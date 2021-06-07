Звезда сериала «Мой мужчина, моя женщина» Дарья Егоркина: «Непросто далась серьезная драка, выстроенная каскадерами!»

Ее героиня Вера чтобы закрыть долги мужа, вынуждена стать суррогатной матерью для тех, кому он должен. Однако, в силу несчастного случая, жена кредитора погибает, и он просит Веру на время поселиться с ним и ребенком… Журналисты Teleprogramma.pro поговорили с Дарьей о самых сложных сценах, суррогатном материнстве и работе на длинных проектах.

— Вера соглашается стать суррогатной матерью. А как лично вы относитесь к суррогатному материнству?

— Я живу по принципу «не суди, да не судим будешь». Если женщина решается на суррогатное материнство, то происходит это не от легкой и простой жизни, как мы видим и по Вере. Я прожила всю эту боль вместе с ней. Это моя особенность – я все роли пропускаю через себя, все эмоции своих персонажей.

Мне даже режиссер сказал на съемках, что если я каждый раз так буду отдаваться роли на 100%, то рано или поздно сгорю. Возможно, он прав. И мне надо учиться школе актерского отчуждения и спокойней ко всему относиться, но пока я проживаю все вместе со своими героинями. В том числе и суррогатное материнство. Это безумно тяжело – отдать рожденного тобой ребенка. Смогла бы я так? Не знаю.

Но точно никого не стану осуждать, наоборот, выражаю свою поддержку тем женщинам, кто вынужден был на это пойти. И давайте не будем забывать также о семьях, где женщины не могут сами зачать и выносить ребенка. И которым суррогатные матери дарят огромное счастье в жизни.

— Что было самым сложным на съемках? Жанр – криминальная мелодрама. Приходилось ли вам какие-то трюки выполнять?

— Для меня самым сложным, повторюсь, были не трюки, а сопереживание всех эмоций моей Веры. В этом кайф актерской профессии – исследовать каждый уголок души другого человека и прожить то, чего никогда не переживешь в реальной жизни. Например, по десять раз замуж выходить на разных проектах (смеется).

Есть веселые эмоции, а есть грустные, но они делают тебя мягче по отношению к людям, добрее. Что же касается динамичных сцен, то было очень сложно разнимать наших парней (смеется). У них была по сюжету серьезная драка, выстроенная каскадерами. Вот они дерутся, и тут забегает моя героиня и начинает их разнимать!

А я понимаю, что в простроенную драку меня-то не вклинивали, но теперь мне надо броситься на шею одного и кричать на другого… При этом мальчишки-то наши, хоть и актеры, как петухи в таких сценах, эмоции зашкаливают… Ух! Зато чувствуешь, что все профессионалы, которым можно доверять.

— Вере приходится выбирать между двумя мужчинами. Вы одобряете ее финальный выбор?

— Это прекрасно, что у нее появился выбор (смеется). Потому что она могла всю жизнь прожить с человеком, который ее ни во что не ставил. Конечно, я одобряю ее выбор – в сторону любви, уважения, сильного мужчины, в отношениях с которым у нее будет гармония. Я всегда за то, чтобы в отношениях мужчины и женщины была гармония. Спроси себя: я счастлива в этих отношениях? И если, не задумываясь ответишь: да, то это – твой человек.

— Фильм «Мой мужчина, моя женщина» — это 12 серий. Жесткий график вас не утомил? Тяжело сниматься в таких длинных проектах?

— Ой, я снималась и в более длительных проектах, был сериал и на 40 серий. Так что мне не привыкать. Есть свои плюсы – привыкаешь к команде, к героине. Приходя на площадку, например, в дом Веры, ты уже приходишь как будто в гости к знакомому человеку (смеется).

А тут еще и команда уже вся знакомая, и полное ощущение, что ты из одной своей семьи пришел в другую, в киношную семью. Это сильно помогает стать ближе к героине и поверить в ее правду. Короткие же проекты слишком быстро заканчиваются, и тебе некогда сжиться с персонажем.

— Этим летом съемки идут полным ходом, никаких отмен из-за пандемии. Вы, наверное, нарасхват?

— Съемки у меня идут уже с февраля. Пандемия меня научила более избирательно относиться к проектам, соглашаться не на все. Я живу со своей мамочкой и моим сыном, и мне хочется проводить с ними больше времени.

Если до пандемии я параллельно снималась в трех проектах сразу, да еще и на четвертый подписывалась, то теперь я ввела ограничения. Хотя без работы я сидеть не могу, у меня начинается такой волчий голод. Поэтому у меня сейчас один длительный проект на 24 серии с хорошим сценарием, куда я полноценно вкладываюсь.

И параллельно снимаюсь в небольших проектах. Верю, что пандемия скоро закончится, и вы снова будете видеть меня на всех экранах страны. Держитесь, люди (смеется).

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