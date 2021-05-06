Евгений Коряковский: «Иногда нам кажется, что мир не изменить. Я не согласен»

Россия, наша дни. Чиновники гребут взятки, мутят темные делишки в содружестве с криминалом и ментами… Небанальной эту историю делает странная деталь: у многих героев немецкие имена. В 2012 году роман Александра Терехова «Немцы» наделал шуму и собрал урожай премий. А теперь дошло и до сериала «по мотивам» (все эпизоды уже доступны в онлайн-кинотеатре KION).

Главный герой — Эбергард, бывший журналист, снискавший славу на ниве борьбы с коррупцией. Но денег это не принесло, поэтому он идет работать в стан врага — в мэрию маленького городка, и уже сам придумывает схемы обогащения, одна ужаснее другой. Эту роль сыграл актер Евгений Коряковский («Секта»).

— Евгений, как объяснить в двух словах, о чем сериал? И почему «Немцы», если это про российскую коррупцию? Роман Терехова читали не все.

— Я тоже не читал эту книгу Терехова, абсолютно осознанно. У него это столичная история, а мы вынесли место действия в среднестатистический уральский городок. Это меняет диспропорцию событий. Изменили возраст дочки главного героя — здесь ей не 11 лет, она у нас вполне себе взрослая девица на втором курсе, что позволило создать молодежную историю, которой нет в романе. И мне кажется, что все это пошло на пользу. Я читал критику романа — это такая «сатирическая комедь», как мне показалось по рисунку, салтыково-щедринская, гоголевская.

У нас тоже есть эта тема, но в меньшей степени. А в центре внимания — герой с его мировоззрением и неудачной попыткой встроиться в современный мир. В названии острая, будоражащая метафора. Для русского человека на протяжении всего ХХ века немцы — метафора захватчиков, врагов. И Терехов назначает новыми врагами, новыми «немцами» коррупционеров. Он делает главного героя тоже немцем — уже не метафорически, а буквально. Очень удачное название, ради которого, мне кажется, и писался роман.

— Вам не кажется что эта метафора в сериале чересчур сглажена? Вашего героя зовут Антон, теперь Эбергард лишь его фамилия. Его нынешнюю и бывшую жен зовут Ульяна и Саша, а в книге они Ульрике и Сигилд.

— Мы присоединили к истории Терехова много новых метафор. Понятно, что поклонники писателя достанут свои сияющие мечи, но мы не боимся. Нам было важно рассказывать эту историю сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее. У нас есть острота, интонация, есть «карнавал странных человеческих животных», и он довольно острый. Веселенькое сошествие Эбергарда в ад! И оно не просто веселенькое, а очень честное, настоящее и понятное даже обывателю, который никогда в жизни не прочитал бы роман. Мы сделали так, чтобы метафора стала ему понятна.

— Ваш герой — сформировавшийся подлец?

— Не думаю, что он подлец. Это человек, у которого были принципы, но они ему ничего не принесли к его уже довольно серьезному возрасту. И он абсолютно осознанно переходит на другую сторону — ему кажется, что там удача, деньги, смысл. Понимает ли он при этом, что это путь в никуда? Мне кажется, он осознает, что ни там, ни там нет дороги к счастью, что она где-то в другом месте. А в каком – непонятно. Это не только про принципы. Скорее, про сегрегацию, которой сейчас бесконечно полон мир.

Все поделено, патриоты не общаются с либералами, либералы не общаются с патриотами. И каждый лагерь выкапывает все новые и новые траншеи для войны. И мне страшно думать, чем это обернется, когда эта война разверзнется. Я пытался играть умницу, который с каждым поворотом все ближе к могиле.

— Российское чиновничество в «Немцах» предстает в самом неприглядном виде. По-вашему, все более-менее так и есть?

— Мы стремились не просто показать мерзость, а показать ее сатирически, немножко посмеявшись – это сейчас правильнее. Есть ли такие города? Есть. Много ли их? Много. Меняется ли ситуация? Мне кажется, что меняется, потому что я каждый день слышу про посадки чиновников, каждый день кого-то арестовывают.

— Вам самому приходилось в жизни давать взятки? Гаишникам, чиновникам?

— Бог миловал, не помню ничего такого. Но у меня нет машины, я не сталкиваюсь с гаишниками. Докторам могу принести букет цветов, конфеты…

— Это не взятка.

