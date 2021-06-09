Татьяна Волосожар и Максим Траньков: «Посмотрели на сына и поняли, как его зовут – Теодор Максимович!»

Двукратные олимпийские чемпионы 35-летняя Татьяна Волосожар и 37-летний Максим Траньков во второй раз стали родителями. В семье фигуристов подрастает 4-летняя дочь Анжелика, а теперь у них родился сын: вес — 3950 г, рост — 55 см. Таню и Максима мы встретили на выписке из роддома, расспросили о переменах в жизни и узнали имя наследника.

«Привет, сын»

— Поздравляем! Говорят, вторые роды проходят быстрее и волнения меньше. Как все у вас прошло в этот раз?

Т. В.: — Волнения точно было меньше. Я знала, как и что будет, так что ехала в «Лапино» (известный клинический госпиталь с родильным отделением. — Ред.) с легким сердцем. В общем, все по плану и произошло. Как шутит Максим, «родили на опыте».

М. Т.: — Честно говоря, заранее я не очень волновался. Все-таки мы уже это проходили. Это в первый раз было тревожно и непонятно. Теперь же поволновался в сам день родов, но тут как не переживать. Какой малыш будет, как я возьму его на руки, как он посмотрит на меня впервые и как я посмотрю на сына… В первый раз я точно больше волновался — и во время беременности Тани, и во время родов, а сейчас настолько было спокойно, что время даже как-то быстрее пролетело.

— Максим ждал рождения Анжелики за дверями родзала. Как было в этот раз? Какие первые слова сказали сыну?

М. Т.: — Сейчас я тоже был за дверью в ожидании, когда мне вынесут малыша. Кажется, я сказал: «Привет, сын». Честно сказать, не запомнил свои слова, важнее было то, что я держу на руках своего ребенка.

Т. В.: — Так комфортнее нам обоим. Возможно, я старой закалки, но считаю, что муж не должен присутствовать при этом таинстве. Со мной рядом доктор, которому я доверяю, и этого достаточно. Мне спокойно, так как я знаю, что Максим рядом, но в сам процесс не вмешивается. Как и в первый раз, он увидел малыша сразу после рождения — ему вынесли его в конвертике, так что знакомство папы и сына состоялось очень быстро.

— Имя выбрали, когда увидели сына, или решили заранее?

М. Т.: — До последнего не знали, как назовем сына. У нас было три варианта, но сомневались — хотели посмотреть на малыша. С Ликой было так: посмотрели на дочь и поняли, что имена выбрали неподходящие. Хотели назвать Таисией, но передумали, и потом доктора смеялись, что пора придумать имя «желтенькому одеяльцу». В результате мы решили, что она Анжелика. И вот уже Ликуся помогла в выборе имени! Она решила, что он — Теодор, и всё! Мы с Таней приняли это решение, тем более что нам имя очень нравится. Посмотрели на сына и поняли, что Лика права. Сына зовут Теодор Максимович!

— Красивое имя! Чьи черты уже рассмотрели в сыне?

М. Т.: — Таня говорит, что сын похож в том числе на Анжелику. Мне же кажется, вылитый Волосожар, однако посмотрим еще, пока все-таки очень рано говорить об этом! (Смеется.)

— В последние годы в «Лапино» появляются на свет наследники почти всех наших знаменитостей. Чем так манит будущих мам эта клиника?

Т. В.: — Для меня это роды мечты — о тебе заботятся, опекают, переживают. Я уже второй раз прохожу этот путь. В начале меня вели доктора из другой клиники — главный врач Ольга Вячеславовна Голубкова и ее помощница Кристина Константиновна Маринкина, а потом я уже перешла в «Лапино». В общем, обо мне заботились великолепно сразу несколько врачей. В «Лапино» мне нравится и то, как они помогают готовиться к родам: бассейн, процедуры, массаж. Я знаю, что после родов мне также помогут с восстановлением и с первыми днями жизни малыша, когда у мамочки возникает много вопросов. Кстати, именно в «Лапино» меня научили пеленать ребенка.

«Ищем няню»

— Таня, вы опытная мама, но хлопот стало больше. Какой подмоги ждете от мужа? Есть у вас помощники?

Т. В.: — Конечно, я уже ко всему спокойнее отношусь, не буду квочкой. Стану разделять обязанности между всеми членами семьи, а не брать все на себя. Понимаю, что Максим часто будет в отъездах, тем более теперь, когда начнется подготовка к Олимпийским играм. Сейчас у нас выработался такой режим, что когда он дома, то полностью берет Анжелику на себя. То есть дети распределены между мной и Максимом, а за уборку у нас отвечает помощница по дому, на кухне хозяйничают бабушки. Я для себя по пунктикам это все разложила.

М. Т.: — Стараюсь максимально помогать Тане, но основные ее помощницы, конечно, бабушки. Когда я дома, Анжелика полностью на мне. Но сейчас много занят на тренировках, у нас летние сборы, которые очень важны перед Олимпиадой, так что посмотрим, как все получится в реальности.

— Вы тренируете пару чемпионов — Евгению Тарасову и Владимира Морозова. Почему вы занялись тренерской работой, ведь она не приносит существенного дохода? Кататься в шоу гораздо прибыльнее.

