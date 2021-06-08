Наташа Королева: «Я выросла в рабочем районе, поэтому с детства научилась отшивать»

Певица также поговорила с Teleprogramma.pro о праздновании дня рождения, благотворительности и планах на лето.

Вслед за актрисой Еленой Прокловой о теме харрасмента стали говорить и многие другие знаменитости. Так, о домогательствах рассказали актриса Дана Борисова, певица Анна Калашникова, юмористка, резидент Comedy club Марина Кравец. И этот список пострадавших от приставаний только пополняется.

Teleprogramma.pro поинтересовалась у одной из самых эффектных женщин отечественного шоу-бизнеса Наташи Королевой: сталкивалась ли она с домогательствами? И в разговоре также коснулась тем недавно прошедшего дня рождения артистки, благотворительности и планов на лето.

«Я с детства научилась отшивать»

— Наталья, кажется, что в последнее время тема харрасмента стала самой хайповой в медиапространстве. Как вы относитесь к этому явлению?

— Вы правильно сказали – это хайповая тема. Сначала эта история начала раскручиваться в Америке, когда актрисы стали вспоминать о том, как их прессовали режиссеры и продюсеры, склоняя к сожительству. Теперь эта тенденция докатилась и до нас. Такая тема очень неоднозначная для меня, потому что с одной стороны, это все плохо и неправильно, а с другой, в таких историях есть свои тонкости и нюансы.

— Вы красивая женщина. И наверняка, к вам неоднократно приставали мужчины…

— Я выросла в рабочем районе, поэтому с детства научилась отшивать. Вот и все. Поэтому передо мной такой проблемы никогда не стояло.

— А если женщина не умеет отшивать, тогда что ей делать?

— В такой ситуации, если вам это неприятно, если вы чувствуете, что вашу волю подавляют, наберитесь смелости и поговорите с человеком, который это делает. Вы главное не бойтесь. Если вы боитесь потерять карьеру, опасаетесь, что этот мужчина сделает что-то плохое в дальнейшем, тогда зачем вы потом удивляетесь? Проявите определенную силу характера. И если вы сможете это сделать, то, наверное, и такой ситуации не произойдет. Все случается потому, что женщина дает где-то слабинку.

— Как отметили недавний день рождения?

— Хорошо. Мама собрала друзей, подруг, которых давно хотела увидеть. И я посвятила этот день рождения ей.

— А какие подарки получили?

— Мы их еще не разбирали. У нас все стоит в пакетах, потому что я улетала в тур и только недавно вернулась.

А вообще для нас с мамой – подарки не самое главное. Мы, наоборот, всем говорили: «Ребята, подарки не приоритет. Лучше те деньги, которые вы хотите потратить, переведем деткам, которых я веду много лет».

Это разные ребята. Например, мы помогаем одному мальчику, болеющему ДЦП.

«Слушатели любят песни из прошлого»

— Чем в ближайшее время порадуете своих слушателей?

— Я периодически их радую какими-то новинками. Мой слушатель любит любые песни, потому что это именно мой слушатель. Но, конечно, прежде всего песни из прошлого, которые напоминают людям о их юности и молодости.

— Как проведете лето? Есть ли места, в которых вы любите бывать?

— Пока не знаю. Но люблю ездить по России и открывать в нашей стране новые уголки.

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