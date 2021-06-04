«Загугли звезду»: Сергей Писаренко и Евгений Никишин – о Маслякове, Бузовой, Украине, личной жизни и работе на «ЧЕ!»

Поклонники Клуба веселых и находчивых наверняка помнят яркого игрока команды «Уездный город» Сергея Писаренко. Участие в КВН дало мощный старт его карьере: сегодня он один из лучших ведущих России. Кроме того, Сергей Писаренко играет в спектаклях, снимается в фильмах и вместе с артистом Евгением Никишиным участвует в передачах «Дом культуры и смеха» на телеканале «Россия» и проекте «Дизель-шоу» на канале «ЧЕ!». Кстати, съемки этого шоу проходят в Украине.

Зрители знают Сергея как юмориста, но он наделен и талантом драматического артиста. А еще он романтик по натуре и готов проходить испытания ради своей любви. Впрочем, этого требует пандемия и политические разногласия между Россией и Украиной.

Как Сергей Писаренко живет между двумя странами? На какие жертвы он идет ради любимой жены, каждый раз преодолевая десятки километров на границе? И что думает об Ольге Бузовой? На эти и другие популярные запросы Сети Сергей Писаренко ответил в рамках проекта Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

Сергей Писаренко, биография

— Писаренко Сергей Николаевич– актер, юморист, телеведущий, ведущий, капитан команды КВН «Уездный город», чемпион Высшей лиги, доцент кафедры рекламы и PR Московского государственного института культуры и искусств (МГИК), кандидат психологических наук.

Я родился на Урале, в городе под названием Магнитогорск — это металлургическое сердце России. Рядом Уральские горы, Большой Металлургический комбинат.

Жил в небогатой семье. Мама у меня парикмахер, папа – металлург. Все детство я провел в обычном дворе, среди хрущевских панельных домов. В третьем классе пошел в музыкальную школу, играл на фортепиано. Потом занялся баскетболом, а затем боксом, потому что район был хулиганский, и нужно было уметь за себя постоять. Поэтому детство мое прошло, с одной стороны, в музыкальной школе, с другой – в районе, где у меня забирали мелочь старшеклассники, что и привело меня в бокс…

В детстве папа ориентировал меня на спорт, а мама – на творчество. Я легко рассказывал стихи, мог запеть во время спектакля, на который меня брала мама. Помню, что, когда шла оперетта «Цыганский барон» я встал и начал танцевать между рядами, так что моя мечта сбылась.

Сергей Писаренко, где учился

— Сначала средняя школа. Потом было первое педагогическое образование — там же на Урале, в Магнитогорском государственном университете. Второе образование – психологическое. И по его результатам я защитил кандидатскую диссертацию в 2002 году. В том же университете, где я учился, я впоследствии преподавал, даже дошел до доцента и одновременно возглавлял профком университета. Был замом декана, потом помощником ректора. То есть, параллельно своей артистической деятельности, я еще и занимался преподаванием.

Сейчас в Московском государственном институте культуры я читаю курс лекций – психология массовых коммуникаций, продюсирование, креативные методы в СМИ.

Сергей Писаренко, рост и вес

— Рост мой в чистом виде – 189 сантиметров, а в ботинках – и все 190 сантиметров. А вес я все время контролирую в рамках 96-97 килограммов, стараюсь, чтобы он не поднимался.

Сергей Писаренко, КВН

— В Магнитогорском государственном университете, куда я поступил после школы, был свой студенческий театр эстрадных миниатюр. И мне предложили попробовать в нем сыграть.

Правда, в тот момент я еще занимался боксом. И этот опыт был для меня новым. Но у меня получилось, моим наставникам понравилось, как я выступил. Так я стал играть в студенческом театре эстрадных миниатюр и как раз в это время нам предложили создать на его базе команду КВН и сыграть против другого университета. Мы это сделали – получилось, выиграли. Потом сыграли против города, победили в областном КВН.

И несколько бизнесменов в нашем городе сказали ректору, что ребят уже нужно посылать в Москву, потому что в области они уже все выиграли. Вот так мы впервые приехали на Сочинский фестиваль. Потом еще раз поехали играть в Стартовую Лигу, очень хорошо там выступили. И нас позвали играть уже в Первую Лигу, мы объединились с челябинцами. А через год мы были приглашены в Юрмалу и уже в Высшую Лигу. Вот так в 2000-м году мы оказались и на Первом канале. Это был наш первый сыгранный сезон.

— А вы себя почувствовали звездой?

— Да, когда нас впервые показали по телевизору, начали узнавать, и по городу поползли разные слухи, это было что-то такое! Кто-то завидовал, другие поздравляли и радовались от души. Самооценка менялась буквально на глазах.

Сергей Писаренко и Александр Масляков

— Александр Васильевич увидел нас в Первой лиге, где находился в жюри. Для нашей команды он всегда был символом и вершиной всего, что происходило вокруг. Маслякова всегда боялись – вдруг ему не понравится, или не поймет шутку. На всех банкетах поднимали за него тосты, шли к столу поздравляли. Ведущего КВН называли Барин, поэтому Александр Васильевич был Бог и Царь.

Дружба может длиться всегда, но до тех пор, пока ты не снимешься на другом канале, в другой передаче. Тут ты сразу же перестаешь быть другом и становишься недругом. Стоило только появиться на канале «Россия».

Но тем не менее, у нас с Александром Васильевичем всегда были хорошие отношения. Я относился к нему уважительно и не позволял себе каких-то отрицательных оценок в его сторону. Собственно, у меня не было для этого и повода. Александр Васильевич всегда был справедлив и действительно занимался творчеством, что всегда очень здорово.

Сергей Писаренко и Евгений Никишин, почему в Украине

— Мы не уехали, живем в Москве, сейчас сидим у меня дома. Ситуация такая. Моя жена и дочь – украинки, но я по-прежнему остался россиянином. У меня российский паспорт, и место проживания – Москва. Но естественно то, что я езжу в Украину – к жене и дочери. Я же не знал, что у кого-то вдруг возникнет идея разделить две страны. И Женя тоже живет в Москве и на Урале.

С 2004 года мы гастролировали по Украине и снимались там на местном телевидении. Но когда наступили политические разногласия, мы решили нести миссию объединения, а не разъединения народов, не стали ссориться с нашими коллегами по цеху. До сих пор с ними дружим и снимаемся там. А живем в России.

Евгений Никишин: «А я к Сереге в гости езжу».

Сергей Писаренко и Евгений Никишин

— Наши взаимоотношения начались давным-давно, в далеком 1997 году, даже раньше. На третьем курсе этот молодой преподаватель вел у меня психологию (Евгений Никишин говорит о Сергее Писаренко). Он всегда был справедливым педагогом. Не знал – «два», знал – «три».

Сергей Писаренко: «Получить «пятерку» у меня было нереально»

Евгений Никишин: «Реально. Но для этого нужно было либо менять пол, либо соглашаться на «тройки».

— Вы были троечником?

— Я не был троечником. Просто при переходе с третьего на четвертый курс можно было где-то получить и «троечку», зачет – незачет.

Сергей Писаренко: «Мой классический вопрос при входе в аудиторию: «Кому достаточно «тройки» за экзамен?» Отвечаете на один вопрос и идите отсюда. С последней парты тянется рука. Никишин говорит: «Мне тройки достаточно». Задаю вопрос, он отвечает и убегает счастливый. А потом мы уже увидели его на сцене, (он играл смешную сценку) и позвали в команду. Если бы это случилось раньше, то я бы ему поставил «четверку». Или как красивой девушке «пятерку». Но уж потом-то я его уже вытянул».

Евгений Никишин: «Когда я прихожу к Сергею в гости здесь, в Москве, у него продолжается онлайн-обучение своих студентов, я сижу и краешком уха слушаю, какой же вопрос сегодня разбирают: вербальное или невербальное общение, например. А потом я говорю: «Сергей Николаевич, я прослушал еще один курс психологии».

Сергей Писаренко: «В общем, после той сценки начались уже более дружеские отношения. Получается, что мы знакомы уже более 25 лет. Бывает «серебряная свадьба», а у нас «серебряная дружба»

Евгений женат уже 21 год, а я – 10 лет. Получается, что мы дружим больше, чем женаты на своих женах. Мы прошли сквозь творческую жизнь, КВН, передачи, съемки, четвертый год снимаемся в «Дизель-шоу», скетч-шоу «На троих», в программе «Дом культуры и смеха», играем вместе в нескольких спектаклях. И это настоящая творческая суровая уральская мужская дружба.

