня, 15 июня, уже полтора месяца, как мы поженились. Думаю, что это наш маленький, но тем не менее, очень важный праздник.

Анастасия Макеева. Фото:
Анастасия Макеева. Фото: Лариса Кудрявцева/ «Экспресс-газета»

— Анастасия, в одном из интервью вы говорили, что вам очень дорого кольцо, которое вам подарил Роман. А появилась ли в вашей семье какая-то вещь, которая может стать семейной реликвией. Например, какая-нибудь шкатулка, преподнесенная мужем…

— Вы знаете, материальное в наших отношениях не имеет такого значения, как духовное. Я могу сказать, что Роман – это тот человек в моей жизни, который подарил мне самое главное – возможность чувствовать себя слабой женщиной.

Это единственный мужчина, с которым я, закрыв глаза могу упасть назад, зная, что он меня поймает. И это дороже шкатулок, колец, машин и даже квартир. Ни один мужчина в моей жизни не позволял мне настолько расслабиться, как это сделал Роман.

Я могу сама себе заработать на еду, одежду, квартиру, путешествия. А вот быть слабой рядом с сильным мужчиной – это всегда для меня была большая роскошь. И он мне ее позволил.

— Уже как-то распределяются семейные обязанности?

— А у нас все общее: и обязанности, и кошелек. Мы спокойно делим друг с другом все то, что приходит в нашу жизнь.

Анастасия Макеева, Роман Мальков и его сын от первого брака Андрей. Фото:
Анастасия Макеева, Роман Мальков и его сын от первого брака Андрей. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

«Ни один мужчина в моей жизни не относился ко мне так внимательно, как мой муж»

— Какие качества вы больше всего цените в Романе?

— Порядочность, стабильность, его отношение ко мне проявляется в мелочах. И я это очень ценю. Ни один мужчина в моей жизни не относился ко мне столь внимательно, как это делает мой муж. Он очень романтичный. Может пойдя куда-то, вдруг с поля принести цветы или же утром — завтрак в постель. Те мелочи, которые встречаются у людей раз в год, Рома старается делать для меня ежедневно.

— Ваша семья, наверняка, столкнулась с осуждением в соцсетях. Как вы относитесь к хейтерам?

— Хейтеры – это особый тип людей, которые трусят сказать что-либо в лицо. Да и вряд ли они когда-нибудь увидят меня, потому что живут где-то в других местах. Но им очень хочется вознестись до известных, успешных, красивых людей. И таким образом оправдать свое положение неудачников. Но разве адекватный, культурный воспитанный человек зайдет к кому-нибудь на страницу и напишет: «Ты такой-сякой»?!

Если моя жизнь полна и ярка, в ней происходит много событий, то у меня даже нет времени заходить к нелюбимым мною людям, чтобы что-либо написать. Это же особые границы. Просто это говорит о бескультурии нашего общества.

 — В продолжении темы хейта. В спектакле режиссера Кирилла Серебренникова «Маленькие трагедии» играет рэпер Хаски, в «Женитьбе» у Юрия Грымова – певица Лолита Милявская. Но шквал возмущения обрушивается только на Ольгу Бузову… Как относитесь к ее появлению в театре и к непрофессионалам на сцене вообще?

— Появившись на сцене, Ольга Бузова опустила актерское образование до уровня: «А зачем учиться? Я теперь крутой блогер и могу выступать на подмостках МХАТа». Сейчас сложное время непрофессионалов. У нас уже это обычное явление. Фигуристы играют в кино, цирюльники поют песни, не получив соответствующего образования.

Для представителей «старого поколения» (от нас последнее время уходят энергетические глыбы) все происходящее сейчас – вообще ужас. Происходит некий переворот в искусстве.

— Поговорим о другой нашумевшей теме. А как отнеслись к высказыванию комика Ивана Абрамова, что если жена потолстеет, то он разлюбит ее? Может ли мужчина позволить себе такие цитаты?

—  Когда человек поправляется или худеет, он это делает для себя. Конечно, ты хочешь от второй половины поддержки, ситуации ведь бывают разные. Я, пройдя несколько попыток ЭКО, поправилась на десять килограммов, а потом все исправила. На сцене все беспощадно. Я должна выйти к зрителям  идеальной красоткой.

Но в жизни есть определенные правила. Я не считаю, конечно, что это классно. Но женщина сама должна себе нравиться. Если она чувствует себя гармонично в этом весе, то это ее выбор. И мужчина должен либо взять эту женщину, либо отказаться от нее. Но диктовать друг другу условия – это очень сложно.

Анастасия Макеева. Фото:
Анастасия Макеева. Фото: Борис Кудрявов/ «Экспресс-газета»

— А вам как удается поддерживать себя в такой форме?

— Нервы много кто мотает. Худеем быстро.

— Вы упомянули про тему ЭКО. А уже задумываетесь с Романом о детях?  

— Конечно. Все зависит от Господа.

— Как планируете провести лето?

 Я буду в работе, в театре.

— Роман, а у вас есть любимые фильмы и спектакли с участием жены?

— Фильм «Икра». А что касается театра, то у нее все роли чудесные.

Teleprogramma.pro желает паре счастливой семейной жизни!

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