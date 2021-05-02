Светлана Камынина: «Жалость к себе — отвратительная штука»

Герои безбашенного сериала «Секреты семейной жизни» (онлайн-кинотеатр KION, с 20 апреля) — молодые супруги. Банальный кризис в отношениях завел их в криминальный тупик с морем крови и изрядным количеством трупов. Наладить отношения им помогает семейный психолог, которую сыграла Светлана Камынина, чьи роли так или иначе касаются отношений мужчины и женщины.

— Когда у двоих не ладится, как в «Секретах семейной жизни», им может помочь кто-то третий? Зачем им помогать — может, пусть лучше разводятся?

— Семейный психолог-консультант, мне кажется, может открыть им глаза. Но при условии, что оба — и муж, и жена — хотят восстановления отношений. Между партнерами есть определенная дистанция. Совершенно неконструктивно, если эту дистанцию проходит только один — они должны вместе идти друг к другу. Я очень хорошо отношусь к психологам и сама иногда посещаю психотерапевта.

— А многие боятся.

— Бояться можно идти к стоматологу. Кстати, этим отличаются мужчины, даже статистика такая есть. Они тяжелее признают, что у них есть проблема. Они же «достигатели» по натуре — им удобнее думать, что они сами справятся. Люди затягивают или вообще не обращаются за помощью к психологам или психотерапевтам, потому что они отрицают либо наличие проблемы, либо то, что не могут с ней справиться.

— В блестящей драме «Полет» вы сыграли судью Ольгу, которая настолько ненавидит бывшего мужа Жабенко в исполнении Михаила Ефремова, что предпочитает поддерживать с ним интимные отношения. Такие роли тяжело даются? Они не разрушают актера?

— В большинстве случаев используют мой комический талант, и такие драматические роли не часто удается сыграть. Материал был неординарный. Травматично ли это для актера? Мы за этим и идем в профессию. «Счастливые, самодостаточные люди, все у них хорошо» — это неинтересно. Обязательно должен быть конфликт, герой должен что-то преодолевать. Я для себя рассматриваю эту роль как подарок.

— После выхода «Полета» заговорили о зловещих совпадениях в жизни Михаила Ефремова и его персонажа, который по сюжету тоже сел нетрезвым за руль, что привело к трагедии. Кино и мистика действительно ходят рядом?

— Да, это мистическая профессия. Когда я смотрела сериал, у меня был шок во время сцены под дождем, где я говорю персонажу Михаила: «Повторяй за мной: я сел за руль в пьяном состоянии, я убил вашего сына…» Я не знаю, как это все объяснить, — то, что это произошло с Михаилом после этих съемок, и то, что это все очень странно. Пугает ли меня это? Не могу сказать. Но мне бы не хотелось таких чудовищных повторов сюжета в реальной жизни. Но я знаю, что у актеров такое иногда случается.

— В Инстаграме вы характеризуете себя как профессионального оптимиста. Это как?

— Я себе льщу! Я верю, что все, что происходит, — это к лучшему, Вселенная желает мне блага. Проблема в том, что иногда я не согласна с тем, что то, что сейчас происходит, — для моего блага. Потому что не понимаю, к чему это приведет. Но я пытаюсь напоминать себе как можно чаще, что жизнь прекрасна и удивительна и что главная эмоция, которую я бы хотела испытывать, — это радость, которая часто покидает нас. Мы ее забываем, считаем, что радость — удел маленьких детей. Отнюдь нет. Я подозреваю в себе некую склонность к негативному мышлению. Что значит негативное? Что все плохо, нет счастья в жизни… Поэтому я с утра встаю и начинаю себя программировать. На то, что сегодня ко мне придет все самое лучшее и хорошее. И нужно искать в течение дня подтверждения этой идеи. Я всегда нахожу.

— А как пессимисту стать оптимистом?

— Этот совет нам дал барон Мюнхгаузен: спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Если я не хочу заниматься собой, почему кто-то должен заниматься мною? Это вопрос ответственности за свою жизнь. Пессимизм — это страх полноты жизни. А еще есть такая коварная штука, которая называется «жалость к себе». Это такая отвратительная фигня! Прямо яд! Когда человек жалеет себя, он считает, что его грусть, печаль, разочарование оправданны. Кстати, увидеть эти вещи помогает психотерапевт или психолог.

— Еще вы как-то заметили: «Будущее ничего тебе не готовит, готовишь все ты сам». Вы совсем-совсем не верите в судьбу, в предначертанность?

— Это наша национальная черта — сидеть и ждать, пока что-нибудь случится. Мне кажется, это не работает. Предвосхищать события абсолютно точно можно. Если я буду к чему-то готовиться день изо дня, дисциплинированно, тогда это произойдет. Но, может, и не произойдет — тогда это и будет судьба. Но по крайней мере моя совесть будет чиста: я сделала все, что в моих силах. Мы все — большие специалисты разбирать жизнь и поступки других людей. А надо бы понять и собственную.

— Вы цитируете у себя на странице писательницу Мелоди Битти, автора книг по самопомощи, где она призывает к принятию себя, избавлению от чувства вины: «Пришло время, чтобы прекратить этот вздор — бегать вокруг и критиковать себя… Мы достаточно хороши, и мы заслуживаем хорошего…» Почему позитивное мышление приходит к нам только после многих лет самоедства?

— Слава богу, что оно вообще приходит! Нашему поколению очень много чего было нельзя. И это открытие, что все можно, в корне меняет жизнь. В 2020-м мы долго сидели без работы, и я поймала себя на мысли, что не чувствую себя полноценной. Если я не работаю, даже как будто смысл жизни теряется. Эта мысль мне не понравилась. Я стала думать о том, что конкретно я сделала за этот год. Я мыслю себя только актрисой или в первую очередь я просто человек, женщина? Я впервые за долгое время сделала шаг навстречу к себе настоящей. Произошла переоценка собственной жизни. Я поняла, в чем заключается моя ценность.

— Вы легко прощаете? Предательство, обиды?

— Раньше я была очень обидчивым человеком — как говорится, зла не помнила, поэтому записывала. Но потом поняла, что это тюрьма, сделанная своими руками. Обида разрушительна. Она не дает мне счастливо жить, развиваться. Нет, меня по-прежнему можно задеть, но сейчас для этого надо очень сильно постараться. Я перестала воспринимать все на свой счет так, как делала раньше. Обида — это неоправданные ожидания. Так это чья проблема-то? Моя. Я нахожу все эти ниточки, а они ведут ко мне.

— Говорят, вы на жестком ЗОЖ: вегетарианка, даже от кофе отказались.

— Ерунда, кофе я люблю. И легко ем все, как захочу. Просто ориентируюсь на собственные желания. Позволяю себе пару дней в месяц есть все: иногда хочется чего-то невообразимо жирного или сладкого!

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