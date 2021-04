«Загугли звезду»: Анастасия Спиридонова – о закулисье «Точь-в-точь», «блате» в «Голосе», весе и личной жизни

Победительницей пятого сезона проекта «Точь-в-точь» стала певица Анастасия Спиридонова. Несколько лет назад она победила и в шансон-шоу «Три аккорда», вышла в финал музыкального проекта «Голос». Однако, прежде чем судьба наградила Анастасию многочисленными победами, она получила немало отказов на кастингах.

Что помогло ей не опустить руки в те моменты? Кто поддерживает певицу сегодня? Рассчитывала ли она на победу в шоу «Точь-в-точь»? На эти и другие вопросы Анастасия Спиридонова ответила в рамках проекта Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

Анастасия Спиридонова, биография

— Я певица, девушка, девочка, женщина, дочь, жена, сестра, подружка. Родилась в Караганде в обычной семье. Мама Валентина работала в сфере торговли, папа — Виктор, к сожалению, уже ушедший из жизни, – в угольной промышленности. Также у меня есть две сестры – младшая и старшая. Когда мне исполнилось 10 лет, мы всей семьей переехали в город Великие Луки.

Анастасия Спиридонова, где училась

— Там я училась в 11-й школе-лицее, которую окончила на «отлично», приобрела много друзей. Несмотря на хорошую учебу, я была активной девчонкой. Дружила с пацанами и иногда даже дралась. И уже тогда задумывалась о будущей профессии.

Моя мама же хотела, чтобы я окончила юридический факультет, но я выбрала свой путь.

Поступила в Государственный музыкальный колледж джазового искусства на Ордынке в Москве (Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Музыкальное училище эстрадного и джазового искусства). В джазовой тусовке это известное место обучения. Пять лет жила в общежитии Гнесинского училища. Это было веселое время…

— Какие случаи в студенчестве вам запомнились?

— Кстати, тогда общежитие Гнесинки (Российская академия музыки имени Гнесиных) представляло собой печальное зрелище. Повсюду сновали тараканы, и я на ночь затыкала уши ватой, опасаясь, что они залезут туда.

А еще помню, как в первый день решили сварить пельмени: уже вскипятили воду, но оказалось, что на этаже не работает ни одна конфорка. И пельмени томились в этой воде. Но в итоге все кончилось тем, что мы съели их. Вообще, то время мы, студенты, легко переживали все трудности и старались помогать друг другу.

В этот период, помимо обучения, я много работала: пела в ресторанах, не высыпалась, но в итоге окончила колледж без троек. Мой синдром отличницы немного пострадал. Я просто хотела хорошо жить и покупать красивую одежду.

Анастасия Спиридонова, «Голос»

— Я отправила анкету и запись своего голоса. Меня пригласили на кастинг и когда я приехала в Останкино, меня многие узнали – как представители жюри, так и другие участники. Тогда мы уже вращались в музыкальной среде, и были известны благодаря выступлениям в джазовых клубах.

Кастинг я прошла без особых сложностей. Тогда я мало, что знала о программе и можно сказать, что пришла на нее за компанию. К передаче не относилась серьезно, поскольку до этого времени участвовала во многих кастингах, и они не приносили никакого результата. Но проект «Голос» перевернул мою жизнь.

— Бытует мнение, что на шоу все куплено… Расскажите, пожалуйста, свою историю.

— Я слышала об этом и говорила точно также, когда не проходила кастинги. Предполагала, что все прошедшие — блатные, что кто-то за них заплатил. Когда-то в юности я объясняла так свой неуспех. Мне кажется, что добрая половина таких слухов исходит от людей, у которых что-то не получилось, но они были уверены, что пройдут.

Но уверяю вас, что все финалистки «Голоса» моего сезона: и Дина Гарипова, и Эльмира Калимуллина, и Маргарита Пазоян – из простых семей. Мне, кстати, даже трудно предположить, как вообще можно предложить деньги наставникам – Леониду Агутину или Александру Градскому. Мне кажется это невозможным и оскорбительным.

Во время участия в проекте я думала, что как я, девочка из простой семьи, попала сюда, ждала какой-то подвох. Но в итоге все-таки дошла до финала. Это было невероятно.

