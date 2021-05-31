«Иногда у меня получается ушатать одним взглядом»: Юлия Топольницкая — о съемках «Ле.Ген.Ды», муже и творчестве

31 мая на ТНТ стартует новый сериал «Ле.Ген.Да» — это история про бойца смешанных единоборств по прозвищу Легенда (Роман Курцын). Парень — настоящий чемпион, который не знает проигрышей, а еще самовлюбленный эгоист, не замечающий ничего вокруг.

Итог оказывается плачевным: прямо перед подписанием важного контракта парня ловят на допинге, карьера летит к черту. Легенда снова возвращается в спортзал, откуда когда-то начинал свое победоносное шествие. Но на этот раз боец выбирает иной путь.

Teleprogramma.pro пообщалась с Юлией Топольницкой, которая играет в сериале роль Симоны. Актриса поделилась, как проходили съемки, а заодно раскрыла свой секрет семейного счастья.

«Ле.Ген.Да»

— Расскажите, где проходили съемки. Что было самым проблематичным в работе над проектом?



— Мы с ребятами с нетерпением ждем выхода нашего сериала! Съемки проходили летом прошлого года в Москве и в чудесном городе Суздале.

— Ваша героиня Симона — какая она? Почему вам было интересно ее сыграть?

— Симона очень уверенная в себе девушка, прямолинейная, не любит идти на компромиссы, с хорошим чувством юмора, в ней отлично уживаются сарказм, любящая мать и хороший друг!

«Ушатать одним взглядом»

— В синопсисе сериала есть фраза «Симона может ушатать одним взглядом». Вам понравилось играть такую боевую женщину? Хотели бы вы сами уметь ушатывать одним взглядом?

— Думаю. у меня иногда в жизни это получается.

— В целом, чем вам запомнились съемки сериала «Ле.Ген.Да»?

— У нас была невероятная съемочная группа, дружеская и веселая атмосфера на площадке. Все создатели этого проекта безумно влюблены в него!

Подобрался просто невероятный актерский состав, я обрела очень много друзей! Наш режиссер Никита Власов заряжал всех актеров и группу своей энергией! На площадке присутствовали авторы, что на самом деле редкость. Они следили за сюжетом и помогали. Это невероятно классно, когда люди так сильно любят свою работу!

Бесценный опыт

— С кем из партнеров по площадке было работать круче всего?

— Каждый партнер на площадке приносит что-то новое в мою жизнь, опыт, дружбу, ценные советы! Поэтому я дорожу каждым партнером, с кем доводилось работать.

— У Симоны необычная речь – всякие присказки с черным юмором. Это сценарная придумка, или вы тоже что-то добавляли в речь героини?

— Мы работали над образом героини с режиссером и авторами сценария, тут уже нет смысла делить на «кто, что придумал». Это коллективная работа, чему я бесконечно рада и благодарна всей съемочной команде.

Творческая семья

— Ваш муж Игорь Чехов тоже творческий человек. Как уживаются под одной крышей две знаменитости? А присутствует ревность или какие-то ограничения по работе.

— Нет, мы же любим друг друга. Наоборот, стараемся как-то помочь, подсказать что-то со стороны. Если вы планируете совместное будущее, вы — одна команда, а не конкуренты. Тем более, если вы люди разного пола. У нас априори не может быть конкуренции в профессии.

— В каких проектах вы заняты сейчас?

— Я готовлюсь к съемкам в проекте, режиссером которого станет Никита Власов. Это факт меня безумно радует, совместный опыт в «Ле.Ген.Де» принес мне колоссальное удовольствие!

Помимо этого, есть еще два проект. Они находятся в запуске, мне пока нельзя ничего рассказывать о них (улыбается).

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