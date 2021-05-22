Звезда «Холостяка» Екатерина Сафарова: «Сейчас мне приходится жить на два города – Москву и Барселону!»

Шоу «Холостяк» на ТНТ, где один из самых завидных женихов России Тимур Юнусов, он же Тимати, ищет себе вторую половинку, близится к финалу. Позади десятки красивых свиданий, драматичных церемоний роз и первый поцелуй, который достался участнице Кате Сафаровой. О своих эмоциях о проекте, а также о многом другом – Катя рассказала в интервью Teleprogramma.pro.

«Тогда я не понимала, насколько нравлюсь Тимуру»

— Думала ли ты что дойдешь до финала, когда пришла на проект?

— Когда я пришла на проект, даже не задумывалась о том, дойду ли до финала – я понимала, что это огромный, долгий путь. Поначалу все было непонятно! Я не знала, понравится ли мне Тимур, понравлюсь ли я ему. Все было непонятно даже после нашего первого свидания на мотоцикле, которое было достаточно романтичным. Даже тогда я не понимала, насколько нравлюсь Тимуру, и что между нами происходит.

— С кем из других участниц вы подружились? Как проводите время?

— С самого начала «Холостяка» я подружилась с Адель Вейгель, сейчас мы хорошо общаемся, дружим. Рада, что встретила ее на проекте.

— Что тебя прежде всего привлекает в Тимуре?

— Меня привлекает его мудрость, мне нравится, как он рассуждает о жизни, и то, как красиво он умеет ухаживать за девушками.

О самом романтическом свидании с Тимати

— Расскажи о эмоциях после последнего свидания с поцелуем. Ожидала ли ты, что это случится?

— Последнее свидание было очень долгожданным, потому что с того дня, когда мы виделись с Тимуром, прошло много времени. Я очень его ждала! Наше с ним свидание было самым романтичным из всех, которые Тимур устраивал на шоу «Холостяк». Думаю, оно было и самым милым.

Мне были безумно приятны его слова о том, что ему без разницы, где находиться – главное, чтобы я была рядом. Конечно, я думаю также. Мне кажется, что даже по нашим глазам было видно, как мы соскучились друг по другу, как мы ждали этой встречи. Свидание было невероятно красивым – планетарий, огромное звездное небо – но для нас самым главным было то, что мы наконец увиделись!

— Были ли у тебя длительные отношения до «Холостяка»?

— Были. С последним моим молодым человеком мы встречались целый год и расстались тоже примерно за год до начала шоу «Холостяк».

О родителях и как попала в модельный бизнес

— Расскажи, пожалуйста, о своих родителях, чем они занимаются? Как они помогли в становлении?

— Мой папа умер, а мама живет в Испании. У нее свое туристическое агентство в Барселоне. В детстве я всегда получала поддержку от родителей, они поддерживали меня во всех моих начинаниях, особенно в творческих. Я с малых лет занималась танцами, спортом, ходила в детскую модельную школу, и мои родители помогали мне в этом, им нравились мои увлечения. Я благодарна им.

— Как ты попала в модельный бизнес?

— Стала работать моделью, как только переехала в Испанию. Помню, мне было 14 лет, я ехала в электричке и ко мне подошла девушка – она оказалась букером в модельном агентстве. Она предложила мне прийти на пробную фотосессию. Я пришла, и мне предложили работу – так начался мой путь в моделинг.

«Мне приходится жить на два города!»

— Как изменилась твоя жизнь после участия в шоу? Были ли смешные случаи, связанные с известностью?

— Моя жизнь изменилась по большей части в том, что теперь мне приходится жить на два города – я живу как в Москве, так и в Барселоне. Конечно, появилась узнаваемость. В Барселоне этот этап я уже прошла, поэтому для меня это не что-то новое. Все люди, которых я встречаю на улице, всегда очень дружелюбные, никто никогда не говорит и не делает ничего плохого, поэтому странных ситуаций не было. Наоборот, я очень люблю, когда можно поговорить и узнать людей, которые за меня болеют, сфотографироваться с ними.

— Где ты собираешься жить после шоу «Холостяк»? Останешься в Барселоне или переедешь в Москву?

— Как я уже сказала, сейчас я живу на два города и пока не собираюсь делать выбор.

— Появилось ли больше предложений по работе?

— Конечно, появились новые предложения, потому что мне открылась новая страна! Раньше я работала в Испании, теперь смогу поработать и в России.

Смотрите шоу «Холостяк» по субботам в 20.00 на ТНТ.

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