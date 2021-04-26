Стас Пьеха об участии в «Маске»: «К последнему выпуску у меня была аллергическая астма и оттеки»

Стас Пьеха пообщался с Teleprogramma.pro и предположил, кто может скрываться в других костюмах.

25 апреля шоу «Маска» на НТВ покинула Неваляшка. Ею оказался известный российский артист Стас Пьеха. Teleprogramma.pro пообщалась с исполнителем о его участии в проекте, костюме Неваляшки и трудностях исполнения.

А еще Стас Пьеха предположил, кто может скрываться под другими масками. Про некоторых участников мы догадывались, а вот кое-кто может оказаться настоящим сюрпризом.

— Поделитесь, когда поступило предложение принять участие в шоу «Маска», сомневались или приняли не раздумывая?

— Может быть, и сомневался, я всегда сомневаюсь, но так как это что-то новое, сразу было понятно, что скорее всего соглашусь.

Согласился с энтузиазмом, это было интересно. Плюс помог тот фактор, что в связи с пандемией не так много концертов. Обычно мы нон-стопом ездим по стране, а на этот раз было свободное время.

— Расстроились, что не дошли до финала?

— В какой-то непродолжительный момент да. Но сейчас я чувствую себя гармонично. Есть понимание, что все произошло своевременно.

— Не ошиблись с выбором костюма или хотели бы оказаться под другой маской?

— Нет ни одного костюма, который бы мне нравился внешне, в плане самой маски, кроме Неваляшки. Это был единственный возможный для меня костюм.

Была задумка сделать из Неваляшки много разных персонажей, и она удалась.

— Сам костюм был тяжелым, в нем сложно петь?

— Да, костюм был довольно тяжелый. Он висел всей своей неудобной конструкцией на трапеции: качался, болтался, всячески бил по ногам. Безусловно, в нем было неудобно петь, танцевать, но здесь история совсем не про удобство, а про создание какого-то забавного, странного, романтичного, а иногда страшного и пугающего образа, поэтому приходилось терпеть.

Я безумно кайфовал в этой маске, мне нравится все, что я сделал, это принесло мне удовольствие.

— А какие еще сложности поджидали на проекте лично вас?

— Было сложно выбирать песни, потому что много того, что хотелось спеть, не проходило по авторским правам, либо по формату шоу, либо еще по каким-то соображениям.

Была куча классных идей, которые, к сожалению, не удалось реализовать.

Лично мне было сложно не принимать участие в сведении песен, в какой-то музыкальной части. Гарант качества, безусловно, был — я не раз работал с Русланом Квинтой, и это был приятный музыкальный процесс. Но, как любой пытливый музыкант, я всегда хочу принимать полноценное участие в судьбе песни: от момента зарождения, до завершения – исполнения ее на сцене.

Ну и третий сложный момент – это непосредственно танцы в Неваляшке, потому что это слишком неприспособленный для активных движений костюм, он категорически не предназначен для танцев.

— Как думаете, почему выбор жюри пал именно на вас?

— Во-первых, меня давно разгадали. Во-вторых, я спел последнюю песню своим голосом, никак его не меняя, потому что у меня была аллергическая астма, оттеки, и эту песню я смог одолеть только со второго раза. Было слишком очевидно, что это я.

На сам деле к этому моменту я уже был морально готов. Много всего реализовать не получилось, спеть то, что я хотел, и я понимал, что уже не успею, поэтому нужно было как-то логично завершить историю, стать наконец собой.

Спасибо жюри, они максимально правильно все поняли и сделали.

— Как скрывали от близких свое участие в «Маске»?

— Я живу отдельно от семьи, это было просто. Помогал плотный график, всегда можно было сказать, что еду на съемку или репетицию перед концертом. Но я уверен, что и мама, и сестра догадывались.

— Предположите, кто еще может скрываться под другими масками?

— А что предполагать? Я уверен, что знаю всех, кто там скрывается. Заяц – это Тимур Батрутдинов. Крокодил – кстати, моя любимая маска, но не с точки зрения маски, а с точки зрения именно певца, это для меня наиболее красивый тембр голоса и владение голосом. Наверное, Крокодил — лучшая вокальная маска, и это однозначно певец Jony.

Змея – хорошо поющая Юля Паршута, а Лама – оперный певец, всемирно-известный тенор с очень высоким голосом, муж Анны Нетребко – Юсиф Эйвазов. Вот вам мои предположения, но я уверен, что это не предположения.

— А за кулисами проекта есть какие-то ссоры или участники не видят друг друга?

— За кулисами проекта не бывает никаких ссор, потому что люди приезжают в масках в назначенный час залезают в свои «куклы», в куклах выходят на прогон или выступление, в куклах уходят, а потом переодеваются, надевают на лицо маски и уезжают обратно.

Нет никаких вариантов с кем-то поссориться, только если подраться в куклах, но опять же, видно друг друга плохо, поэтому нет, конечно (смеется).

— Не было случаев, когда вы чуть не столкнулись с кем-то из других участников и вас могли рассекретить?

— Нет, ни разу не было, но однажды я пересекся со Змеей. Мы шли к машинам и рядом оказалась девушка. Вполне понятно, что из костюма Змеи, так как она у нас осталась одна.

Мы друг другу помахали, дали «пять» и разошлись. Я знал, кто есть Змея, знала ли она меня – не знаю.

Перед ней более сложная задача – мальчиков еще много.

— Поделитесь своими последними новостями: какие проекты готовите, чем будете радовать поклонников.

— Если мне, на данный период, позволит здоровье, я буду принимать участие в новом проекте и выпущу легкую танцевальную песню, мы сейчас занимаемся ее сведением.

Летом хочется побольше занимать материалом, дополнить альбом, а ко дню рождения или к осени — все-таки сделать акустический концерт, который переносился несколько раз из-за пандемии. Обычная артистическая рутина.

Смотрите также