М. Т.: — Тренерская работа для меня, конечно, не про деньги. Я приобретаю неоценимый опыт. Кроме того, я обещал довести ребят до Олимпийских игр. Мне хочется проверить свои знания, это главная мотивация. Тренерская работа — это не только два часа у бортика, но и множество организационных вопросов, общение с ребятами вне тренировок. Кроме того, во время спортивного сезона я комментирую соревнования, выступаю экспертом на «Матч ТВ». Все шоу и международные проекты ушли пока на задний план. Я не могу кататься без Тани, а она сейчас занята другим. Ну и, конечно, коронавирус вносит свои коррективы.

— Таня, а как скоро вы вернетесь на работу?

Т. В.: — Как раз сейчас обсуждаю с докторами, как сделать мой выход на работу наиболее комфортным и для меня, и для малыша. Засиживаться дома в декрете точно не собираюсь. У меня в феврале в Сокольниках открылся центр фигурного катания. Надо держать руку на пульсе, ведь я и руководитель, и главный тренер, а хочется, чтобы все было на высшем уровне. Мы в центре сосредоточились на подготовке малышей, новичков, но рассматриваем в будущем расширение и, надеюсь, будем принимать спортсменов любого уровня.

Приоткрою тайну: я обсуждаю выступления в ледовых шоу. Но, конечно, семья на первом месте. Поэтому, думаю, без няни мы не справимся. Раньше у нас такого опыта не было, с Анжеликой нам помогали бабушки. Сейчас же не хочется их напрягать — и возраст сказывается, и хочется, чтобы они нянчились с внуками в удовольствие, не напрягаясь. К выбору няни я подхожу с большой ответственностью, не хочется брать человека по объявлению. Я ищу человека с опытом, с хорошими рекомендациями, расспрашиваю друзей — вдруг кто нам сможет передать няню «по наследству». Надеюсь, что мы сможем найти человека, который станет частью нашей семьи, которому я смогу доверять своих малышей.

— Перед родами вы отметили 35-летие и муж вам подарил внедорожник Mercedes-Benz GLE. Муж у вас всегда такой заботливый и щедрый? Или беременность поспособствовала?

Т. В.: — Мы давно привыкли обсуждать подарки, чтобы дарить действительно нужное. А тут так совпало, что мне 35 и скоро в роддом. Так что Макс загорелся идеей большого подарка. Он знает, что я буквально живу в автомобиле, так что такой подарок для нашей увеличившейся семьи более чем актуален. Сюрприз, которому я была очень рада, удался. Кстати, моя жизнь за рулем началась тоже с подарка Максима на свадьбу. Мне приятно, что он понимает мою любовь к автомобилям, как мне нравится водить, что я успокаиваюсь за рулем, провожу это время наедине с собой. Мне кажется, что подарки должны быть именно такими — приятными и полезными, и я рада, что Максим понимает это.

«Жду мои 48 кг»

— Как готовили Анжелику к рождению братика, чтобы она не ревновала вас к малышу?

Т. В.: — Наверное, это самый сложный момент во всем, что сейчас происходит. Анжелика с ревностью воспринимает рождение брата. И как ни готовься, каждый ребенок переживает рождение младшего по-своему. Надо обращать внимание на его переживания. У нас с Анжеликой особенная связь, я часто шучу, что она мой хвостик. Так что ей будет тяжело, что мама часть времени будет проводить не с ней, а с малышом.

Еще сложность в том, что Анжелика и Максим хотели девочку и новость о братике Анжелика восприняла со слезами. Поэтому я старалась уже во время беременности сближать Лику с братиком — давала трогать живот, когда малыш шевелился, рассказывала, как он чувствует себя внутри. Сейчас вижу, что дочка уже немного свыклась с переменами, говорит, что будет помогать с кормлением. Мы недавно купили новую коляску, Анжелика попробовала покатать в ней всех своих кукол. Я планирую наше расписание так, чтобы проводить максимально возможное время вместе, всей семьей.

М. Т.: — Объясняю Лике, что она старшая, первая и мы ее любим очень сильно, что она уже может сама поиграть. А малыш пока беспомощный, ему трудно обходиться без мамы и папы. Надеюсь, мы справимся с этим вместе.

— Какие секции, кружки посещает Анжелика?

Т. В.: — Дочка ходила в клуб раннего развития, на лед, балет, английский и плавание. Было время, когда Лику возили по занятиям два раза в день, так как она не ходит в детский сад. Мы с этим графиком справлялись. Во время беременности мне стало тяжелее везде успевать, поэтому пришлось отказаться от некоторых занятий. В итоге остались лед, плавание и клуб раннего развития. Но как только установится новый режим, я хочу восстановить балет и занятия английским — возможно, выберем вариант с онлайн-курсами.

— Женский вопрос: сколько вы набрали за время беременности? Как будете худеть?

Т. В.: — Во время беременности Анжеликой я набрала 11 кг, а сейчас — 18. Старалась держать себя в форме, но, видимо, у мальчиков и девочек разные запросы. Худеть я, конечно, буду, но естественным путем и в своем темпе. Хочу как можно скорее начать тренироваться, чтобы вернуться в свою физическую форму. После первых родов я ходила в бассейн при «Лапино», а потом вместе с Анжеликой — на грудничковое плавание. С сыном хочется повторить этот же путь. Понимаю, что уже не в олимпийской форме, так что придется тщательно наблюдать за тем, что и сколько я ем. Я против жестких диет, просто стараюсь делать питание здоровым и сбалансированным. Надеюсь, мои 48 кг скоро ко мне вернутся.

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