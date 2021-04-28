Звезда фильма «Гнев человеческий» Скотт Иствуд – о первом опыте работы с Гаем Ричи, трюках и сложностях на площадке

В интервью Teleprogramma.pro актер признался, что не стремится получить «Оскар» или «Золотой глобус».

В прокат вышел новый фильм Гая Ричи «Гнев человеческий». Главную роль в картине исполнил Скотт Иствуд. С годами актер все больше становится похож на своего отца — легендарного Клинта Иствуда, и это заметно уже невооруженным взглядом. А еще он не стремится получить «Оскар» или «Золотой глобус» и на это есть свои причины.

Teleprogramma.pro пообщалась со Скоттом Иствудом и узнала о съемках, особенностях работы с Геам Ричи и сложностях, которые поджидали на площадке.

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— Скотт, это твой первый опыт работы с Гаем Ричи. Как бы ты его описал?

— Как непредсказуемый. Я много репетировал, но на съемочной площадке все менялось и приходилось приспосабливаться. Было очень увлекательно и интересно. Чувствовалось, что я попал в хорошие руки, к настоящему мастеру. Я делал и говорил то, что он просил, стараясь привнести свою искренность.

— Вы с Гаем Ричи проделали отличную работу по созданию такого циничного и опасного персонажа. Каково тебе было играть Джена?

— Таких персонажей я определенно раньше не играл. Мой герой не боится брать то, что хочет и делает это когда хочет. Он неуравновешенный. Чтобы сыграть его — пришлось погрузиться в самые зловещие глубины человеческих желаний. В самые безумные мысли, которые посещали меня в течение жизни — я будто выпустил их наружу.

Было странно, но при этом я ощутил некое освобождение. Мне правда нравилось играть его, было любопытно. Но не уверен, что хотел бы исполнять такие роли постоянно.

— Ты прежде играл исключительно положительных персонажей…

— Да. Поэтому было здорово что-то поменять, особенно работая с Гаем Ричи, Джейсоном Стэйтемом, Холтом Маккэллани и всеми остальными актерами. Фильм, на мой взгляд, получился. Это всегда приятно.

— Ты видел оригинальный фильм «Инкассатор»? Что-то из него тебя вдохновило?

— Да, видел. Но мне не хотелось пытаться повторить детали, я старался найти собственный интересный подход к персонажу, его образу, чувствам и мыслям. Хотя наверняка в подсознании остались какие-то детали из того фильма.

— Известно, что Гай Ричи использовал очень необычный подход к проведению репетиций перед съемками фильма. Вместо обычного чтения сценария вы отыгрывали весь фильм – так называемый метод «черного ящика».



— Ради этих репетиций я на сутки прилетел в Лондон. Все проходило в очень темной комнате, где собрались все актеры. Мы зачитывали сцены и нас снимали.

На тот момент я еще не успел поближе познакомиться с Гаем и съемочной командой, и немного нервничал. На обычных читках сценария мы просто произносим реплики, практически не отыгрывая. В этом определено было что-то необычное.

— Ты сам исполнял многие трюки. Что было самым сложным?

— Хотел бы я рассказать какую-нибудь невероятную историю, но на самом деле любой трюк очень долго готовится, что делает его не таким опасным. Самыми сложными оказываются как раз детали.

Например, в одной из сцен на мне была надета маска, скрывающая лицо, а сверху еще и солнцезащитные очки. Все это надо было снять посреди драки — это такой значимый момент. Вот тут, в мелочах, скрывался дьявол.

С самой дракой я справлялся успешно, а вот снять маску, как того требовал режиссер, оказалось сложновато.

— «Гнев человеческий» — это экшн-триллер. В каком жанре тебе комфортнее всего работать?

— Прямо сейчас я нахожусь в Атланте на съемках романтической комедии. И это совершенно другой опыт, абсолютно иные ощущения, чем от фильма Гая Ричи.

Как актер я одинаково благодарен за обе возможности. Разные проекты не дают скучать и держат качество работы на высоте.

Когда переключаешься между жанрами и пробуешь себя в разных проектах, у тебя появляется больше энергии и вдохновения.

— Сейчас в разгаре сезоне кинонаград. Есть ли у тебя цель получить номинацию «Оскар» или «Золотой глобус»? По-твоему, не находятся ли незаслуженно экшн-фильмы и романтические комедии в тени драм?

— Я снимаюсь в фильмах, чтобы рассказывать истории, которые развлекают или вдохновляют. Для меня награды не являются самоцелью или причиной, почему я когда-то решил заниматься кино. Я влюбился в фильмы в очень раннем возрасте.

Поход в кинотеатр был для меня подобен магии: ты вроде бы там, но при этом переносишься в некое иное место. Фильмы обладают очень мощной силой, они формируют культуру. Для меня это куда интереснее, чем все сопутствующие бизнес-процессы.

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