Наши дети родились день за днем. У Женьки сын 28 мая, а мой – 29-го. У обоих дочери. В одном мы только разные – Женька не хочет кататься на горных лыжах. А еще все эти годы он боялся сесть на мотоцикл, но в итоге я его заставил. Он продал свою машину и больше было не на чем ездить.

Евгений Никишин: «Теперь я вторым номером на мотоцикле с Сергеем».

Сергей Писаренко поет

— Поет, да. Во-первых, в «Дизель-шоу» даже есть номер «Шансонье у пианиста», где я на гитаре пел шансон, после чего мне предложили карьеру в этом жанре. Во-вторых, был совместный российско-украинский проект «Две звезды». И я в дуэте с Гариком Кричевским дошел почти до финала. А Евгений Валерьевич (Никишин — прим. ред) занял там первое место вместе со Стасом Костюшкиным. Поэтому мы поем очень хорошо, особенно голосом Михаила Шуфутинского, я исполняю песню: «Я календарь переверну и снова третье сентября» (Напевает). Не зря меня уже несколько раз звали принять участие в шоу «Три аккорда».

И?

— У нас совпадали съемки в «Дизель-шоу», поэтому произошла накладка.

-Поете для души или для денег?

-Я пою для творчества. Но иногда на выступлениях у нас звучат музыкальные номера. Но и для денег, и для души, конечно. Я играю на гитаре и люблю поорать дома с дочерью песни. Или зажимаю аккорды, а она брянькает своей маленькой ручкой по струнам.

Сергей Писаренко, жена

— Жену зовут Марина. Только никому не говорите, особенно девушкам. Она тоже телевизионщица, теле и кинопродюсер. Мы познакомились в 2010 году. Марина украинка и продолжает жить в этой стране вместе с дочерью. Темноволосая, зеленоглазая, интеллектуальная, очень образованная, воспитанная. Все время поправляет меня, чтобы я правильно говорил слова.

— Почему не переедете в Украину?

— Дело в том, что здесь у меня есть дети, рожденные от первого брака. Они находятся в России, и я их продолжаю выращивать. Мои старенькие родители тоже живут здесь. И если я перееду туда и приму украинское гражданство, то по нынешним законам не въеду обратно. Поэтому я остаюсь с российским паспортом и с видом на жительство в Украине. И это самая удачная форма, по которой я могу въезжать в обе страны.

Я люблю Россию и уезжать мне отсюда не хочется, но при этом я очень люблю и Украину. У меня бабушка – украинка, жена. Я прекрасно отношусь к этой стране. И нет желания разделять, поэтому я живу и там, и там. Конечно, возникали определенные сложности. Мы ездили через Беларусь, пешком проходили через границу. Сегодня утром я перешел границу, сел в поезд и приехал в Москву. Нет, не шучу. Авиасообщения с Украиной по-прежнему нет.

Самый романтичный подарок для жены

— Наши отношения после пандемии и определенных политических событий – это сплошная романтика. Каждый раз я преодолеваю невероятные расстояния и границы, чтобы увидеть жену и дочь. Пешком, на машинах, через Стамбул, Беларусь, Польшу, Ригу. Через все я пробиваюсь к ним, а потом набрасываю свой рюкзачок и иду обратно. Недавний пост в Инстаграме я как раз выставил на границе с Беларусью. Идешь пешком между заставами километра два и думаешь: «Как я устал ходить туда-сюда, Боже мой».

Когда уже запустят хотя бы поезд… Чтобы ты мог спокойно приехать, выйти из вагона, а тебя бы встречали. А не где-то на границе, возле заставы, тебя ждет машина, везет еще двести километров, потом еще на поезде едешь до города, затем — до границы и переходишь ее, тебя опять куда-то везут. В общем, сутки добираться до города, до которого лететь один час. Вот так сейчас и все происходит на самом деле.

