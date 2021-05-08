Звезда «Холостяка» Адель Вейгель: «Алису Грабовую зря считают фавориткой»

На ТНТ продолжается популярный проект «Холостяк», в котором девушки модельной внешности борются за сердце Тимати. Журналисты Teleprogramma.pro пообщались в одной из участниц шоу – Адель Вейгель. Девушка рассказала нам о жизни до «Холостяка», об отношениях с Тимати и о своих конкурентках.

— Что вас больше всего удивило в Тимати из того, что вы не знали ранее? А что, наоборот, немного разочаровало?

— Как о личности и о человеке я о Тимуре не знала ничего, кроме того, что он – артист. Для меня все в нем было новым. Он очень мудрый, взрослый и уравновешенный мужчина, меня это подкупило. Ничего в нем меня не разочаровало.

— Как думаете, Тимати может жениться на участнице шоу «Холостяк»?

— Для Тимура женитьба – очень ответственный шаг. Он сто раз отмерит прежде, чем отрезать. Я не знаю, женится он или нет, но в любом случае должно пройти достаточно времени, чтобы он сделал свою избранницу женой.

— Кого вы считаете своей главной конкуренткой?

— Как таковых конкуренток у меня нет. Но сильной соперницей считаю Катю Сафарову, хоть у нас с ней и сложились хорошие отношения. Она достойная девушка.

— В последнее время вы раскрылись в выпусках, что вам мешало раньше?

— Я не могу сразу же открываться людям, которых не очень хорошо знаю. Поэтому в начале я была скована, не была самой собой. К тому же, обстановка, когда вокруг много людей и камеры, мешает раскрыться в полной мере.

— У вас были серьезные отношения до проекта?

— До проекта у меня были серьезные отношения. Расстались мы по обоюдному согласию, но я не хочу говорить об этих отношения. Личное должно быть личным.

— Сейчас фавориткой считают Алису, что скажете про нее? Какая она вне камер?

— Зря Алису считают фавориткой. Она обычная девушка, просто не по мою душу. В качестве подруги я бы ее не выбрала. Она очень правильно ведет себя на камеру, чтобы полюбиться зрителю. Вне камер она все же немного другая. Но мне сложно ее описать, потому что мы с Алисой не общались тесно, близко с ней я не дружила.

— Появилось ли чувство влюбленности к Тимуру после вашего первого свидания?

— После первого свидания влюбленность не появилась. Но влюбленность – серьезное чувство, его можно сравнивать с любовью. Тимур мне симпатичен как мужчина, но не более.

— О чем вы мечтаете? Какие у вас планы на 2021 год?

— У меня нет мечтаний, у меня есть цели, к которым я иду. В 2021 году я планирую запустить свой бизнес-проект. Но пока о нем говорить не буду, скоро все сами узнаете. Также в планах — развиваться духовно и физически. Хочу возобновить занятия танцами, которыми я занималась больше десяти лет. Планирую прокачать себя в диджеинге и больше читать, ходить на выставки и путешествовать, если это будет возможно в таких условиях.

— Как изменилась ваша жизнь после участия? Поддержка подписчиков, узнают ли, больше ли стало предложение о работе?

— Узнавать меня стали чаще. Фотографируются на улицах, кричат, говорят, что болеют за меня, пишут в директ. На работу модели это сильно не повлияло: съемок больше не стало. А вот в рекламные интеграции зовут чаще.

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