— Общаетесь ли со своим наставником Леонидом Агутиным?

— При встречах за кулисами мы всегда обнимаемся. Я поздравляю Леонида с праздниками. Но сказать, что мы дружим, не могу. Тем не менее, я до сих пор считаю его своим наставником. И если возникнет ситуация, когда мне понадобится к нему обратиться, я знаю, что Леонид обязательно поможет. Это дорогой для меня человек.

— Какой номер на проекте «Голос» запомнился вам больше всего?

— Выступление с песней All by myself Селин Дион. Это сложная вокальная композиция. В детстве в период выступления на конкурсах или перед важными экзаменами я часто заболевала. Так работала моя психосоматика. Я заболела и перед номером с композицией Селин Дион. Помню, днем был прогон. И в самый ответственный момент с высокими нотами у меня не смыкались связки, я буквально шипела. Все хватались за головы, не понимая, как я буду петь. Тем более это был полуфинал.

А потом я попала к фониатру Екатерине, работавшей на проекте «Голос». Мне сделали несколько вливаний, перед самым выходом на сцену – какой-то горячий укол. Я помню, как по всему телу разлилось тепло. Это был реальный допинг, который по-настоящему помог мне. Помню, кто-то из наставников даже встал, когда я исполняла эту песню, потому что днем я не могла петь вообще. Это было так круто. Как в американских фильмах про бокс с Джеки Чаном или Сильвестром Сталлоне, когда у героя буквально плывет все лицо, но в итоге он все-таки побеждает.

Анастасия Спиридонова, муж

— Мой муж Антон на год меня младше, хотя выглядит старше. И меня это устраивает. Я знаю его с детства. Мы учились вместе с пятого по восьмой класс, после чего он уехал в Санкт-Петербург, а я – в Москву. Но однажды мы встретились в родном городе…

Меня часто спрашивают: а в школе вы были вместе? Нет, мы просто рядовые одноклассники. Наши отношения завязались уже впоследствии. Встречались чуть больше года на расстоянии не только в Москве и Санкт-Петербурге, но в и других городах, на гастролях. Если у него была командировка в том же Ярославле, я могла сесть за руль и приехать к нему.

Мы женаты почти три года, а вместе уже шестой год. Антон из сферы энергетики. И с ним я чувствую себя, как за каменной стеной, поскольку мой муж не творческой профессии.

— Анастасия Спиридонова, свадьба

— В первый день мы расписывались только с мамами, в ЗАГСе. Мы живем рядом и пошли туда пешком. Я – в красивом платье, он – в костюме, с цветами, с кучей шариков. А потом мы сделали свадьбу в Великолукской области, на базе отдыха в русском стиле. Там повсюду рубленые избы, бани без гвоздей. Торжество проходило без пафоса, гостям запомнилась и русская национальная кухня из дчи и рыбы.

В свадьбе принимал участие казачий хор, приехавший из Москвы. Многие гости до сих пор вспоминают, как это было красиво, но в то же время просто и душевно. В Великих Луках удалось собрать всю семью: бабушек, дедушек, сестер, братьев… Состоялось знакомство двух семей и друзей с двух сторон.

— Сохранилась ли эта душевность в семье?

— Да. Мы очень дружны и помогаем друг другу. Периоды бывают разные. В какой-то момент нужно просто промолчать, не отстраниться, а поддержать человека.

— Как распределяются домашние обязанности в семье?

— Я хвастаюсь, что делаю завтраки и глажу мужу рубашки. Ни одна моя подружка этого не делает и мне говорят: «Ты с ума сошла? Зачем балуешь?» Мы стараемся проводить больше времени вместе с совместными завтраками и ужинами. А в остальном все банально. Я занимаюсь женскими делами – постирать, погладить, приготовить еду, а Антон – мужскими, например, что-то приколотить. Я не пользуюсь услугами домработницы, мне психологически сложно к этому прийти. Пока все делаю сама – не всегда вовремя и хорошо, но стараюсь. Муж шутит, что я неправильная жена. Но я же молодая жена. Кстати, готовлю я отлично, хотя и редко.