Но, наверное, тем крепче и любовь, когда ты скучаешь, а потом радуешься. Моя трехлетняя дочь никогда не видела Россию. И она всегда спрашивает, когда мы поедем туда. А я отвечаю, что: «Как только все уляжется. И я покажу тебе огромную Москву, поскольку это тоже твоя Родина». Вот такие дела.

Сергей Писаренко, дети

— Самой старшей дочери Дарье – 21 год, она живет в Москве, учится на кинодраматурга, сценариста, владеет искусством визажа. Она художник по гриму. Такая взрослая, самостоятельная, я за нее радуюсь. В процессе обучения в вузе благодаря хорошей учебе Даша перевелась с коммерческого на бюджетное отделение. Это для меня большая гордость. Дочка уже поработала в «Красном квадрате» на Первом канале. И чтобы нормально окончить вуз, даже увольнялась, но дочь не отпускали, поскольку она хороший редактор.

Никите – 15 лет. Высокий красавец! Пока он живет на Урале вместе со своей мамой, но тоже собирается поступать в Москву. Сын – мое будущее и наследник. Он гуманитарий, но посматривает в сторону точных наук и экономики. Хороший, талантливый, интеллектуальный и красивый парень. Я за ним слежу, постоянно с сыном в контакте. Я поставил его на горные лыжи с 10 лет, он очень хорошо на них ездит. А еще Никита — великолепный скейтбордист.

Самая маленькая Варвара – ей три с половиной года, она абсолютно рыжая, синеглазая, тоже с характером, непосредственная и артистичная. У нее есть на все своя точка зрения и врожденные творческие способности. Варе предлагаешь выбрать первое или второе, а она придумывает третье. Вот такие у меня трое прекрасных детей.

Сергей Писаренко, развод

— Развод с первой супругой Натальей уже случился давно. Мы с ней расстались, потому что у меня были постоянные гастроли. И она тоже творческий человек, у нее свои дела. Мы отдалились друг от друга, сын и дочка очень переживали за это. Но мы смогли превозмочь все обиды, совместными усилиями продолжили воспитывать детей, уже не будучи женатыми. А моя новая супруга Марина смогла познакомить своих детей с моими, и на двоих у нас теперь их пятеро. Они все прекрасно дружат, и мы постоянно вывозим их в горы, в Турцию.

— Правда ли, что отказ жены переехать в Москву явился причиной развода?

— Да, все так и было. Я ей сказал, что нужно переехать и уже есть где жить. А у нас был свой дом на Урале. И она сказала: «Давай устраивайся получше в столице, и мы потом к тебе переедем». Но все это затянулось так, что началась жизнь друг без друга.

— А бывшая жена смогла устроить личную жизнь?

— Мне кажется, что да. Я не вникаю в то, как у нее складываются отношения с мужчинами. Но она в порядке. Я помог бывшей жене создать свои танцевальные классы, она сейчас достраивает дом.

Сергей Писаренко, фильмы

— Самый первый фильм, в котором я снялся, был сериал «Туристы». Его до сих пор периодически показывают по телевизору и особенно почему-то любят смотреть в Турции. Потом у нас с Евгением был совместный фильм «Лопухи», который тоже хорошо прошел в кинотеатрах. Картина окупилась. В последнее время стало больше телевизионных работ, съемок в шоу. Но, конечно, были и полнометражные фильмы.

Например, в картине «Я с тобой» я играл главного отрицательного персонажа, антигероя. Мы с Евгением снимались в фильме «Сувенир из Одессы», играли двух бандитов-аферистов, в другом сериале играл начальника полиции, в многосерийном фильме «Крысолов» — прокурора, которого собственная дочка убила кочергой.

Я попробовал играть и драматические роли. Как мне говорят, во мне это есть, и чтобы я не отгонял это от себя. И в моей голове периодически всплывает эта мысль.

Сергей Писаренко и Ольга Бузова

— Мы играем в спектакле «Мужчина нарасхват». Пока была пандемия, все замерло. Но спектакль жив, и недавно мы сыграли его в Кирове. Это замечательная комедийная работа, в которой также принимает участие и Женя Никишин. С нами играет прекрасный юморист и актер Антон Лирник и Ольга Бузова. Это комедия положений по типу французской.

Женя там, конечно, просто блистателен. Он играет диапазон Калягина в комедии «Здравствуйте, я ваша тетя», переодевается в женское платье и выглядит очень органично в этом образе. У меня – противоположная мужская-мужская роль. Оля играет истеричную сексуальную любовницу Лирника.

