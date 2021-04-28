Стас Пьеха: «Знакомиться я предпочитаю вживую»

Пока большинство артистов только планируют гастроли после пандемии, Стас Пьеха уже вернулся из тура по регионам, снялся в телешоу «Маска». А в мае у музыканта состоится концерт в Москве. Стас рассказал в интервью «Телепрограмме» об особенностях работы артиста в пору пандемии и своей жизни вообще.

— Стас, вы одним из первых поехали в тур после снятия ограничений. Чем гастроли в пандемию отличаются от привычных?

— Зал не заполняется полностью — в основном в регионах еще действуют ограничения, продают билеты только на 50% зала. И мы едем, заранее зная об этом, поэтому делаем минимальный гонорар. Я еду и за небольшие деньги, потому что год был без работы. Хочу работать, получать от этого удовольствие, повышать квалификацию.

Люди тоже соскучились. Ставку своих музыкантов я не понижаю — для меня важно сохранить коллектив. Да, мы едем не «на кассу», соблюдая ограничения на заполняемость залов, но сейчас вообще неденежное время и неизвестно, когда все это закончится. Поэтому, если есть возможность работать, надо работать.

— В период жесткого карантина у всех нас появилось больше свободного времени, была возможность чаще оставаться наедине со своими мыслями. О чем думалось вам, появились ли у вас новые жизненные цели?

— Я бы сказал, что усилилась тревога за будущее, а в таком состоянии невозможно расслабиться и валяться на диване. Такой вынужденный отдых для меня лично — совсем не отдых. У меня появилось понимание, что большой отрезок жизни я, кроме работы, ничем не занимался. И это большое упущение — есть огромное количество сфер жизни, которыми я из-за плотного графика вообще не интересовался.

Я не пробовал новых увлечений, не получал новых знаний и т. д. Мне захотелось сбалансировать работу, хобби и добавить в свою жизнь больше позитивного общения, времяпровождения на природе. Я осознал, что почти с 17 лет вечно крутился в каком-то колесе, которое не могло остановиться. А сейчас я ищу баланс. Я понял, что если нет баланса в жизни, то нет его и в голове. Корректирую жизнь, чтобы все это привести к гармонии.

— Как восстанавливаетесь после перенесенного коронавируса? Говорят, что после этой болезни люди быстрее устают, мучаются бессонницей.

— Выносливость до конца не вернулась — быстрее устаю, нет возможности провести полноценную тренировку в зале, как раньше, ухудшился иммунитет. Проблемы, которые уже были в организме, слегка обострились. Но сказать, что в целом мне стало сильно хуже, не могу — просто качество жизни немного снизилось. Но постепенно все восстанавливается.

— Сколько весил ваш костюм Неваляшки в шоу «Маска»? Как вы в нем себя чувствовали?

— Костюм весил почти 30 кг и был самым тяжелым в шоу не только по весу, но и в эксплуатации, поэтому я был очень ограничен в движениях. Шар давил на трапецию, а сама голова была из пластика и также добавляла давления. Физически это сложно, и каждое выступление я сравнивал с качественной кардиотренировкой, даже если в номере не приходилось активно двигаться. В одном из последних выпусков мне пришлось снять костюм на некоторое время, чтобы прийти в себя, так как в глазах были темные круги — я ничего не видел.

— Вы написали в Инстаграме, что недавно выписались из больницы. Что случилось?

— У меня не так давно был аллергический криз, связан он с цветением, которое мне мешало петь и очень сильно нарушило мои планы. Ничего необычного. Сейчас мне гораздо лучше.

— Антитела к коронавирусу — ваш плюс: можно без опасений ходить куда хочешь, навещать родню. Часто пользуетесь этим преимуществом? Как дела у вашей бабушки Эдиты Станиславовны? Она на самоизоляции?

— Да, Эдита Станиславовна на самоизоляции. Сейчас весна, уже тепло, поэтому она переехала на первый этаж дома со второго и даже обещает выходить гулять в сад. Или хотя бы отдыхать на крыльце первого этажа, она это очень любит. Эдита не стремится никуда ехать, и мы за нее спокойны. Но контролируем тех, кто ей помогает, домработницу, например, чтобы она не выезжала в город и не принесла вирус. Это вынужденные меры контроля. У меня антитела еще есть, но их становится меньше — когда они закончатся, буду делать прививку.

