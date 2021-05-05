Настя Задорожная: «Рядом с мужем я отключилась от слова «работа»

В разгар очередной волны пандемии Настя Задорожная вышла замуж и уехала зимовать в США. Зимовка затянулась: скоро лето, а она все еще во Флориде с любимым супругом. Впрочем, артистка не сидит без дела — недавно, например, она запустила свое интернет-приложение по ремонту. О своей новой жизни Настя рассказала нашему журналу.

«Свадебные платья раньше ненавидела»

— Как поется в песне, «если вам немного за 30, есть надежда выйти замуж за принца». Об этом мечтают многие женщины…

— Женщина, которая мечтает выйти за принца, за принца и выходит! Меган Маркл — живой пример. И тут дело вовсе не в цифрах в паспорте, а в поставленных целях. Я бы не стала утверждать, что сегодня поиск принца и подвенечного платья у женщин стоит крайне остро. Девочкам все больше хочется потенциально раскрывать свои возможности в разных сферах и направлениях.

Более того, неуемное желание окружающих «деликатно» проявить участие, забрасывая вопросами — «То есть как ты еще не вышла замуж?!», «Тебе уже за тридцать, а когда рожать?», — настолько демотивирует девочек, что детские мечты о «хеппи-энде» постепенно стираются в труху. Каждый хочет свою уникальную историю любви с пометкой «всему свое время». Я не вышла замуж до тридцати. Что произошло? А ничего.

Кроме очередного повода для подобных разговоров. Это никак не повлияло на мою жизнь, тем более в негативном ключе. С моим графиком жизни в 20 лет сложно было себе представить счастливую супружескую жизнь и сфокусироваться на ее довольно важных составляющих.

А рассчитывать на авось в таком вопросе для меня не вариант. Люди зачастую хотят сделать все согласно традициям как можно быстрее и имеют на это абсолютное право. Но вместе с тем шутка про «молочную» свадьбу становится очень актуальной, актуальным и привычным стал развод. Тогда зачем совершать такой шаг, если ты не готов честно пообещать человеку провести с ним самую волшебную и романтичную старость в мире? Вот с такими приземленными мыслями я села в самолет…

— Именно там и случилась встреча с вашим принцем?

— В самолете согласно выданному посадочному талону ко мне присоединился попутчик. За два часа полета он расположил к себе настолько, что в аэропорту после прилета мы пили кофе и я, отойдя на пару минут, оставила ему на хранение все, что у меня было, включая паспорт. Это был первый звоночек.

Дальше я сама предложила номер телефона, что вообще мне несвойственно. Ну а когда мы прощались (я транзитом улетала дальше, а Владимир оставался в Минске), меня неожиданно обняли. Как я после этого оказалась в самолете, уже смутно помню, но сообщения от этого парня я ждала как манны небесной.

Длительное время наше общение состояло из переписок и звонков, поскольку я отсутствовала в Москве из-за съемок. Прилетала крайне редко и всего на несколько дней. В первое же окно между съемками он пригласил меня на ужин.

Дальше было несколько свиданий, которые должны были стать завершением приятного знакомства, поскольку Владимир улетал в Америку, а я — в Киев на съемки. Я улетала тем же маршрутом, на котором познакомились. Но Владимир решил попрощаться со мной в аэропорту, куда специально приехал в четыре утра. «Идея прекрасная, но 5 минут у стойки регистрации того не стоили», — подумала я. Мне и в голову не пришло, что мальчик купил билет и ждал меня у паспортного контроля, чтобы проводить до трапа самолета. Эффект был феноменальный: растаяла я, девушка на паспортном, буфетчица в кафе и даже суровые представители авиакомпании у выхода на посадку. Романтика в ее самых прекрасных проявлениях!

Нам понадобилось совсем немного времени, чтобы ответить на все важные вопросы о намерениях, потому что как-то сразу стало понятно, что намерения чистосердечные. Спустя несколько месяцев мне предложили «романтичную старость». Я сказала сразу да. И в придачу обещали свадьбу мечты. Да-да, официальная роспись — еще не все. Я предпочла растянуть удовольствие, побыть невестой как минимум еще на один раз. А ведь еще недавно я ненавидела свадебные платья!

— Вы оставили свою фамилию?

— Продолжу песенную тему строчкой бессмертного хита Аркадия Укупника: «Я лучше съем перед загсом свой паспорт». Паспорт я, конечно, не ела, но перед загсом у меня появился железный повод проверить документ на стойкость чернил к стиральной машине. «А вдруг фамилию можно отстирать и вписать новую?» — подумала я.

Уж очень не хотелось бумажной волокиты. Паспорт, разумеется, этого не выдержал! Поэтому сделала новый для печати в загсе, а потом и еще один — для новой фамилии. Кстати, большое спасибо работникам МФЦ за оперативную работу. Замена последующих документов уже не кажется невыполнимой задачей. А в титрах и медиа я останусь Настей Задорожной.

«Гавайи и Аляску оставили на десерт»

— Чем занимается ваш муж? Судя по всему, он живет в Америке…

— Мой муж работает в IT-индустрии и по работе часто бывает в Штатах. Решение уехать сюда на длительный срок возникло после нашего отпуска во Флориде, от которого я была в восторге. Мне было интересно узнать, что это такое — жить в Америке? Владимир имел опыт полного погружения в американский быт, поэтому предложил переехать. Так в этом году случилась моя первая зима без снега.

