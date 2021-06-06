Звезда сериала «Анатомия сердца» Илья Коробко: «Ни разу не было такого, чтобы родители девушки выступали против меня»

Блеснувший в хоккейном сериале «Молодежка» Илья Коробко с успехом катится дальше и без клюшки. Сейчас 29-летний актер исполняет главную роль в идущем на Первом канале сериале «Анатомия сердца», а также играет одного из ключевых персонажей в экранизации романа Алексея Иванова «Пищеблок» (ее показывают на платформе «Кинопоиск HD»). В настоящий момент у Ильи очередные съемки, на этот раз в Ростове, где мы и его и поймали.

«О 80-х читаю много и с удовольствием»

— Илья, в «Анатомии сердца» события разворачиваются в 80-е. Насколько хорошо вы знакомы с этим временем?

— Я попадаю в эту эпоху не в первый раз. У меня были проекты, посвященные тому времени. Так что уже приходилось с головой окунуться в подобные обстоятельства. Вообще я увлекаюсь историей и много знаю о 80-х — изучал и документальные фильмы, и специальную литературу. Конечно, помню и рассказы родителей, и их знакомых. Все это пополняет багаж знаний об эпохе. Так что особенных сложностей не было, мне понравилось погружаться в эту атмосферу.

— Ваш коллега Кирилл Гребенщиков во время работы в «Анатомии сердца» консультировался с кардиохирургами. Как проходила ваша подготовка к роли, связанной с боевыми действиями (герой Ильи служит в Афганистане. — Ред.)?

— Съемки военной части сериала — отдельная история. Конечно, приходилось открывать и учебники, и в интернете искать информацию о том, что происходило во время ввода войск в Афганистан и как это могло быть на самом деле. Кроме того, в нашем проекте были исторические консультанты, которые помогали.

— В центре сюжета еще и непростые любовные отношения вашего героя и его девушки. Бывали ли в вашей жизни ситуации, когда родители вашей девушки противились ее отношениям с вами?

— У меня не было такого, что родители были против меня. По крайней мере мне об этом до сих пор неизвестно. Не знаю, пережиток ли это прошлого, но, думаю, и в наше время такие коллизии внутри отношений тоже актуальны. Родители вполне могут быть против отношений детей.

— Как думаете, почему? Это гиперопека, здоровая забота или слепая родительская любовь? Поддерживаете такой подход?

— Сложно сказать. Не знаю. Пока еще не могу сказать. Наверное, надо лично с этим столкнуться. Мне не приходилось встречать подобное.

— В чем был главный вызов этого проекта лично для вас?

— Как и во многих других проектах, главный вызов связан с технической стороной съемок. Поскольку все остальное, связанное с профессией (творческая часть работы), обычно вызывает интерес, а не сложности или затруднения. В «Анатомии сердца» было тяжело физически, когда шли мучительные и долгие смены съемок военной линии сериала. Но группа работала слаженно, так что проблем не возникло. Честно говоря, не знаю, какие трудности могут возникать, если занимаешься любимым делом, любимой профессией. Разве что физические нагрузки: двенадцатичасовые смены, перелеты, разные города и часовые пояса. К тому же в такие моменты надо пытаться не забывать, внутри какой эпохи действует герой, и существовать в ней.

«Похмелья» после «Молодежки» не было»

— Работа в «Молодежке» сопровождалась большим успехом. Актеров проекта возили по городам России, буквально как группу «Ласковый май». Скажите, сложно было, когда все это закончилось? Не было ли «тяжелого похмелья» после такого взрыва популярности?

— Да нет, все было нормально и довольно привычно. Никакого «похмелья». Все прошло достаточно предсказуемо.

— Сталкивались вы со стереотипным восприятием вас продюсерами? Приходите на кастинг, а режиссер и продюсеры заранее рассматривают вас как миловидного хоккеиста?

— Тоже не могу припомнить подобных ситуаций. Видимо, бог уберег. Мне всегда попадались адекватные люди, которые понимают, что такое творчество. Роли предлагаются абсолютно разноплановые и чаще всего очень интересные.

— Если посмотреть кадры «Мосгаза» и «Пищеблока» или «Анатомии сердца», то сложно поверить, что проекты разделяют 10 лет. Как сохраняете форму? Есть ли особый рецепт молодильных эликсиров или спецтренировок?

— Честно говоря, не знаю. Сериал «Анатомия сердца» тоже снимался несколько лет назад. Что касается внешности, видимо, пять лет работы в «Молодежке» (актеры реально тренировались и соблюдали режим. — Ред.) дают о себе знать: на какое-то время мы сохранились в том же самом состоянии. Но если серьезно, то мне не кажется, что я совсем не меняюсь. Все-таки определенные изменения есть, все мы развиваемся и растем. Так что надеюсь, что мне удается меняться в лучшую сторону.

— А как вас изменило отцовство? Считаете ли это самым главным событием в жизни?

— Обычно я стараюсь избегать в интервью всего, что касается личной жизни (в феврале прошлого года жена Алина родила актеру дочь Софию. — Ред.). Оставляю эту тему под замком.

«Анатомия сердца» пн. — чт. в 21.30

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