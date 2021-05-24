Звезда «Мир! Дружба! Жвачка!» Ксения Каталымова — о втором сезоне, лихих 90-х и Алике Смеховой

24 мая в 21:00 на ТНТ стартует второй сезон сериала о 90-х «Мир! Дружба!Жвачка!», в котором подросток Санька растет во времена лихой эпохи и лицом к лицу сталкивается с суровой реальностью. Мать главного героя сыграла актриса Ксения Каталымова, юность которой как раз пришлась на то время.

В интервью Teleprogramma.pro она вспомнила, как жилось в 90-е, рассказала о воспитании сына и прокомментировала сходство с Аликой Смеховой.

Пачка жвачек, джинсы Lee — путь к школьной популярности

— Скоро на экраны выходит новый сезон сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», действие которого развивается в 1994 году. Вам тогда было 14-15 лет. Ваши воспоминания о том времени совпали с представлением сериала?

— Безусловно, есть общее — это время и предлагаемые обстоятельства, в которых все мы были. У кого-то чуть легче, у кого-то сложнее это время проходило. Но практически любым родителям в 90-х приходилось много работать, чтобы выживать, и дети были предоставлены сами себе – намного больше, чем сейчас.

Родители выживали в своей взрослой жизни, а мы – в своей детской принимали сами решения и пытались разобраться, что такое хорошо, а что такое плохо, ошибались, и уже на приобретенном опыте делали тот или иной выбор.

Сегодня, как мне кажется, все несколько иначе. Мы, родители, принимаем непосредственное участие в воспитании наших детей, мы в курсе того, что происходит, знаем где он сейчас идет, что он ест, что говорит, и получается, что ребенок всегда под контролем.

С одной стороны, это замечательно, с другой стороны, как мне думается, это палка о двух концах. Да, наши дети защищены. Да, они получают больше внимания, чем мы в 90-х, но в то же время наш контроль и гиперопека могут сослужить им не очень хорошую службу. Нас, взрослых, в их жизни стало слишком много, мы многое за них решаем и освобождаем от ответственности за свои поступки.

Лишая их возможности ошибаться, мы лишаем их опыта. Часто подросток к своим 13-15 годам оказывается теплично выращенным, отсюда инфантильным. Было бы здорово смешать наши 90-ые, и сегодняшних родителей, которые имеют возможность следить за детьми, образовывать их.

— Что запомнилось из 90-х особенно ярко?

— Мой подростковой возраст, моя юность мне запомнились. Мне кажется, нет никакого значения в том, какие это были годы — 90-е или 2000-е. В принципе, юность — это ярко. Все в тебе цветет, все остро воспринимается.

Я училась в то время в музыкальной школе, там происходило мое личностное становление благодаря замечательному педагогу Азе Григорьевне Алексеевой, которая приняла меня с моим характером. Она меня полюбила, обогрела, и я, будучи колючим подростком, начала ей верить и доверять.

В 90-х появились мои друзья, с которыми мы и по сей день дружим и, надеюсь, будем продолжать дружить. Там же были первые поездки за границу, где я начала видеть другой мир. Это было замечательное время открытий, а не проблем. Слава богу, что мы мыслили оптимистично. С верой в то, что все обязательно будет здорово!

— Помните свою первую жвачку?

— О да, конечно. Моя замечательная тетя Лена, сестра моей мамы, поехала в ГДР и привезла мне оттуда пакет жвачек, джинсы Lee, плеер Sony. Это было что-то! Я сразу стала самой крутой во дворе. Схватила эти жвачки, побежала в школу, раздала всему классу. В общем жвачки быстро кончились, но этот

один день популярности в школе стоил того.

Второй сезон «Мир! Дружба! Жвачка!» будет неожиданным

— Что из того времени точно отражено в сценарии, а что нет? Насколько, на ваш взгляд, правдиво и достоверно отражены интерьеры, костюмы, прически?

— Я очень-очень люблю нашу команду, наше кино. И, честно говоря, не анализировала, что точно, а что неточно. Для меня это немного странный вопрос, потому что кино – это неточная наука. В кино все может быть сделано правильно, и сценарий написан хорошо, и режиссер подобран замечательно, и актеры прекрасные, и все вроде точно, а вот чудо почему-то не случается.

