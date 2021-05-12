Ольга Шелест: «Отцы и дети будут конфликтовать всегда»

Недавно Ольга Шелест стала экспертом нового телешоу «Я вижу твой голос» («Россия 1»). Мы поговорили с ней о том, как разглядеть талант в другом человеке — будь то участник музыкальной игры или свой собственный ребенок, как не потерять лицо в горячей дискуссии поколений, и выяснили, где взять силу воли, чтобы отказаться от сахара.

«С Долиной не соглашусь»

— В шоу «Я вижу твой голос» одни участники умеют петь, а другие только притворяются. А вы сами любите петь, например, в караоке?

— Я единственный член жюри, который сам не занимается музыкой профессионально — ну не лежит у меня душа к этому. Хотя долгое время работала на музыкальном канале, знакома со многими музыкантами, и семья у меня музыкальная. Но кажется, у меня нет слуха.

— То есть, когда душа во время застолья раскрывается, вы не поете?

— У меня такое окружение, что мы не поем за столом под гитарку. Веселимся по-другому: у нас всегда разговоры-разговоры, споры. Поэтому на отдыхе музыка идет чаще фоновым сопровождением.

— Чем зрителей, избалованных разнообразием, может зацепить проект «Я вижу твой голос»?

— Этот проект — квест для тех, кто сидит перед экраном телевизора. Музыкальный детектив, когда ты должен разгадать, кто же певец на этом шоу, а кто тебя откровенно обманывает. Мне кажется, зрителям будет интересно делать ставки и самим разбираться, спорить и удивляться тому, что ты угадал или нет. Зрители будут сравнивать с тем, что происходит в студии и у них дома.

Когда приступили к съемкам, Лариса Долина, Алексей Чумаков и другие профессиональные певцы стремились разглядеть, как человек открывает рот под фонограмму — как он тут недобрал воздуха, в другом месте переборщил. Оценивали вибрации, тональность, захват воздуха в диафрагму — эти профессиональные вещи в итоге оказались неправильно истолкованными. А сработала интуиция, какие-то мелочи в движениях, во взглядах.

— Тематика телепроекта созвучна с самым обсуждаемым выпуском интернет-шоу «Музыкалити» — там Лариса Долина утверждала, что даже поющие блогеры должны учиться, чтобы петь. Молодежь с этим не согласилась. Как вы считаете, нужно ли людям, которые поют в соцсетях, иметь образование или можно петь душой? Вообще насколько образование нужно для реализации в творческой профессии — в музыке, на телевидении?

— Конфликт отцов и детей будет всегда. Сейчас у молодежи другие ориентиры, способы коммуникации, развития и т. д. Мы даже представить не могли такой объем информации, который поступает в их мозг, поэтому и реализация умений подается совершенно иначе. Раньше, чтобы стать музыкантом, нужно было ходить в музыкальную школу, потом окончить училище, получить какое-то назначение, где-то отработать, и, если вдруг тебя заметят, после кучи проверок ты выйдешь на сцену.

Сейчас просто ставишь перед собой телефон, включаешь камеру и делаешь все что хочешь. Если это находит отклик, то круто, потому что человек реализуется. Он либо тешит свое тщеславие, либо, если аудитории нравится, монетизирует свой талант. Поэтому обвинять блогера в том, что он не учился петь, это уже архаизм. Соцсети созданы для общения, для глобализации культур разных стран. Конечно, кому-то это может не нравиться. В наше время и деревья были выше, и трава зеленее.

Даже среди музыкантов, которые давно на сцене, много самоучек, кто и нотной грамоты не знает. Кстати, у нас на программе «Я вижу твой голос» одни музыканты-эксперты спрашивали у участников: сколько там бемолей в таком-то мажоре? А те, кто помоложе, говорили: да подождите, он может хорошо петь, но он может не знать нотной грамоты.

— А вы знаете таких людей?

— Мой муж Алексей, например, не учился в музыкальной школе, он не знает нотной грамоты, но у него абсолютный слух. Алексей может взять любой инструмент и подобрать любую мелодию — он самоучка, который сочиняет композиции. И только сейчас он пошел учиться нотной грамоте, потому что ему хочется раскладывать свои произведения. Все это важно в том числе как тренировка для пальцев, для мозга.

Можно плохо петь, имея профессиональное образование. Но можно быть талантливым человеком, прекрасно петь и не знать нотной грамоты. И если это кому-то нравится, человек нашел своего зрителя, то почему бы ему не выступать? Поэтому здесь я не соглашусь с Ларисой Александровной по поводу того, что все должны получать профессиональное образование. Даже на телевидении по пальцам можно пересчитать тех, у кого специальное образование — журналистское, радийное, телевизионное.

Среди ведущих есть инженеры, строители, но они пришли в эту профессию и смогли в ней состояться. Это зависит от харизмы, от желания, от таланта и понимания того, что ты можешь это делать.

«Мои девчонки ходят на футбол»

— Вашим дочкам Музе и Айрис 7 и 5 лет. Как вы решаете, в какие кружки и секции водить детей?