-…или мне звонят люди: «А можешь взять билеты во МХАТ?». Билеты считаются взяткой? Это я иногда могу.

«Тошнит уже от Москвы»

— И все-таки зачем действие перенесли из Москвы на Урал? Вас непременно обвинят в трусости — слабо, мол, про столичную коррупцию рассказывать.

— Москва – не Россия в каком-то смысле. Среднестатистическому зрителю гораздо понятнее история, когда это о том, что его окружает – все эти домики, заводики, трубы. Вообще нужно ввести мораторий на съемки о Москве. Тошнит уже от Москвы! У нас огромная прекрасная страна, и надо снимать где угодно, только не в Москве.

— В романе дочь главного героя Эрна присутствует в роли символа, даже не персонажа. А сериале она полноценная героиня. Как ее придумывали?

— Эрна — это в каком-то смысле сам Эбергард в молодости. Идеалистическая девочка, которая борется за экологию и у которой сложная схема взаимоотношений со всеми. Она и ее отец — персонажи не нашего времени. Сам Эбергард — классический русский ненужный человек, который никак не может совладать с реальностью. Ему и там не место, и здесь не место. Неприкаянный герой. Мне кажется, с течением времени эта порода людей вымывается, она нежизнеспособна. И мне ужасно жалко, что таких персонажей не снимают в кино, его не исследуют.

— Кто из классических образцов лишнего человека в том же ряду, что и Эбергард? Печорин?

— Возможно… А помните, когда Болконский лежит на поле? Когда он понимает, что все кругом суета сует, зато небо величественное, прекрасное и божественное. Мне ужасно нравится этот кусок в «Войне и мире». Сцена, когда он среди трупов лежит и просто смотрит на небо — это как раз про Эбергарда. Только Эбергард смотрит на небо еще до трупов, финальной битвы пока не было. Он смотрит на небо и уже понимает, что дальше произойдет.

Может быть, поэтому в сериале появилась странная тема космоса. Эту планету, с точки зрения Эбергарда, не спасти. Он испытает щемящее чувство, когда смотрит в космос и хочет свалить с этой планеты. Мы все сталкивались с чувством, когда кажется, что мир не изменить. Вот я с этим не согласен. Мне кажется, его можно изменить! Поэтому я не Эбергард.

«Женщинам нравятся исключительно козлы»

— Ваш герой вряд ли понравится зрительницам. Потому что он, простите, козел. Треплет нервы и бывшей жене, и нынешней. Интеллектуалов он, может, заинтересует, а народ плюнет.

— Вообще не согласен! Во-первых, женщинам нравятся исключительно козлы. Хорошие мальчики им не нравятся. Так что у моего героя есть шанс. Во-вторых, я очень доверяю простому народу. Он всегда видит суть. Я помню свою бабушку, которая не училась в академиях, но прикладывала художественное произведение двумя словами так, что это всегда было глубже многих томов исследований.

— У вас вы инстаграме много фотографий из Ярославля. Вы постоянно там живете?

— У меня в Ярославле живет мама, это мой отчий дом. Я очень люблю Ярославль. Для меня очень важно время от времени просто приехать на набережную — я там прогуляюсь и снова у меня все хорошо. Место силы мое. Но когда была самоизоляция, я переехал в Ярославль. Сейчас приезжаю в Москву только сниматься и потом снова возвращаюсь. Еще у меня появилась дача, вот это меня радует дико! Я после сериала месяц болел. Потом бросился пересаживать кусты с места на место, из Москвы привез огромный шестиметровый клен алого цвета. Еще не понимаю, приживется или нет. Это дико важная штука в моей жизни — зацветет или не зацветет этот клен алый?

— Еще у вас трогательные отношения с вашим псом Мишей.

— Я просто листал ленту на фейсбуке и увидел фотографию щенка, у которого была пуля в жопе и разные глаза. Я тут же понял, что это моя собака. Если бы задумался чуть больше, то, может быть, его бы и не взял. Но это было молниеносное решение. Через несколько дней привез его к себе. Видимо, щенков расстреливали, у него под позвоночником реально была пуля. Он очень трагический ребенок, долгое время привыкал к людям, был недоверчив к окружающему миру. А сейчас это радостная, дружелюбная, прекрасная собака. Я счастлив.

— В остальном вы очень закрытый человек. Неизвестно даже, женаты вы или нет. А людям интересно.

— Две мои попытки женитьбы были краткосрочными, скажем так. Но сейчас поиск временно закрыт.

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