Анастасия Спиридонова, дети

— Детей я хочу лет с 18-20. У нас в семье трое детей: мои две сестры и я. И я считаю, что это очень классно. Обе мои сестры родили в 19 лет, когда вышли замуж. Мне тоже хотелось семьи и детей лет с 18, но встретила такого человека только сейчас.

Анастасия Спиридонова и Антон Златопольский

— Нет, мы даже не знакомы. Наверное, поисковик просто выдает запрос Антон Златопольский и Спиридонова. (Жена продюсера и генерального директора канала «Россия» Антона Златопольского Дарья Златопольская в девичестве носила фамилию Спиридонова)

Анастасия Спиридонова, «Точь-в-точь»

— Я с большим страхом соглашалась принять участие в шоу «Точь-в-точь». И осознание, что у меня что-то получается, приходило постепенно. Было жутко страшно облажаться, что я окажусь на последнем месте. Синдром отличницы делает свое дело. Но вместе с тем было невероятно интересно – клеить все эти маски, губы, подбородок. При подготовке к номерам я смотрела выступления артистов, как они выходят на сцену, дают интервью, это казалось интересным.

Поначалу на победу, конечно, не рассчитывала. И когда стало получаться, и до финала оставалось две-три программы, меня охватил азарт. Я вдруг поняла, что могу победить. Но все-таки я не актриса, а певица. И надеюсь, что этот проект обратит внимание на мое творчество. Это главное.

— Какой образ на шоу «Точь-в-точь» больше всего запомнился?

— Тина Тернер, песня Private dance. В Интернете мне писали: «Ну, конечно, она уже пела Simply the best Тернер в «Голосе». И теперь для нее это плевое дело. Но я никогда не была поклонницей певицы.

Когда я смотрела видео Тины Тернер, я сознательно взяла песню, которую не пела, чтобы не возникало ассоциаций с «Голосом». Хотя чаще всего все берут композицию Simply the best. А мне хотелось взять песню, которую никогда не пародировали. Показать в этом номере взгляд, мимику, подбородок, движения губами.

Анастасия Спиридонова, Наталья Бочкарева

— Раньше меня сравнивали с ней. Я хожу с рыжими волосами уже лет 13-15. И впервые я покрасилась в рыжий, когда как раз показывали сериал «Счастливы вместе» с участием Натальи. Когда я появлялась в общественных местах, например, в ресторанах, мне приносили блюда от шеф-повара, принимая за Наталью Бочкареву. А я же говорила: «Нет, ребята, это не я». Это было еще до «Голоса».

Анастасия Спиридонова, рост, вес.

— Люди думают, что я высокая и полная. И когда меня встречают в общественных местах, то говорят, что по телевидению я совсем другая. Я маленькая – всего 162 см. И практически всегда хожу на каблуках.

Анастасия Спиридонова, возраст. Как удается так молодо выглядеть?

— Мне 36 лет. Скажу честно, что редко посещаю косметолога. Мне просто повезло с типом старения. Косметолог мне сказал, что у меня не будет обвисшего лица, ничего не поплывет, поскольку дело в хорошей генетике. У меня не бывает высыпаний на лице, и у меня хорошие густые волосы. Я просто пользуюсь качественной краской для волос и хорошими шампунями.

Что касается ухода за лицом, то использую минимальные штуки – плазмолифтинг, мезотерапию. Никакими нитями пока не пользуюсь. Возможно, в будущем это понадобится. Но пока я пользуюсь питательными инъекциями для лица. А еще нужно больше спать.

Анастасия Спиридонова, 2021 год

— Год начался здорово. У меня вышел альбом, в который вошли песни, созданные за последние три года. Там есть как песни, которые ранее никогда не исполнялись, так и композиции, уже ротировавшиеся на радио. Это большое событие. Совсем недавно у меня прошли сольные концерты в нескольких городах.

30 мая у меня состоится концерт в Санкт-Петербурге, в ДК им. Ленсовета. Приходите, покупайте билеты. Все соскучились по концертам. И это чувство возвращения на сцену после пандемии, когда приходишь к своему зрителю, невероятно, ни с чем не сравнимо. Это большое счастье.

Не болейте, пожалуйста, улыбайтесь, радуйтесь жизни. Пусть все у вас будет хорошо. А я вас жду в своем Инстаграме!

Смотрите также: