Звезда сериала «Обитель» Михаил Евланов: «У меня пятеро детей, я не могу сидеть у моря и ждать хорошей погоды»

Михаил Евланов — это и Митька Блинов из «Своих», и Ряба из «9 роты», и ротмистр Чачу из «Обитаемого острова». В сериале «Обитель», показ которого недавно завершился на канале «Россия», у актера опять заметная, но снова не главная роль — белого офицера Бурцева, попавшего в конце 20-х в заключение на Соловки и ставшего надзирателем.

В отличие от многих коллег Евланова не смущает отсутствие главных или магистральных ролей в карьере. Он с радостью принимает то, что дается, наполняет каждую роль самобытным талантом и счастливо воспитывает пятерых детей.

«Лучше ужасный конец, чем ужас без конца»

— Михаил, когда началась работа над «Обителью», сверялись ли вы с романом Захара Прилепина? Ведь сценарий довольно сильно отличается от текста…

— Мне хватило сценария, если честно. Я работал с ним — ведь мы создавали кино, а не работу по книге. У нас был прекрасный режиссер Александр Велединский, который отлично ставил задачу. Мы обсуждали развитие образа, и этого хватило.

— Он сразу увидел вас в роли колчаковского поручика Бурцева? Или были и пробы на других героев?

— Более того, проб особенно и не было. Я пришел по приглашению режиссера, познакомился с ним, поговорили о прекрасном, он почувствовал меня, узнал мое видение некоторых вещей, а потом сказал: «А я не буду тебя слушать. Утвержден». То есть он сразу понимал, кто сыграет Бурцева в его ленте.

— Как вы поняли сердцевину этого образа? Он же и уголовник, и белый офицер, и вставший на сторону надзирателей предатель…

— Сложно транслировать биографию героя, даже если она прописана в книге. Я шел по наблюдениям и повадкам Бурцева. Тому, как смог его увидеть. Это была самостоятельная работа, которой помогал и Саша Велединский. Мы жили в большом гостевом доме и выходные проводили всей командой на солнышке — обсуждали все подряд, пили боржоми, жарили шашлыки… Так что сложилась буквально братская, дружеская атмосфера.

— И все же ваш герой довольно сложный. Он сначала предает заключенных, одним из которых был, а потом и надзирателей. Что с ним не так? Неужели каторжный труд его так расчеловечил?

— Он просто понял, что прежней родины нет. А ту власть, что пришла, он не принимает. Поэтому приходится жить. Выживать. Наступает момент отчаяния, когда у человека не остается целей или высот. Он просто признает, что живет в болоте и надо быть этим самым болотом. Но он не просто становится надзирателем, а ведет двойную игру.

Когда я работал, держал в голове прошедшего Вьетнам героя Марлона Брандо из знаменитой военной драмы Фрэнсиса Форда Копполы «Апокалипсис сегодня». В какой-то момент он перестает жить мыслями и материями обычного человека — природа, Вселенная и так далее. Он понимает, что у него есть вот это некое пространство. И в нем растворяется (Брандо играет сошедшего с ума полковника, что руководит головорезами в джунглях Камбоджи. — Ред.). Бурцев тоже живет с тем, что у него есть: он как будто идет в ногу с большевизмом, становясь надзирателем Соловков, но пытается разрушить его изнутри. Понимает, что это, возможно, ни к чему не приведет. Что конец неизбежен. Но лучше ужасный конец, чем ужас без конца.

«Старший сын точно не пойдет в артисты»

— 67-летний Валерий Гаркалин, некогда мегазвезда, недавно пожаловался, что в кино его совсем не зовут. И ему остается зарабатывать на жизнь преподавательской работой. Вам 45 лет. За спиной — под сотню работ в кино. Скажите, есть ли сегодня возможность у актера выбирать и искать то, что ему будет интересно сыграть?

— Все зависит от обстоятельств. Конечно, в идеале лучше всего ждать и выбирать, но жить на другой заработок. Но это мало кто может себе позволить. Большинство артистов зависят от кино и театра. Берутся за любую работу. И я в том числе. Как иначе? Еще со времен театрального института у меня начали рождаться дети, теперь их пятеро, так что я не могу позволить себе посидеть и подождать у моря хорошей погоды. Это не про меня.

