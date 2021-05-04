«Я болел «звездянкой»: Вячеслав Манучаров – о тайнах закулисья сериала «По колено»

Актер Вячеслав Манучаров сыграл в сериале «По колено» режиссера Эдуарда, который работает с главным героем — провинциальным парнем Саней Грибовым, готовым покорить кинобизнес, несмотря на рост 135 сантиметров. Журналисты Teleprogramma.pro пообщались с артистом о тайнах закулисья проекта и капризных коллегах.

— Мой персонаж — собирательный образ человека, который сегодня называется и режиссером, и продюсером, и креативным продюсером, и сценаристом. Мне очень близка эта роль, потому что я знаю много таких людей — как с хорошей, так и с плохой стороны.

— Это история про…

— Про сегодняшний день, про современных людей. А наш главный герой — да, маленький человек, но в этом космическом ритме жизни сегодня каждый чувствует себя маленьким: неважно, голливудская звезда ты или домохозяйка. Так что кино про всех нас. Ну и, конечно, невероятный юмор.

— В сериале ваш герой пытается найти общий язык с актерами. Как считаете, это главное качество для режиссера — найти к каждому актеру свой ключик?

— Главный ключик режиссера — это профессия. Главный ключик к профессии — это знание и навык. Человек, который может снять кино — это и есть режиссер. И если у режиссера есть все необходимые навыки, я ему подчиняюсь, потому что я дисциплинированный артист.

— В сериале Ян Цапник играет капризного актера. Вам такие коллеги часто попадаются? Помните случаи, когда приходилось ставить на место?

— Таких артистов миллион! (улыбается). Но глобально на каждого такого артиста есть шайба с болтом, как говорится. «Звездянкой» болели мы все, и я в том числе — это естественная история. Но в какой-то момент от этого излечиться можно, не всем, правда, но, тем не менее. А если говорить про Яна Цапника, с ним на площадке всегда всем хорошо и весело.

— А вы из тех актеров, кто с каждым партнером может найти компромисс?

— Я с каждым нахожу общий язык, в этом плане я профессионал. Считаю, что непрофессионально говорить: «С этим я сниматься не буду!», «Этот мне не нравится!», «А у этой губы какие-то не такие!»

— Главный герой без актерского образования и в целом без опыта в кино. Как педагог — что думаете: в кино имеет значение профильное образование? Или если ты талант — пробьешься все равно?

— Мне кажется, что каждый человек может стать героем. Сегодня время героев, неважно, артист ты или слесарь. Мечтайте, мечты сбываются! (улыбается).

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