Точно, лично для меня, это правда. А что такое правда в кино? Это узнаваемость. Если ты узнаешь происходящее, значит, оно откликается в тебе, ты переживаешь, участвуешь в истории, начинаешь любить или не любить героя, тебе становится интересно, что будет происходить. Ты следишь за героями, а не за точным и правильным на заднем плане.

— Каким будет второй сезон? Что отличает его от первого?

— По моим представлениям, он, конечно, будет другим, потому что наши главные герои выросли и поменялись. Они повзрослели, по-другому мыслят, воспринимают. В этом сезоне у нас другой режиссер – замечательный Антон Федоров. У него другое видение материала, другое понимание героев и

историй. И в итоге, конечно, получаемся другие мы.

— Расскажите про съемки. Где снимали? Как создавали ваш образ?

— Зрители, думаю, все увидят, что мне пришлось делать. Посмотрите и увидите, так, думаю, будет интереснее. Смотрите сериал и все станет ясно!

Только не актриса: Татьяна Захарова мечтала видеть дочь пианисткой

— 90-е многие вспоминают с ужасом. В магазинах пустые полки, лихое время. Вы тоже ругаете тот исторический отрезок, или у вас другие воспоминания?

— Это больше зависит от типа мышления, чем от времени. 90-е были непростыми, но вопрос в том, кто как к этому относился. В наших силах выбирать то, как мы относимся к обстоятельствам, в которых живем. Если твоя зона комфорта в том, что все вокруг ужасно, а ты плох и неудачлив, то какая разница, 90-е это или какое-то другое время.

У нас в семье относились смиренно и с уважением к тому времени, в котором мы жили. Да, жили с затянутыми поясами. Мне кажется, тогда люди не жаловались: жили и жили как могли. Все были рады, что здоровы. Я воспринимаю это как свою историю, и я люблю ее. Я была бы другой, если бы не было 90-х.

— Ваша мама, актриса Татьяна Захарова. Это помогло вам на профессиональном пути?

— Смотря что иметь в виду. Если говорить о поступлении в театральный, то нет, никто не знал, что моя мама актриса. И она была против того, чтобы я поступала в театральный. Она хотела, чтобы я стала пианисткой или хотя бы вокалисткой.

А если говорить о том, что я была готова ко взлетам и падениям, понимала, что такое театр и кино — то, да — здесь была ее заслуга.

Сказать, что у моей мамы все безоблачно складывалось — нет. Она как раз из тех людей, которые верой и правдой служили театру, что бы там ни происходило. Ей, скорее, не везло, чем везло, но она продолжала любить театр, несмотря ни на что. Потому что она пришла в эту профессию не за славой, а за тем, чтобы творить.

Мама у меня и преподавала, и создавала свои театры, искала любую возможность, чтобы ставить постановки как режиссер. Я пришла в эту профессию без иллюзий и с четким пониманием того, что все будет зависеть от того, какая судьба мне уготовлена, и какой актерский путь я должна пройти.

Он может быть любым, я принимаю его таким, каким он должен быть. И со своей стороны стараюсь делать все, что от меня зависит.

— Поклонники часто отмечают ваше сходство с Аликой Смеховой. Вы не родственники? А знакомы?

— Нет, мы с Аликой не встречались. Я где-то видела на просторах интернета пару комментариев про сходство. Мне приятно, что нас сравнивают, ведь Алика – очень красивая женщина, а когда тебя сравнивают с красивой женщиной, это не может обижать, а только радует.

На площадке — актриса, дома — любящая мама

— У вас подрастает сын. Хотели бы, чтобы он пошел по вашим стопам?

— Патрику недавно исполнилось 10, успехи у него замечательные. Он учится в спецшколе имени Гнесиных по классу скрипки. Что сказать о своем сыне?

Он мне очень нравится! Я рада, что он такой трудолюбивый, тонкий, внимательный, талантливый. Ему нравится музыка, нравится выступать. Хотела бы я, чтобы он пошел по моим стопам? Почему нет. Захочет, пусть идет. У него полная свобода выбора.

— Ваш муж – норвежец, а в Патрике больше русского, или он пошел по папиной линии?

— Нас же двое. Я очень надеюсь, что Патрик взял лучшее от Ханса и от меня. И если это так, то Патрик должен получиться прекрасным. Посмотрим, пока он еще маленький и делать какие-то выводы рано. Сейчас он отличный парень.

Смотрите новый сезон сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» с 24 мая в 21:00 на ТНТ.

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