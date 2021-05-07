Александр Соколовский – о съемках в новом сезоне «Гранда»: «Расстреливали меня по-настоящему»

В конце января 2021 года стартовали съемки пятого сезона культового сериала «Гранд». В данный момент, актеры и съемочная команда кинокартины о жизни эко-отеля завершают работу над новой историей. Teleprogramma.pro побывала на площадке, где разворачиваются главные действия фильма. Там мы встретили исполнителя роли штатного врача отеля «Гранд» — Александра Соколовского.

Александр Соколовский — российский актер театра и кино. Особую популярность получил благодаря роли хоккеиста Егора Щукина в телесериале «Молодежка». В фильме «Гранд» знаменитость играет врача Юрия Сергеевича Симонова. Этот персонаж появился в третьем сезоне и стал одним из главных героев. Мы поинтересовались у актера, каким станет Юра в новых сериях, а также расспросили о тайнах закулисья.

«К пятому сезону это совершенно новый герой»

— Александр, ваш герой — врач. Правда, что вам импонируют люди этой профессии?

— Да, как мы все знаем, врачи очень сдержанно относятся к проблемам. Они сталкиваются с действительно серьезными трудностями регулярно, поэтому многие вещи у них абсолютно не вызывают трагедии, в отличие от большинства людей.

Я в этом смысле такой же человек. Считаю, что реально серьезных проблем у нас в жизни возникает очень мало. Оптимизм? Нет, это скорее здравый реализм вперемешку с цинизмом. Я восхищаюсь этой профессией, но сам бы никогда не смог стать врачом.

— Почему?

— Чтобы быть доктором, надо относится к организму человека, как к конструктору. А я буду проблемы каждого воспринимать как личные, буду сильно переживать. Я не смогу с холодной головой подойти к работе.

— А приходилось ли специально читать медицинскую литературу для роли?

— К счастью, это не врачебный сериал. И у нас шикарные сценаристы, которые делают это за меня. Наша сценарная группа очень скрупулезна, дотошна к деталям. Я бы точно не сделал лучше, чем они. Авторы придумывают все так правильно, что тебе приходится только играть. Вообще у нас в сериале нет сложного медицинского процесса. Действия, которые выполняет Юрий Сергеевич, понятны всем. Наша история больше про врачебный юмор.

— Поменялся ли Юрий Сергеевич?

— К пятому сезону это совершенно новый герой. Характер не так быстро меняется, но это уже более человечный персонаж.

— Ваш герой попадает в новый любовный треугольник?

— О, да! Неожиданно он узнает, что бывает еще такое обстоятельство в жизни, как возвращение бывших. Это вообще очень сложная ситуация, в которой я не пожелаю оказаться даже врагу. Потому что, когда отношениях появляется кто-то из прошлой личной жизни с целью разрушить новые отношения… Ой-ой… Там целых 24 серии разборок будет.

«Столько ударов, драк, погонь, перестрелок и трюков у нас не было ни в одном сезоне»

— Чем для вас отличается съемочный процесс четвертого сезона от пятого?

— В четвертом сезоне у меня была целая детективная история с похищением Юры. Меня держали на ферме. Было очень много экшена. Я говорил: «Вот четвертый сезон — это экшен». Не, ребята, пятый сезон — это экшен. То, что со мной происходит в пятом сезоне – это уже новый жанр. Действительно, «Гранд» стал почти боевиком. Столько ударов, драк, погонь, перестрелок и трюков у нас не было ни в одном сезоне.

— И травмы были?

— К счастью, нет. Нас очень берегут. Все самые сложные истории делают каскадеры. Но, естественно, у нас есть артист Соколовский, который может делать многие трюки сам. Поэтому расстреливали меня по-настоящему, падал я с коня по-настоящему. Зрителю будет видно, что это я, а не дублер.

На самом деле, участие в трюках — это всегда обоюдное решение. Меня в начале сезона спрашивают, какие трюки я готов выполнять сам, какие — нет. И я в 90% случаев соглашаюсь. Но когда меня расстреливали из пейнтбольного ружья в упор… Тут, скажем так, было больше страшно, чем больно. Была интрига: попадет шарик в защитный жилет или нет.

— А где было травмоопаснее: в «Гранде» или «Молодежке»?

— В «Молодежке». Все-таки хоккей — это самый травмоопасный вид спорта. Там ты каждый день в течение 12 часов, каждую минуту мог травмироваться.

— И в жизни вы увлекаетесь хоккеем. Сейчас тоже успеваете заниматься?

