Жан Милимеров: «Когда все оборвалось, было тяжело. Но я вернулся»

Все помнят Жана Милимерова (Григорьева) по выступлениям в составе группы «Премьер-министр». Куча хитов («Два бриллианта», «Атомное чувство любовь», «Искорки» и проч.) и даже выступление на «Евровидении» в середине нулевых сменились тяжбами с продюсером и в итоге потерей названия коллектива.

Группа начала называться «ПМ», но прежней популярности, конечно, уже не было. Зато Жан удачно перезагрузил карьеру, сильно похудел и пришел в прошлом году в шоу «Голос», чтобы заявить о себе. Сейчас ему 41, и он участвует в шоу «Три аккорда».

— Жан, было довольно неожиданно видеть вас, опытного артиста, в девятом сезоне шоу «Голос». Большой отклик получили после выступления?

— Зрители думали, что мы уже не поем, но музыка — это наша жизнь, поэтому уйти от этого я никуда не мог. Многие, как только увидели меня, испытали чувство ностальгии, поскольку прекрасно помнят песни группы «Премьер-министр». Это было приятно, все желали удачи.

Мне интересно было заявить себя на сцене как Жана Милимерова, а не как одного из участников «ПМ». Поначалу даже немного волновался, потому что в конкурсах никогда не участвовал. Кроме одного раза на «Евровидении» (группа «Премьер-министр» выступила в шоу в 2002 году и заняла 10-е место. — Авт.).

— Помните то первое выступление на сцене телеконкурса в Таллине?

— Забыть это невозможно, сколько бы лет ни прошло. Когда выходишь на сцену «Евровидения», осознаешь, что это не выступление за школу или двор. Ты выходишь за огромнейшую страну, которая смотрит и поддерживает. Весь мир замер, пока ты выступаешь. И есть всего лишь три минуты, за которые нужно выложиться на 101% минимум.

Страх? Присутствовал и он. Коленки тряслись. В то же время шел внутренний драйв, мы подбадривали друг друга: «Давайте, пацаны! Рвем! Россия, вперед!» Всего было понемногу. Ощущения непередаваемые.

— После «Евровидения» по известным причинам дела пошли на спад. И все-таки почему так быстро забыли о существовании группы? Рынок перенасыщен или наступило другое время?

— Разные причины. Нам уже много-много лет. К тому же во время проблем с эфирами на радио и ТВ (в ходе конфликта с продюсером Евгением Фридляндом артисты группы судились с ним, а он набрал новый состав «Премьер-министра». — Авт.) мы слегка выпали из обоймы. Да и новое поколение подросло.

Нашей команде 23 года, сколько музыкантов за это время появилось! Мы выпускали песни на долгие времена: «Девочку с Севера» и «Два бриллианта, три карата» слушают на дискотеках до сих пор. А у нынешних музыкантов задача — выпускать треки пару раз в месяц. Конечно, рынок перенасыщен.

— При этом лично у вас все в порядке: и новые песни, и эфиры в телешоу. Но тогда, в середине нулевых, когда с пика популярности пришлось спускаться вниз, было больно?

— Музыка — мое внутреннее состояние. Я из музыкальной семьи, где родители, дедушки, бабушки и даже прадедушки выступали на сцене. Когда ты на сцене, зритель питает тебя энергией, а ты — его. Это был мой воздух. В какой-то момент все оборвалось. Было тяжело. Но я верил в себя и говорил: «Есть цель, ты добьешься, нужно идти вперед».

И вот спустя 16 лет после всех судебных разборок и паузы я снова пою. Сам. В 2020 году у нас с ребятами из «ПМ» был разговор — мы по-дружески и без конфликтов обсудили, что я хочу пойти в «Голос» и заниматься сольной карьерой. Меня поняли, поддержали. Так я пошел своей дорогой. Ушел из группы, но специально для этого ничего не предпринимал. Просто пришло время.

— Насколько интересен и понятен вам проект «Три аккорда»? Блатная лирика там, прямо скажем, далека от стилистики «Девочки с Севера».

— Очень хочу поблагодарить руководство Первого канала, что пригласили участвовать в шоу. В стиле шансон я никогда раньше не работал, но поскольку цыганский романс еще со времен СССР был рядышком с шансоном, чувствую себя нормально в этом формате. Иногда как рыба в воде, иногда это совсем необычно и ново. Но мне нравится. Там можно и показать, на что способен, и открыть себя самого внутри себя, скажем так.

— С прошлого года, с участия в «Голосе», вы еще больше похудели. Сколько удалось скинуть?

— Я начал заниматься спортом с тренером и следить за питанием перед «Голосом» и скинул 12 кг. С того времени не бросаю спорт: тягаю железо, боксирую, провожу кардиотренировки и, конечно, слежу за балансом БЖУ (белки-жиры-углеводы) и правильным раскладом калорий. Спорт — это только 50% успеха, остальное — это правильное питание. И довольно быстро это помогает похудеть.

— Чем заняты ваши дети?

— Сыну Эмилю 20 лет. Сам по себе он парень музыкальный, все в порядке и со слухом, и со вкусом, но его тянет в бизнес. Я всегда говорил, что с юности дети должны привыкать зарабатывать копеечку, как было в наше время. Поэтому сын пошел работать официантом в ресторан, двигается в сторону позиции менеджера. Ему это действительно интересно. И мне это нравится: работает, распределяет заработанные деньги сам.

Доченьке Эмилии в этом году исполнится 15 лет, она учится в 8-м классе. Я смотрю за ней со стороны. Она тоже, безусловно, музыкальная — и поет, и танцует. Но я на дочь не давлю. На первом месте пока образование, школа, потом институт, знания. А там видно будет. Если почувствую, что музыка ее не отпускает, то пойдем по папиным стопам (смеется).

«Три аккорда»

Пятница/21.30

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