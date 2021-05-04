Манижа: «Песня Russian Woman о таких женщинах, как Алла Пугачева»

Певица рассказала Teleprogramma.pro, как готовится к «Евровидению» и что думает о хейтерах.

На конкурс «Евровидение», который пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме, будет допущено три с половиной тысячи зрителей. Приоритет отдается тем, кто успел приобрести билеты в 2020 году. Эти счастливчики смогут увидеть и выступление нашей певицы Манижи. Артистка и ее команда находятся на низком старте и ждут вылета в Нидерланды.

Как проходит подготовка к «Евровидению»? Кто помогает певице выдерживать сложный творческий график? Что Манижа думает о своих хейтерах? На эти и другие вопросы артистка ответила в интервью Teleprogramma.pro.

«Мы сейчас вовсю готовимся к «Евровидению». Я очень много времени уделяю духовной подготовке, своему хорошему настроению. Конечно, акцент делается на нашем номере, — говорит Манижа. — Мы его не усложняем, а делаем еще подвижнее, позитивнее. В моем выступлении появятся новые элементы, от которых у меня захватывает дух. Мы смогли преодолеть разные технические сложности и теперь готовимся к вылету на конкурс. Уже хочу поехать и насладиться тем, что будет происходить в Роттердаме».

«Алла Пугачева меня вдохновляет»

— Сразу после результатов отбора у вас прошел сольный концерт. Каждое такое выступление можно назвать своего рода тренировкой перед «Евровидением». Что можете рассказать о нем?

— Я вышла на сцену впервые после пандемии. Плакала от наслаждения, что увидела в зале людей. Мне очень не хватает концертов. Это самое главное в музыке.

— Что почувствовали, когда в шоу «Музыкалити» Алла Пугачева положительно отозвалась о вашей песне Russian Woman? Смотрели ли вообще эту передачу в Сети?

— Конечно, смотрела. Я помню каждое ее слово наизусть. Это для меня огромная честь. Для меня Алла Борисовна Пугачева – это сильнейшая личность не только в музыке, но и в жизни. Она меня очень вдохновляет. И моя песня Russian Woman во многом и о таких женщинах, как Алла Пугачева. Очень приятно, что она эту композицию оценила и пожелала мне именно то, что я бы хотела от нее услышать. И для меня это огромная мотивация.

— В Сети то и дело появлялись новости, что вашу песню проверит Следственный комитет, на композицию с критикой ополчился Союз православных женщин, в соцсетях высказывались хейтеры. Как относитесь к подобному негативу?

— Каждый имеет право на свое мнение. И я тоже. Поэтому здесь все справедливо.

«Моя команда делает работу за сто человек»

— Расскажите, пожалуйста, о команде, которая помогает вам готовиться к «Евровидению» и не только. Вашим продюсером ведь является мама…

— Мама стала продюсером вынужденно (смеется). У нас сложный, но интересный путь. Мы очень гармоничная команда. Мой директор Майя Серикова также занимается огромным количеством задач. И когда мне задают вопрос: «У вас за спиной, наверное, стоят 50 человек», то я отвечаю, что только две сильные женщины. Но они делают работу за 100 человек.

— Я наблюдаю за вами и убеждаюсь в том, что вы совсем незвездная, простая (в хорошем смысле) девушка. Как удалось не заболеть «звездной болезнью» после такого внимания к своей личности?

— У меня целей еще больше, поэтому я и не испортилась (смеется). А вообще у меня строгая команда. Если что, я могу получить комментарий, что не стоит так себя вести. Наш приоритет – это человечность. Потому что успех проходит быстро, а отношения с людьми строятся сложно и долго, и нужно всегда стремиться к тому, чтобы сохранить в себе доброту.

Teleprogramma.pro желает Маниже удачи на «Евровидении»!

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