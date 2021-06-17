Анастасия Макеева о новоявленном муже: «У нас с Романом все общее — и обязанности, и кошелек»

В интервью Teleprogramma.pro актриса также рассказала о лучших качествах своего мужа, хейтерах и самых дорогих семейных подарках.

В мае общественность бурно обсуждала свадьбу актрисы Анастасии Макеевой и строителя Романа Малькова. Влюбленные познакомились, когда Роман в качестве подрядчика занимался ремонтом дачи Макеевой. Между ними вспыхнули чувства, и в итоге Роман Мальков ушел к актрисе, оставив жену и четырех детей.

Сейчас пара живет вместе и наслаждается обществом друг друга. А недавно уже в новом статусе, вместе с сыном Романа Андреем они появились на светском мероприятии – премии Family Awards, которая вручается самым интересным семьям. И победили в номинации «Любовь без границ».

В интервью Teleprogramma.pro Анастасия Макеева и Роман Мальков рассказали о семейных подарках, совместных испытаниях и отношении к хейтерам.

«Материальное в наших отношениях не имеет такого отношения, как духовное»

— Анастасия, Роман, поздравляю вас с недавней свадьбой. Ваш семейный союз только родился. Но уже появились какие-то общие традиции и ритуалы?

— Да, каждый раз, сталкиваясь с трудностями, мы с улыбкой говорим друг другу: «Приключения». И вот так и надо с ними справляться. Что касается нашей семьи, то сегодня, 15 июня, уже полтора месяца, как мы поженились. Думаю, что это наш маленький, но тем не менее, очень важный праздник.

— Анастасия, в одном из интервью вы говорили, что вам очень дорого кольцо, которое вам подарил Роман. А появилась ли в вашей семье какая-то вещь, которая может стать семейной реликвией. Например, какая-нибудь шкатулка, преподнесенная мужем…

— Вы знаете, материальное в наших отношениях не имеет такого значения, как духовное. Я могу сказать, что Роман – это тот человек в моей жизни, который подарил мне самое главное – возможность чувствовать себя слабой женщиной.

Это единственный мужчина, с которым я, закрыв глаза могу упасть назад, зная, что он меня поймает. И это дороже шкатулок, колец, машин и даже квартир. Ни один мужчина в моей жизни не позволял мне настолько расслабиться, как это сделал Роман.

Я могу сама себе заработать на еду, одежду, квартиру, путешествия. А вот быть слабой рядом с сильным мужчиной – это всегда для меня была большая роскошь. И он мне ее позволил.

— Уже как-то распределяются семейные обязанности?

— А у нас все общее: и обязанности, и кошелек. Мы спокойно делим друг с другом все то, что приходит в нашу жизнь.

«Ни один мужчина в моей жизни не относился ко мне так внимательно, как мой муж»

— Какие качества вы больше всего цените в Романе?

— Порядочность, стабильность, его отношение ко мне проявляется в мелочах. И я это очень ценю. Ни один мужчина в моей жизни не относился ко мне столь внимательно, как это делает мой муж. Он очень романтичный. Может пойдя куда-то, вдруг с поля принести цветы или же утром — завтрак в постель. Те мелочи, которые встречаются у людей раз в год, Рома старается делать для меня ежедневно.

— Ваша семья, наверняка, столкнулась с осуждением в соцсетях. Как вы относитесь к хейтерам?

— Хейтеры – это особый тип людей, которые трусят сказать что-либо в лицо. Да и вряд ли они когда-нибудь увидят меня, потому что живут где-то в других местах. Но им очень хочется вознестись до известных, успешных, красивых людей. И таким образом оправдать свое положение неудачников. Но разве адекватный, культурный воспитанный человек зайдет к кому-нибудь на страницу и напишет: «Ты такой-сякой»?!

Если моя жизнь полна и ярка, в ней происходит много событий, то у меня даже нет времени заходить к нелюбимым мною людям, чтобы что-либо написать. Это же особые границы. Просто это говорит о бескультурии нашего общества.

— В продолжении темы хейта. В спектакле режиссера Кирилла Серебренникова «Маленькие трагедии» играет рэпер Хаски, в «Женитьбе» у Юрия Грымова – певица Лолита Милявская. Но шквал возмущения обрушивается только на Ольгу Бузову… Как относитесь к ее появлению в театре и к непрофессионалам на сцене вообще?

— Появившись на сцене, Ольга Бузова опустила актерское образование до уровня: «А зачем учиться? Я теперь крутой блогер и могу выступать на подмостках МХАТа». Сейчас сложное время непрофессионалов. У нас уже это обычное явление. Фигуристы играют в кино, цирюльники поют песни, не получив соответствующего образования.

Для представителей «старого поколения» (от нас последнее время уходят энергетические глыбы) все происходящее сейчас – вообще ужас. Происходит некий переворот в искусстве.

— Поговорим о другой нашумевшей теме. А как отнеслись к высказыванию комика Ивана Абрамова, что если жена потолстеет, то он разлюбит ее? Может ли мужчина позволить себе такие цитаты?

— Когда человек поправляется или худеет, он это делает для себя. Конечно, ты хочешь от второй половины поддержки, ситуации ведь бывают разные. Я, пройдя несколько попыток ЭКО, поправилась на десять килограммов, а потом все исправила. На сцене все беспощадно. Я должна выйти к зрителям идеальной красоткой.

Но в жизни есть определенные правила. Я не считаю, конечно, что это классно. Но женщина сама должна себе нравиться. Если она чувствует себя гармонично в этом весе, то это ее выбор. И мужчина должен либо взять эту женщину, либо отказаться от нее. Но диктовать друг другу условия – это очень сложно.

— А вам как удается поддерживать себя в такой форме?

— Нервы много кто мотает. Худеем быстро.

— Вы упомянули про тему ЭКО. А уже задумываетесь с Романом о детях?

— Конечно. Все зависит от Господа.

— Как планируете провести лето?

— Я буду в работе, в театре.

— Роман, а у вас есть любимые фильмы и спектакли с участием жены?

— Фильм «Икра». А что касается театра, то у нее все роли чудесные.

Teleprogramma.pro желает паре счастливой семейной жизни!

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