«Одну фразу снимали 3,5 часа»: россиянка попала в спецэпизод сериала «Друзья»

Виктория Ариничева живет в Москве и уже много-много лет смотрит сериал «Друзья». Даже не так, на этом сериале она выросла, а герои давно стали ее самыми верными и настоящими друзьями.

Поэтому, когда девушка узнала, что создатели решили снять спецэпизод о культовом проекте, то приложила все участия, чтобы попасть в кадр.

О том, как это вышло и с кем бы она хотела встретить вживую, Виктория рассказала Teleprogramma.pro.

— Виктория, волновались, когда звонили продюсеру «Друзей»насчет кастинга?

— Я очень нервничала, несмотря на то, что моя собеседница оказалась очень приятной девушкой. Переживала, нервы были натянуты!

До того, как отправить ролик с видео мы созвонились, обсудили детали, у меня спрашивали про сериал. Кто любимые герои, как повлиял на мою жизнь, что для меня значит. А для меня это целая жизнь. Так что мне предложили принять участие.

— Вы сами выбирали, что скажете на видео или была заготовленная фраза?

— Был предложен ряд культовых фраз из сериала, которые нужно было отыграть. И мне досталась моя любимая «Could I be wearing anymore clothes?» («Можно ли надеть на себя еще больше?»).

Я специально пошла на Красную площадь, взяла яркую шубу, чтобы меня было видно. Снимали летом 2020 года.

— После того, как отправили видео, вы сразу знали, что попадете в эпизод или это была лотерея?

— Прошло так много времени, что я думала про меня забыли. А буквально за день до выхода серии мне пришло письмо, что я вошла в эпизод. Но я до последнего не знала, как это будет.

Как только серия вышла я сразу же побежала смотреть.

— Во время ожидания, пока утверждалась ваша кандидатура, может применяли какие-то свои хитрости: держали кулачки, загадывали желания на падающие звезды и тд.

— Я очень надеялась, что попаду, такой шанс выпадает раз в жизни. Даже если бы меня не взяли, то было радостно, что я пыталась. Но мне повезло!

— Пришлось тратить деньги на подготовку, макияж, реквизит?

— Нет, только время. Моя подруга взяла штатив, а снимали на телефон. Потратил много времени. Снимали на Красной площади, вокруг много народа ходит. Мы целый час ходили выбирали фон и место, а сами съемки заняли примерно 3,5 часа. Моя подруга была оператором, продюсером и психологом.

— Если появилась возможность встретиться вживую с кем-то из актеров сериала, кого выбрали?

— Я бы выбрала Дженнифер Энистон, чтобы узнать, как она так круто выглядит в свои 52 года. Но обожаю я всех персонажей, они стали для меня почти второй семьей.

— А были влюблены в кого-то из парней-героев «Друзей».

— Кстати, нет. Они скорее мои родственники и друзья, которые были рядом со школы. Но ни в кого не была влюблена.

— Премьера специального эпизода «Друзей» стала доступна в Сети 27 мая. Уже посмотрели, как впечатления?

— Мне понравилось, я несколько раз прослезилась, взяло за душу. Все так изменились, вдруг почувствовала, как быстро время летит. Оказывается, повзрослели не только актеры, но и мы. Почти как встреча выпускников.

Я в шоке от того, как выглядит Джоуи. Удивительно, что с ним произошло, был такой красавчик, а теперь животик торчит и постарел. А вот Росс вообще не изменился, хотя старше всех.

— Чувствуете себя звездой?

— Все были в шоке и меня очень поддержали. Когда я пришла на работу с утра все вопили и кричали, в общем круто! Мне прислали очень много скриншотов, такое ощущение, что сразу и День рождения и Новый год. В общем, мной гордились и это так приятно!

Смотрите также