В недалеком будущем Вова хочет устроить автопутешествие по знаменитой трассе 66 (эта дорога воспета в известной рок-композиции Route 66. — Ред.) и показать мне «одноэтажную Америку» по следам знаменитой книги Ильфа и Петрова. Сам он побывал почти везде, оставив нам на десерт самое интересное — горячие Гавайи и холодную Аляску. Кстати, Флорида была выбрана неслучайно — недалеко от нас находится мыс Канаверал, центр космической индустрии США, где я вживую наблюдала с доступного расстояния запуск ракеты. Не преувеличу, если скажу, что это один из самых романтичных и незабываемых моментов в жизни.

— Как сейчас устроен ваш быт в США? Есть ли у вас свое жилье? Если да, как вы обустроили семейное гнездышко?

— Муж еще до нашего знакомства нашел прекрасные апартаменты на берегу океана, которые мы постепенно обживаем. Вся инфраструктура рядом, поэтому мы приняли решение пока не обзаводиться автомобилем, чтобы как можно чаще гулять. С той же целью мы оттягивали покупку кофемашины и регулярно ходили до кофейни и обратно по пляжу, что очень помогло втянуться в спортивный режим.

— Бытовая жизнь в Америке дороже, чем у нас?

— Существенно дороже, но и качество выполняемых услуг очень высокое. Я обожаю отделы супермаркетов с пометкой «здоровое питание». Там можно найти абсолютно все: от пиццы без вредных ингредиентов до мусорных пакетов с ароматом ванили и зеленого чая. Благодаря близости океана морепродукты достаются почти даром — разумеется, если сравнивать с Москвой. И, кстати, приодеться здесь можно за очень бюджетную сумму. Но вместе с тем найти хорошие овощи — утопия. Страдаю без вкусных помидоров и огурцов.

— А какие особенности поведения американцев удивили?

— К примеру, они всегда спросят, как у вас дела, и извинятся сто раз просто потому, что проходят рядом. Это произойдет в любом случае, даже если вы через дорогу столкнетесь с кем-то взглядом.

— А как обстоят дела с ограничениями? Рассказывают ужасы — все строго, даже в парке люди в масках…

— А в чем ужас? Человек в маске дает сигнал окружающим, что он придерживается принятых правил поведения, тем самым вызывает меньше подозрений, заботится о других. Американцы — народ общественно сознательный в этом смысле. Но и без масок люди тоже передвигаются в общественных местах, во всяком случае во Флориде. В новостях говорят, что здесь многие уже прошли вакцинацию.

«Читаю, готовлю, сплю»

— Несмотря на то что вы последнее время живете в Америке, на ТВ продолжают выходить фильмы с вашим участием. Вы планируете продолжать съемки, музыкальную карьеру?

— Я временно перестала вообще что-либо планировать. Я отключилась от слова «работа». На полке лежит альбом, и пока я не знаю, когда он будет презентован. Сейчас я просто Настя, которая хочет обычных человеческих будней, поздних завтраков и спонтанных решений, хочет гулять каждый вечер и любоваться фантастическими закатами. Во Флориде они именно такие. Хочу быть женой без жесткого рабочего графика. Мне нравится готовить и следить за домашним уютом. Возможно, это и есть перезагрузка.

— Но мужчине обычно лестно, если у него женщина «из телевизора»…

— Мне кажется, мой муж очень далек от стандартов и стереотипов, а еще он не смотрит телевизор. Ну конечно, а кого же еще я могла выбрать?! У меня есть полная свобода для творчества. Когда после двух пройденных ремонтов во время пандемии у меня появилась идея сделать приложение, которое упростит этот болезненный процесс, муж сразу поддержал и помог все реализовать. Мое приложение для тех, кто делает ремонт, уже активно скачивают на всех интернет-платформах. Насколько это совпадает с мечтами моего мужа, сказать сложно, но он на все согласен! Так что мне повезло!

— Чем еще, не связанным с карьерой артистки, вы занимаетесь в Америке?

— Читаю, готовлю и много сплю. Вспоминаю детские навыки на баскетбольной площадке и учу английский. Я так много не успевала из-за московского графика! А еще мы с мужем пристраиваем бездомных животных на родине — не прекращаем это делать даже на расстоянии. К слову, за время пребывания в Штатах я не встретила ни одного беспризорного лохматого существа на улице. Люди с уважением относятся ко всем, кто их окружает, в том числе и к животным.

— Вы не забываете и о друзьях. Ваш коллега по сериалу «Клуб» Алексей Янин парализован после инсульта. Как сейчас у него дела?

— К сожалению, я не обладаю самой последней информацией. Знаю, что Алексей проходит очередной курс реабилитации. Его семья продолжает борьбу за восстановление. Помочь можно на странице «Поможем Алексею Янину» в Facebook, там есть возможность напрямую пообщаться с мамой Леши.

— Что бы вам еще хотелось сделать в жизни?

— Не хочу торопиться. Чем бы я ни решила заниматься в дальнейшем, пусть это совпадает с искренним желанием. А еще надеюсь не растерять веру в хорошее и в силу добрых дел.

Личное дело:

Настя Задорожная родилась 30 августа 1985 года. В 10 лет стала солисткой театра-студии «Непоседы», подростком снялась в сериале «Простые истины». Окончила ГИТИС. Снялась более чем в 50 фильмах и сериалах — «Клуб», «Любовь в большом городе», «Королева красоты», «Следователь Горчакова» и др. Выпустила два музыкальных альбома.

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