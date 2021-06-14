Марина Газманова: «Олег сказал: «Или ты говоришь «да», или мы расходимся»

Жена певца, выпустившая книгу «Единственная. Нарисовать мечту», рассказала Teleprogramma.pro о переломном моменте в истории своей любви и о том, как Валентин Юдашкин шил ей свадебное платье.

Однажды жена Олега Газманова Марина Муравьева-Газманова отправилась в самостоятельное путешествие на лодке по Байкалу. А еще певец порой рассказывает, как она кормила там местных нерп. Артист признается, что гордится смелостью и изобретательностью своей супруги.

Но в семейной истории пары был момент, когда они могли расстаться… Этот эпизод описывается в книге Марины Муравьевой-Газмановой «Единственная. Нарисовать мечту».

больше по теме Марина Газманова презентует свою книгу с участием звездного мужа и его сына Родиона Вся чета Газмановых соберется в Доме книги на Арбате.

На ее страницах Муза артиста рассказывает о своей жизни, делится историей знакомства с супругом, рассказывает о своей свадьбе и детях, раскрывает секреты счастливого брака. И конечно, говорит о женском предназначении, психологии, саморазвитии и на многие другие серьезные темы. Марина Газманова — дизайнер, бизнесвумен, которая много лет также серьезно изучает психологию, и ее советы могут быть полезны нашим читательницам.

Издание станет хорошим подарком для тех женщин, которые хотят обрести любовь и гармонию в своей судьбе, поскольку пример Марины Муравьевой-Газмановой может быть «заразителен».

Марина рассказала, что во время поездки в Индию некий провидец сказал ей: «Ты будешь писать для группы людей». Слова мужчины оказались пророческими. Сначала Марина Газманова писала небольшие эссе в Инстаграме и постепенно обрела свою читательскую аудиторию. А меж тем истории накапливались…

Идея написать книгу у Марины Газмановой возникла как раз в период пандемии, но в это время все издательства закрылись. Тогда она обратилась за помощью к известной писательнице Дарье Донцовой, которая сказала: «Марина, как хорошо, что ты позвонила мне по поводу творчества, а не больницы». А вскоре с супругой певца уже связались сотрудники издательства «Эксмо».

Взаимоотношения Марины Газмановой и ее семьи – мужа и детей – это одна из основных тем книги. Вопросы, связанные с ней, и были заданы Олегу и Марине Газмановым.

«Я думала, что Олег упадет в обморок»

— Расскажите, пожалуйста, как вы познакомились

— Олег Газманов: Я уже со спины влюбился в нее. В Воронеже мы ехали на гастроли во дворец Спорта. И возникло такое яркое пятно. Но главное – это то, как красиво она шла. Устоять было невозможно. Я вылез из машины и попросил своего барабанщика: «Эту девушку нужно остановить и пригласить на концерт». Самому было неудобно выскакивать, потому что там толпился народ. А Марина же сказала: «Я приду только в том случае, если меня пригласит сам Олег».

Мы договорились, что она подойдет ко Дворцу, а я действительно прошел сквозь толпу, пригласил ее на концерт и больше не отпускал. С возрастом понимаешь, что в жизни важны эмоции. И тем они острее, тем лучше качество жизни. Если бы не было Маруси, не было бы моих лиричных песен о любви.

— Марина, многие знаменитости описывают в книгах случаи, связанные с коллегами по цеху. Мы найдем в вашей выпущенной биографии истории из жизни других звезд?

— Я считаю, что это некрасиво – описывать истории с участием публичных людей, если на это не получено разрешение. Да и в нашей семье столько звезд, что для моей книги предостаточно. Скажу только, что без одного человека я бы не смогла нарисовать свою мечту. Это милый моему сердцу друг, моя родная душа, модельер мирового уровня Валентин Юдашкин. Именно он разрабатывал дизайн моего свадебного платья.

Наша с Олегом свадьба состоялась 15 июля, и помню, как 14-го Валя мне позвонил со словами: «Маришка, приезжай, твое платье готово, забирай его». Тогда я уже была беременна нашей Марианной. У меня случился жуткий токсикоз. Я сильно похудела, у меня остались одни ноги и глаза. Я приехала к Валентину, и он сказал, что Олег упадет в обморок. Ведь платье было коротким, а моя фигура к тому времени значительно поменялась. И тогда Валентин стал доделывать еще нижнюю юбку. Он возился с ней всю ночь, но в итоге обновленное платье было готово…

«Когда нас разделили, стало так больно»

— Вы ведь долго не были связаны узами брака… Эта ситуация не создавала угрозу расставания?

— Да. Я долго не становилась его женой. Однажды Олег приехал ко мне и сказал: «Маруся, я написал тебе песню «Прощай». Или ты говоришь «да», и мы с тобой поженимся, или я дарю тебе мой последний подарок». И на какое-то время мы действительно расстались. А я описала эту грустную историю в своей книге. Но когда нас разделили и стало так больно, я поняла, что в жизни не надо бояться того, чего может и не быть. И я стану для своего мужа светом, стану такой женщиной, которую не захочется предавать и изменять ей.

Честно признаюсь, я очень счастливая. Мы знакомы более 30 лет, из них 18 – в законном браке. И этот мужчина никогда публично меня не опозорил.

— А в клипах мужа вам доводилось сниматься?

— Могу привести одну историю съемок клипа. Помню, в 1993 году раздался стук в дверь. Олег воскликнул: «Мы угробили актрису, поливали ее из шланга в пять градусов». В общем, нужно было заменить актрису, и я согласилась. Но главное, что меня волновало, — так это то, что платье и туфли были не моего размера (Смеется).

А в клипе «Раненый зверь» я пришла на кастинг в рыжем парике, наряду с другими претендентками. И поначалу меня не узнали и утвердили. А уже потом режиссер клипа, узнав жену Олега, сказал: «Ну и хорошо, больше эротических сцен будет». И дома мы отыгрывали сцены поцелуя. Вот так Газмановы устроили «девять с половиной недель» местного разлива.

«Измена – это лишь тоненький ремешок»

— Марина, понятно, что у вас сложился счастливый брак. Но все-таки как вы относитесь к изменам?

— Список страданий не такой большой: измена, предательство, увечье, тюрьма, потеря близких, война, катаклизмы. И я говорю девочкам, которые мне обычно задают этот вопрос. Представьте, что измена — это тоненький ремешок, но душе потрудиться будет нужно. Нужно измениться, и тогда обязательно придет ваш подарок судьбы.

— В чем секрет вашего долгого и счастливого союза?

Олег и Марина Газмановы: — Когда искры летят, нужен громоотвод. Мы договорились, что как только мы вспыхиваем, мы считаем до десяти. Когда ты раздражен, все время кажется, что ты прав, даже если это и не так. И когда даешь себе время остыть, то потом сразу думаешь: «Из-за такой фигни возникла подобная ситуация». И это помогает. И конечно, важны терпение и рассудок.

А если искры не будут лететь, то это очень вялая жизнь. И лучше быть такими эмоциональными, чем деревом. К счастью, у нас это получается.

Teleprogramma.pro желает этой звездной паре долгой и счастливой семейной жизни!

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