«В Тиндере меня нет»

— Недавно вы сняли клип на песню «Гордость». Насколько артисту важно, чтобы его клип хорошо смотрели на YouTube? Все эти просмотры и прослушивания в сети влияют на популярность?

— Если честно, то мне и самому сложно понять, что конкретно сейчас играет главенствующую роль в популяризации артиста. Мне кажется, сейчас важно все: нужно быть и на телевидении, и в интернете. Моя публика — разного возраста: кто-то смотрит клип по телевизору, кто-то в сети. Чем чаще клипы будут транслировать и просматривать, тем лучше судьба отдельно взятой песни. Сейчас время такое — и песен очень много, и артистов много. Пытаться удивлять каким-то невероятным контентом нет смысла. В моем случае лучше просто делать хороший, качественный, понятный и в своем стиле музыкальный материал.

— Сейчас многие стараются обеспечить себе «подушку безопасности», чтобы была возможность пожить в свое удовольствие в зрелые годы. Как вы заботитесь о будущем? Инвестируете, откладываете?

— Конечно! Шесть лет назад я открыл свою наркологическую клинику, потом в ней появились направления по реабилитации, сейчас начинаю заниматься второй клиникой. Я прекрасно понимаю, что не смогу бесконечно кататься по стране и миру с нарушенным режимом сна, питания… Это уже представляется тяжелым аттракционом. В какой-то момент гастрольный график может стать невыносимо тяжелым и придется выбирать — куда ехать, от какого концерта отказаться.

Для этого нужна финансовая независимость, поэтому сейчас уповаю на свой бизнес в сфере медицины. Моя команда качественно и серьезно занимается наркологическими клиниками, и мы имеем действительно большой положительный опыт. Может быть, придет какая-то еще бизнес-идея. В прошлом году «подушка безопасности», конечно, прохудилась очень сильно, потому что неожиданно остановилась и наша артистическая деятельность, и в принципе прекратились любые заработки. Мне, как и многим, пришлось пересмотреть свои расходы, но ничего — живем дальше.

— Вы брали ипотечный кредит для покупки дома. Погасили?

— Я брал ипотечный кредит для покупки дома для сына приличное количество лет назад, а в прошлом году мы его продали. Сыну купим квартиру в городе Пушкин, где он сейчас живет. То есть мы минимизировали расходы и устроили все так, как будет удобнее всем. Также я избавляюсь от кредитной машины. Сейчас лучше жить без кредитов и ипотеки, потому что невозможно прогнозировать заработки.

— Вашему сыну Пете исполнилось 7 лет. Он уже первоклашка? Музыкой занимается? Какие занятия он посещает?

— Петя пойдет в школу в следующем году. Сейчас у сына много разных занятий: и развивающих, обучающих, и со специалистами, которые учат усидчивости, работе и адаптации в коллективе. Петя очень активный ребенок, поэтому он перевозбуждался в коллективе, был гиперактивен. А музыкой сын занимается эпизодически. Но такое желание у него есть — думаю, к музыке он обязательно придет.

— В приложении знакомств Тиндер есть страница с вашими фотографиями. Это реальный Стас Пьеха?

— Нет, меня никогда не было в Тиндере. Мне кажется, что это глупо, тем более что всегда была возможность познакомиться и без Тиндера. Социальные сети вполне себе благоволили этому, и даже если сейчас сильно захотеть с кем-то познакомиться, то можно открыть сообщения в Инстаграме — там наверняка будут предложения познакомиться. Но и к этому я отношусь без энтузиазма. В силу того, что верю: прежде чем я вступлю с кем-то в отношения, должна случиться какая-то химия. Я за то, чтобы знакомиться вживую. По фотографии химия едва ли может возникнуть…

Личное дело

Стас Пьеха родился 13 августа 1980 года в Ленинграде. Окончил эстрадно-джазовое отделение Музыкального училища им. Гнесиных. В 2004 году вошел в тройку победителей телепроекта «Фабрика звезд-4». Музыкант выпустил три студийных альбома, два сборника стихов. Владелец сети наркологических клиник. Не женат, воспитывает 7-летнего сына Петра.

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