Победитель шоу «ТАНЦЫ» Алексей Мечетный: «Приз потрачу на погашение всех задолженностей моей семьи»

В интервью Teleprogramma.pro победитель самого масштабного танцевального шоу страны рассказал, как изменилась его жизнь после программы.

Последний выпуск проекта «ТАНЦЫ» вышел в эфире телеканала ТНТ в минувшую субботу, 24 апреля. Жюри и телезрителям предстоял непростой выбор. Трое сильнейших танцоров вышли в финал заключительного сезона шоу.

Но только один получил почетное звание «Лучший танцор страны» и главный приз программы — шесть миллионов рублей. Им стал участник команды Егора Дружинина – Алексей Мечетный.

Teleprogramma.pro поинтересовалась у 31-летнего танцора, что привело его к победе.

«Семье, только семье, это однозначно»

—Вы ожидали, что победите в проекте?

— Я верил в это до конца, как и моя семья вся верила. Как и все здесь! Победить? Да, конечно. А чего нет? Мы все хорошо танцуем. Мы же все искренние, все хотели победить.

—Кому или чему вы посвятили свою победу?

— Семье, только семье, это однозначно.

—На что потратите приз?

— На погашение всех задолженностей моей семьи.

«Здесь не просто танец поменялся, здесь поменялась жизнь вся»

—Совпали ли ваши ожидания от шоу с реальными событиями?

— Я думаю, что они превзошли все, что ожидалось. Шел сюда не открывать что-то новое для себя, не раздумывать о своей жизни, а получилось все по-другому. Здесь не просто танец поменялся, здесь поменялась жизнь вся. В ней появилось что-то новое…

Мне какой-то комментатор написал, что я тупой, что я раньше не видел поддержки родителей, не видел их кредитов, задолженностей. И я ему честно сказал: «Ну да, я правда этого не видел».

—Как складывалось общение с другими командами, другими наставниками и хореографами, чувствовалась ли конкуренция?

— Конкуренции вообще никакой не было. Мы все знакомы, все танцуем, делаем одно дело и друг друга поддерживаем. Мы общались с другими наставниками, и не было такого, чтобы мы кого-то ненавидели. Это особенный сезон, он этим и запомнится. Люди даже отдавали свои голоса за участников других команд, просто потому что танец больше понравился!

—Удалось ли обрести настоящих друзей на проекте?

— Со всеми были знакомы. Самое важное для меня то, что я поработал с хореографами, с которыми никогда бы в жизни не поработал бы. И танцевать на одной сцене с Егором Дружининым – это, конечно, честь! Никогда в жизни этого не получилось бы, не пойди я на проект.

«Я терял людей на протяжении своей жизни просто потому, что танцевал»

—Вы по-прежнему читаете комментарии?

— Да-да, я всегда читаю. Обожаю это, потому что я хореограф. Я люблю анализировать, что заходит, что не заходит. Мне нравится взгляд нетанцующего зрителя. Потому что, когда мы на фестивалях выступаем, на нас смотрят танцующие люди, которые понимают, что круто, а что не круто.

А здесь за семь лет сложился свой зритель, и интересно, какое у него мнение. И он говорит: «Это плохо!» А человек выиграл все на свете, здесь же весь сезон только танцующие ребята. И ты начинаешь думать, почему плохо-то? И где-то ты находишь ответ, который тебя дополнит уже на следующем концерте.

—Какой стиль танцев дается вам труднее всего и почему?

—Тверк. Потому что природа одарила не тем, чем трясти надо.

—Со скольких лет вы занимаетесь танцами? Чем приходилось жертвовать ради них?

— С шести лет. Я занимался бальными 18 лет. Жертвовать приходилось людьми, это самое страшное. Наверное, самая главная беда в том, что я терял людей на протяжении своей жизни просто потому, что танцевал. С кем-то не виделся, забывал про дни рождения. Кому-то что-то не нравилось, а я доказывал, что это правильно, хотя, может быть, и не стоило.

«Егор – правда, добрый чувак»

—Расскажите про номер, который вы станцевали с Алисой Артишевской по хореографии Владимира Варнавы. Он сильно вывел вас из зоны комфорта?

— Мне постарались вытащить мозг, перевернуть его и другими полушариями положить обратно. Метод, хореография, музыка, идеи, мысли, поток — все было другим, абсолютно.

—Насколько «правильная» атмосфера «КЕД» соответствует действительности? Или это в первую очередь телевизионный эффект?

— Я думал, что это просто телевизионная хрень, а оказалось, что атмосфера соответствует на сто процентов и даже больше! Это не показуха! Егор – правда, добрый чувак, а хореографы и танцоры все крутые. Это реальная семья!

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