— Мы стараемся понять, к чему возникает интерес. Однажды так случилось, что дочки отдыхали летом с мальчишками, вместе играли в футбол, и им так понравилось, что попросили записать их в секцию. Сейчас ходят на футбол. Рядом с нами есть студия балета — они увидели красивых девочек, которые выходят оттуда, и захотели тоже. Пожалуйста, давайте попробуем балет. Но балет достаточно быстро отпал… Они обе занимаются музыкой, им очень нравится.

— Какие еще занятия в вашем графике?

— Мои дети развиваются всесторонне. Один из экспертов проекта «Удивительные люди» Василий Ключарев (профессор, нейробиолог. — Авт.) говорит, что мозг нужно развивать постоянно — с детства до старости, чтобы он не подводил. Нейронные связи должны быть живыми, не угасать. Помогут им в этом четыре кита.

Первый — математика: нужно постоянно что-то считать в голове, собирать кубик Рубика, разгадывать кроссворды. Второй — музыка или любое другое творчество. Третий — спорт: это и адреналин, и эндорфин, которые тоже помогают мозгу хорошо работать. Четвертый — языки: чем больше языков человек знает, тем он стрессоустойчивее и увереннее. Мои девочки посещают англоязычную школу, дополнительно учат испанский.

— Разрешаете самореализацию в соцсетях, в ТикТоке?

— Для ТикТока они еще маленькие. Но дочери у нас очень творческие. Поэтому мы с мужем решили, что будем активно развивать их в этом направлении. Они бесконечно рисуют, придумывают игры, изобретают разные штуковины. Старшая Муза уже сама сочиняет музыку, играет на укулеле. Поэтому мы решили завести для них youtube-канал, где обе дочери смогут и танец показать, и музицировать, и видеоэкскурсию снять. Девчонки реализуются и видят конечный результат своей работы. Они видят отклики и хотят создавать все новый и новый контент.

«Муж не любит сладкое»

— В Москве прошел кинофестиваль, на который приезжала звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли. Многие в соцсетях отметили, что вы с ней похожи. Согласны? Смотрели этот турецкий сериал?

— Сериал не видела, но когда стали появляться такие сообщения в комментариях, я решила посмотреть, что же это за девушка такая. Какое-то отдаленное сходство, наверное, есть. Но если девушка хорошая и с хорошей репутацией, то я рада. Хотя мне больше нравится сравнение с Шарлиз Терон.

— Вы и правда похожи.

— Мне кажется, сходства все же мало, но нас часто сравнивают. Однажды, когда я была блондинкой с такой же стрижкой, как у Шарлиз Терон, я в темных очках зашла в бутик Prada в Лос-Анджелесе. Продавщица так вежливо и обходительно себя вела, что я удивилась. Чуть позже продавец призналась: когда я зашла, она приняла меня за Шарлиз Терон, а когда я заговорила, по акценту поняла — не она.

— Осенью в интервью вы рассказали про отказ от сладкого после прочтения книги «Я не люблю сладкое» Регины Доктор. Тогда вы похудели на 7 кг. Держитесь? И как адаптировались к жизни без сладкого ваши дети и муж?

— Сахар не ем практически год. Теперь поняла, что могу контролировать этот процесс. То есть, если мне вдруг захочется с подругой разделить десерт, я не запрещаю себе это делать. Но организм уже выработал такое стойкое отрицание сахара, что не могу съесть больше двух ложек. Поэтому очень рада, что вовремя отказалась от него.

Что касается сахара и детей, то тут сложнее — на нас со всех сторон напирает маркетинговая история, все эти яркие конфетки и прочие сладости сосредоточены в таких местах, где ты просто не можешь отказать ребенку купить что-нибудь такое. Главное, чтобы они не закатили скандал. Я прочла много книг на эту тему и поняла, что родителям просто не нужно демонизировать этот сахар. У нас такое правило: если девочки хотят сладкое, то получают его только во время приема пищи, а не вместо перекусов.

Дети должны есть много овощей, питаться по графику, а взрослым не нужно демонизировать сахар, когда конфеты только по выходным, а торт по праздникам. Иначе, когда ребенок вырастет, привычка получать сахар за что-то хорошее может вылиться в серьезную пищевую проблему.

Естественно, поскольку я перестала есть сахар, у нас меньше стало появляться сладкого в доме. Иногда бывает так, что просят, а ничего нет.

— А над мужем можно ставить такие эксперименты?

— Мне повезло: муж не любит сладкое. Меня все спрашивали: как вы так похудели? И когда я рассказывала, что теперь не ем сладкое, то чаще всего в ответ слышала: а я его и так не люблю, как же мне тогда похудеть? То есть люди чем-то другим забрасываются. Но вообще после 30 лет желательно сокращать количество употребляемого сахара, потому что он ничего не дает полезного организму, а только подрывает здоровье.

Личное дело

Ольга Шелест родилась 23 января 1977 года. На ТВ Ольга со студенческих лет. Лауреат премии ТЭФИ в номинации «Лучшая ведущая развлекательной программы» за проект «Бодрое утро» (MTV). Работала в разных жанрах. Сейчас у Шелест проекты на канале «Россия» — «Удивительные люди», «Пятеро на одного», «Я вижу твой голос». С супругом Алексеем Тишкиным воспитывает двоих детей.

«Я вижу твой голос»

Пятница/21.00

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