Слава богу, у меня были хорошие учителя, поэтому я давно понял: не важно — что, важно — как. Можно и Колобка сыграть в жанре треш, все зависит от внутреннего мира артиста — насколько он готов раствориться, быть интересным и гибким. Такая у меня формула.

— А как же амбиции? Не бьет это все по ним?

— Бьет. Конечно, бьет. И ни один артист не скажет, что не бьет. Вопрос, как ты это проживешь, пережуешь и выйдешь из положения. Насколько ты мобилен. Поэтому многие артисты и пьют, и в депрессию впадают. Все хотят хорошего для себя. Это нормально. Но так уж жизнь, видимо, построена, что для человека уготованы испытания. Он должен извлечь опыт из этого.

— Пятеро детей — это особая вселенная? Или после троих уже не имеет значения, сколько их там носится — пять, десять…

— Тут суть в том, что носятся они дома, а потом вырастают — и начинаются совсем другие запросы. Надо помогать. Это ж все мои детки. Нормальный отец всегда будет помогать — словом, делом, финансами, так должно быть. Правильно говорят: где трое детей, там и пять. Все прекрасные и хорошие. Моя задача — выпустить их в этот мир подготовленными. С определенными правилами жизни, чтобы они знали, как и что где устроено.

Это сложно. Я сам рос как сорная трава, поэтому часто наступал на грабли. И вот мне хотелось бы детей от этих ударов граблей уберечь. Поэтому иногда даже на съемочную площадку беру, чтобы показать, что такое труд актера. Чтобы они не думали, что деньги папа получает ни за что. Многие думают, что это легкотня. Старший Миша с малых лет со мной катался и в жизни не пойдет в артисты, потому что видел, что такое актерские смены. Когда я еще жил в Питере, меня останавливали гаишники, узнавали и не могли понять, что за «таз» у меня, почему не езжу на «Мерседесе» или «бумере». Профессия наша сопряжена со смирением: нужно принять все, что с тобой происходит. И особенно когда не складывается.

— Если не берете детей на съемки, жена справляется без вас?

— У меня детишки не от одной жены, поэтому все при мамах — папа курсирует между Москвой и Петербургом, никого не бросает. Так что справляемся.

— Михаил Михайлович в актеры не пойдет. А чем он и остальные четверо увлечены?

— Миша (молодому человеку 19 лет. — Ред.) оканчивает второй курс — хочет быть художником-дизайнером. Тихон (13 лет) пошел по музыкальной стезе — виолончель и фортепиано. И ему это нравится! Что редкость. Когда я занимался музыкой, это были муки, концлагерь. Баян, торчащие из-за него брови, потому что не хватает роста, а его еще надо теребонькать. Жили мы в коммуналке, и соседи-алкаши постоянно жаловались, стучали через стенку — а у нас маленькая сестра спит, больной дед кряхтит. Так мы все это и закончили. «Как же хорошо, Господи!» — подумал я.

Дашенька (11 лет) учится в школе и занимается танцами. Сейчас взяла паузу. Чувствую, что пойдет в спортивную или творческую сторону. Может, театральный кружок. Учит языки.

Ева (8 лет) тоже учится, а еще занимается айкидо, танцами и музыкой. Детей надо загружать по полной программе! Это нормально. Маргарита (5 лет) тоже увлекается музыкой, а еще занимается айкидо и хореографией. Айкидо для этого идеально подходит. В боевых видах, где идет ударное противостояние, на раннем этапе тяжеловато — там бьют, молотят, и дети зажимаются, толку ноль. А айкидо в самый раз: плавно, чисто, аккуратно — подсечки, захваты. Думаю, для девочек это идеально — чтобы умела и кокетничать, и вдарить при необходимости (смеется). Пусть занимаются чем-то созидательным, а как вырастут, так и определятся.

Сериал «Обитель» доступен для просмотра на онлайн-платформе «Смотрим».

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