Сюжет закручивается вокруг того, что героиня Ольги собирается прийти и рассказать жене героя Антона Лирника, что она его любовница. А Лирник решает попросить своего соседа — пьющего актера Женю, переодеться в женщину, и изобразить его супругу. Чтобы он выслушал эту любовницу и выгнал ее прочь. Очень ржачная постановка. О спектакле прекрасные отзывы. Мы его играем и надеюсь, что будем играть и дальше.

Он очень смешной и нравится зрителям. И Оля там очень хорошо выглядит.

— Почему Ольга Бузова оказалась в больнице?

— Мне кажется, что-то в ней поменялось. Может быть, нос. Но такое ощущение, что Ольга с собой что-то сделала. Я подписался на нее в Инстаграме. Увидел это видео в сторис, где она лежит и плачет в больнице. Смешно было невероятно. Думаю, что же с ней случилось, ведь Оля не говорит диагноз. Но по лекарствам на тумбочке это похоже на пластику, между нами говоря.

Сергей Писаренко на канале «ЧЕ!»

— Мы давно дружим с каналом «ЧЕ!». У нас там был прекрасный проект «Будь мужиком», который мы с Женей вели. Просто из-за принятого закона о запрете на некоторые темы, (а программа была довольно смелая), ее перенесли за полночь. И в итоге она подзабылась. Все начиналось замечательно, и эта мужская программа подняла долю канала.

Очень дружили с Шабаном (Шабан Муслимов — сценарист, режиссер — прим. ред), он хотел организовать мужской стендап, но так и не собрались.

Сейчас вышло «Дизель — шоу» на канале «ЧЕ!». И ребята обнаружили, что два актера — то живут в России и являются россиянами (Программа снимается в Украине и также выходит на местном канале — прим. ред). Наши взаимоотношения вернулись, мы прекрасно общаемся.

И канал ICTV, на котором выходит программа в Украине, тоже мужской. Передача абсолютно не политическая. Она призвана мирить народы, воссоединять их, а не ссорить, и это очень прекрасно.

Сергей Писаренко и Евгений Никишин в «Дизель-шоу»

— Мы не ведущие, а актеры проекта, как и в скетч-шоу «На троих», в котором мы тоже снимались. Мы были знакомы с ребятами, которые начинали этот проект, — командой «Дизель Николаев». Это замечательные парни из города Николаева. Сначала они играли в «95 квартале», а потом решили делать свою программу. Собрали актерскую группу, вспомнили про нас, поскольку мы с ними всегда были в дружеских отношениях.

В какой-то момент произошел звонок со словами: «Давайте попробуем, мы же дружим столько лет и всегда хотели сделать что-то вместе». И мы попробовали. Зрительский зал прекрасно нас принял, потом еще и еще. Авторы нащупали наш диапазон. И сейчас пишут, что у нас прекрасные, точные и шикарные номера. Там снимаются и актеры из Беларуси: и Марина Грицук, и Дима Танкович, и ребята из Украины. Это действительно проект, который объединяет наши народы. Сдруживает их, а не ссорит, как сейчас любят делать некоторые.

Сергей Писаренко сейчас

— Сейчас мы готовимся улетать в Кемерово, где пройдет вечер взрослого юмора. Мы с Евгением будем делать целую вечеринку и готовим материал. После этого мы вылетаем в Киев, где будем сниматься в скетч- шоу «На троих», которое тоже будет скоро показываться на канале «ЧЕ!». В июне мы готовимся к съемкам двух концертов в «Дизель-шоу». Сейчас закончился показ программы «Дом культуры и смеха» на российском телевидении. Ждем, будет ли продолжение этого шоу или нет, ждем спектакль, в котором мы будем играть.

В Сочи у нас недавно был концерт как у «Уездного города». На наш концерт пришел запрос из Екатеринбурга. Мы придумываем и разрабатываем много event-мероприятий чуть ли не под ключ, сами ведем их. Это одна из наших фишек. Мы одни из лучших ведущих event-мероприятий в России. Вот в таком постоянном движении мы и живем. Всего доброго, всем привет!

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