— Я играл. Достаточно долго. А сейчас, в последние года полтора я не тренируюсь. Потому что очень плотным стал съемочный процесс. Хоккей — крайне затратный вид спорта. После которого нужно долго восстанавливаться. Мы играли в ночную хоккейную лигу. То есть где-то в два ночи заканчивается тренировка, а в шесть часов утра уже начинается съемочный день. Четыре часа — маловато для восстановления. Поэтому хоккей пока из своей жизни исключил.

— Но спорт присутствует в вашей жизни? Требует режиссер отличной физической формы от вас?

— В «Гранде» — нет. Здесь артист волен менять форму. В «Молодежке» было строго. Мне очень импонирует эта история. У меня как раз с «Молодежки» начались метаморфозы. Я тогда набрал 10 килограммов мышечной массы, это было принципиально. Сейчас такого не требуется. Но спорт присутствует в моей жизни. Например, у меня сейчас был перерыв три часа на съемках. И я пошел в тренажерный зал рядом с киностудией. Вот в такие окна приходится урывками заниматься спортом.

«И мы с ней завалились мимо кровати»

— В сериале у вас большая любовь с героиней Милы Сивацкой. А что связывает вас с актрисой в обычной жизни?

— Мы подружились. К сожалению, мы живем в разных городах. Из-за этого вне съемочного времени реже будем видеться. Но на съемках «Гранда» мы часто собираемся нашей командой. У нас тут образовалась компания, которая регулярно встречается вечерами перед выходными.

— А у вас часто случаются смешные случаи на площадке?

— Каждый день. Но смешнее момента, где я уронил Милу во время псевдотанца, наверное, не будет. Я должен был положить ее на кровать. Но крутанулся чуть сильнее. И мы с ней завалились прямо мимо кровати. Это, кстати, вошло в дубль и в фильм о фильме.

— Что для вас самое сложное в этом проекте?

— То, что он закончится когда-нибудь. Будет очень грустно. Это один из самых идеальных проектов в моей фильмографии. Он идеален во всем. Получаю удовольствие ежедневно.

«Деления на «сериальный актер» и «киношный актер» уже нет»

— Как думаете, почему сейчас сериалы стали популярнее полнометражных фильмов?

— Раньше сериалы были достаточно низкобюджетные. Зрители не хотели смотреть, потому что не ждали высокого качества. Они понимали, что сериалы преимущественно заполняли эфир, чтобы просто было, что посмотреть. Сейчас же цель любого сериала в том, чтобы проект запомнился, стал известным и популярным среди зрителей, чтобы люди говорили о нем. Так сейчас происходит с «Бывшими». У этого проекта отличные рейтинги и сумасшедшая любовь зрителей. Или, например, взять историю «Кухни», «Отеля Элеон» и «Гранда». Эта целая вселенная. Я считаю, что аналогов по популярности этого проекта у нас нет. Мне кажется, что деления на «сериальный актер» и «киношный актер» тоже уже нет. Все поняли, что многосезонная история позволяет объемнее рассказать то, что хочется донести до зрителя. Но и полнометражное кино, конечно, никуда не уйдет.

— А есть ли у вас еще проекты в России на ближайшее время?

— Шесть. И все они в разной стадии заморозки. Не знаю, когда и на каких каналах они выйдут. Еще и пандемия внесла серьезные коррективы. От двух проектов пришлось отказаться, потому что физически не удалось впихнуть их в график. В июне резко пришлось сниматься. Никогда не было такого аврала.

«Она у меня супер адекватная девчонка»

— У вас такой плотный график. Когда успеваете заниматься личной жизнью?

— Я женился. И теперь моя личная жизнь раз и навсегда со мной. Супруга нормально к моему графику относится, поддерживает меня.

— И к поклонницам не ревнует?

— Мне не то, чтобы не дают прохода. Я все-таки не Джон Леннон времен «Битлз». Она у меня супер адекватная девчонка. Абсолютно нормально к этому относится, мне доверяет. Очень надеюсь, что она понимала, на что шла.

— Вы не часто рассказываете о своей второй половинке. Считаете, поклонники не должны знать много о личной жизни знаменитости?

— Я сторонник того, что счастье любит тишину. Нужно как-то с личной жизнью осторожней, не всегда выставлять напоказ. Да и у меня никогда не было каких-то скандальных романов. Я в этом плане неинтересен.

Напомним, пятый сезон сериала «Гранд» можно будет посмотреть на видеосервисе START.

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