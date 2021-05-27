Звезда «Триады» Борис Дергачев – о съемках второго сезона, любви и мыслях о семье

7 июня на ТНТ выходит продолжение комедийного сериала «Триада» по сценарию Дарьи Грацевич («Измены», «Холоп»). В главных ролях – по-прежнему Любовь Аксенова, Дарья Мороз, Анастасия Калашникова и Борис Дергачев, чей персонаж Толя готовится стать отцом четырех детей от трех разных женщин.

Teleprogramma.pro поговорила с Борисом Дергачевым о сериале, чем он похож на своего героя, музыке и личной жизни.

— Как изменится ваш герой во втором сезоне «Триады»? По сценарию у него добавилось забот: 4 ребенка, сгоревший дом, кафе и 3 только что родившие женщины, прямо безвыходная ситуация…

— Когда я прочел второй сезон, я подумал «Господи, как мне вообще это играть?» Мне нужно было бегать с выпученными глазами, открытым ртом, разведенными руками от женщины к женщине и что-то обещать каждой из них, чтобы они меня не убили. Сериал я сам еще не видел, оценивать его мы с вами будем вместе, когда он выйдет на ТНТ.

— Вы схожи со своим персонажем в чем-то: характером, отношением к жизни, принятием решений? Какой вы вне своего образа?

— Чем-то мы определенно похожи. Первое наше сходство с Анатолием – я тоже стараюсь не сдаваться, какой бы патовой ни была ситуация. Нельзя просто опускать руки, всегда надо выворачиваться. Я в своей жизни, если что-то не получилось, проговариваю, почему это не получилось. Некоторые люди могут думать, что я отмазываюсь. Но когда я стал постарше, сам для себя понял, что проговариваю это вслух, чтобы все услышали и поняли, кто из людей в цепочке совершил ошибку. Есть люди, которые готовы всю жизнь наступать на одни и те же грабли. Но я стараюсь делать выводы из своих ошибок.

— Были моменты, когда вы не согласны с сюжетом или поступком героя? Спорили с режиссером на площадке?

— Спорить – это нормальная рабочая атмосфера, так случается с каждым материалом, какой бы он ни был гениальный. Если я вижу хороший сценарий, пытаюсь своим чувством юмора сделать его еще лучше. Наверное, это меня отличает от других актеров.

Бывает, попадается сценарий с хорошей идеей, но с просаженными диалогами, и креативные продюсеры, авторы соглашаются на то, чтобы разогнать ситуацию. Я с удовольствием стараюсь спасти диалоги, улучшить их, поговорить с режиссером. Это может происходить в любви и во гневе, главное – добиться своего в этой игре.

Сценаристу нельзя говорить: «Это фигня, так не делается, так не разговаривают». Отвергая – предлагай. Диалог может складываться долго. Но я всегда стараюсь обрабатывать те материалы, которые попадают ко мне в руки, сделать их «своими». Конечно же, играя по правилам.

— Вам повезло работать сразу с тремя прекрасными актрисами. С кем из них у вас с первого сезона сразу сложились партнерские отношения на съемках? С кем сложней было построить контакт?

— Я уже рассказывал, что Настю Калашникову я знаю очень давно, она мне как доченька. С Любой Аксеновой у нас партнерство с начала моей киноактерской карьеры, мы сняли два полных метра – две части комедии «Гуляй, Вася!» Романа Каримова. Теперь вместе во втором сезоне «Триады». Кроме того, мы еще и дружим.

А Даша Мороз — просто шикарная актриса! Перед съемками первого сезона я был с ней плохо знаком, думал, что сейчас она начнет рулить процессом… Но она лютый профессионал, у нее все по делу. И она очень обаятельная! Когда у нее хорошее настроение, а я надеюсь, что способствовал тому, чтобы у нее на площадке было хорошее настроение, то с ней можно горы свернуть. Слава богу, не было никаких конфликтов, мы не ссорились и дружно работали на одно дело.

— Немного закулисья: где проходили съемки сериала? Сколько длилась рабочая смена?

— Рабочая смена длится 11 часов – вообще 12, но час нам дается на обед. Съемки проходили в разных локациях Москвы. Проезды снимали в Ярославле, потому что наша история не московская. А больницу снимали в павильоне – ничего особенного.

— Какие смешные случаи происходили на площадке?

— Однажды мы снимали в квартире, и в какой-то момент у нас на площадке появилось три ребенка. Репетировали мы с куклами, а снимали уже с детьми. Они плакали, иногда начинали плакать по цепочке, даже если находились в трех разных комнатах. И все – съемочный процесс встает. А когда мы их успокаивали, в соседней квартире начинали делать ремонт. Вот такая история.

— Как после первого сезона «Триады» на вас реагировали поклонницы? Были ли интересные предложения? Вообще, как часто вам пишут в Direсt ваши подписчицы?

— Мне пишут часто, но я читаю не все – не хватает времени. У сериала «Триада» появились поклонники, но картинки перед глазами летят так быстро – в Интернете, на телевидении – и бороться за то, чтобы твою картинку запомнили, непросто. Если ее запоминают – это дорогого стоит. Я рад, что люди ждут второго сезона «Триады». Только от зрителей зависит, будет ли второй сезон какого-либо проекта, или нет. Поэтому я хочу сказать «спасибо» всем, кому понравился наш сериал. Круто, что мы дарим эмоции людям.

А что касается сообщений, то однажды мне написал парень, у которого родились два ребенка от разных женщин. Я спросил у него, с кем он в итоге остался жить, он ответил, что пытается крутиться и там, и там. Пожелал ему удачи.

— Ваше сердце занято сейчас? Этот вопрос интересует наших читательниц больше всего. Задумываетесь ли вы уже о семье или строите планы на ближайшие 5 лет, например?

— Мое сердце занято, оно стучит в два раза быстрее, и я счастлив! Планы есть, может и на 10, и на 20 лет. Но как можно планировать, если ты не знаешь, что будет завтра?

— Мало кто знает, но вы же прекрасно поете. У вас в планах нет серьезней заняться музыкой в свободное от съемок время?

— Сейчас пока нет свободного времени, до конца лета я буду плотно работать. А потом возьму отпуск и куда-нибудь поеду отдыхать. Вместе со второй половинкой отправимся в путешествие на машине. Или не на машине.

У меня есть музыкальная группа CRUSHИ, у нас уже три песни и три клипа. Мы создали ее во время пандемии. Посмотреть можно на YouTube. А еще у нас будет спектакль, он будет называться «Электрокараоке». Артисты театра выберут песни и споют их в антураже караоке в Электротеатре «Станиславский». Играть буду я, Антон Лапенко, Дмитрий Чеботарев и другие.

Смотрите сериал «Триада» с 7 июня в 21:00 на ТНТ

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